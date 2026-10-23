신현송 한은 총재 "초저금리 시대 복귀 어렵다"

큰사진보기 ▲신현송 한국은행 총재가 23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 기획예산처 한국은행에 대한 종합감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"앞으로는 고성장·고금리 상황이 펼쳐지는 데 대응해 정책을 펴겠다."

AD

신현송 한국은행 총재가 23일 국회 재정경제기획위원회 종합감사에서 2010년대 세계경제를 설명해 온 '장기침체론'이 흔들리고 있다고 진단했다. 저성장·저금리를 전제로 한 틀에서 벗어나, 성장률과 금리가 함께 높아지는 환경에 맞춰 정책을 펴겠다는 뜻을 밝힌 것이다.장기침체론은 과잉 저축과 투자 부진으로 저성장·저물가·저금리가 길어진다는 이론이다. 글로벌 금융위기 이후 주목을 받으면서 2010년대 주요국의 초저금리를 설명하는 대표적 틀로 쓰였다.이날 신 총재 발언은 김태년 더불어민주당 의원의 질의 과정에서 나왔다. 김 의원은 "지난 40년간 이어져 온 저금리 시대가 거의 종언을 고했다고 봐도 무방하지 않을까 싶다"며 "과거와 같은 초저금리 시대로 쉽게 돌아가기 어렵다, 이런 진단이 맞냐"고 물었다. 신 총재는 "그 진단에 동의한다"고 답했다.김 의원이 '패러다임 전환'을 언급하며 "고금리 시대에 맞는 국가경제 운영체계를 만들 필요가 있다"고 하자, 신 총재는 "이번 국제통화기금(IMF) 총회 때도 바로 이런 테마가 아주 주요한 논의 내용이었다"고 말했다. 이어 "앞으로 이런 성장률과 금리가 같이 움직이는 만큼" 고성장·고금리 상황에 대응해 나가겠다고 답했다.앞서 신 총재는 김영환 민주당 의원의 질의에도 비슷한 의견을 냈다. 김 의원은 IMF가 발표한 한국 잠재성장률 전망을 언급하며 "이제까지 대한민국의 잠재성장률은 계속 추락해 왔다. 장기 추세선이 하향곡선에서 한 번도 벗어난 적이 없다"고 운을 뗐다.이에 신 총재는 "저도 아주 중요한 변곡점이라고 생각한다"며 "단지 한국뿐만 아니라 2010년대에 쭉 이어져 왔던 장기침체론 자체가 지금 흔들리고 있다"고 답했다. 또 전 세계 경제의 잠재성장 기울기가 높아졌다고 본다고 했다. 한은은 자체로 집계한 잠재성장률을 연말 전 공개할 계획이다.신 총재는 이날 여러 의원 질의에 원화가 추가로 강세를 보일 여지가 있다는 의견을 거듭 밝히기도 했다. 김영환 의원 질의 과정에서 "현재 아직도 고환율인 상황에서 경제의 균형을 다시 맞춘다든가 내수 쪽으로 조금 더 활동을 증가시킨다든가 그런 면에서는 추가로 강세로 가는 것이 조금 더 적절하지 않은가 하는 생각"이라고 말했다.오기형 민주당 의원 질의에서는 한 발 더 나아가 "원화가 추가로 강세로 갈 여지가 있다고 본다"고 답했다. 그 배경으로는 "금년 초 고환율이 다시 되돌려지는 면도 있고, 한국에 대한 신뢰가 더 강화된다고 본다"고 짚었다.성장의 과실을 어떻게 나눌지를 두고는 재정의 역할에 무게를 실었다. 오기형 의원은 반도체 기업의 성과급·배당이 중상층의 소비 여력을 키우는 반면 서민과 취약계층에 돌아가는 효과는 불분명하다며 재정의 적극적 역할에 대한 의견을 물었다.신 총재는 "한국은 특히 양극화가 상당히 심한 상황"이라며 "소득 보전도 물론 중요하지만 취약차주에 대한 지원 조치도 재정 성격이 많이 있다"고 말했다. 이어 "재정정책과 통화정책이 조화롭게 이루어져야 된다"고 강조했다.이 과정에서 신 총재는 전날 간담회에서 "일시적 재원으로 지속적인 지출을 늘리면 재정 건전성에 경직성이 생긴다"며 국회의 엄격한 심사를 당부했던 발언의 의미도 설명했다. 해당 발언은 정부가 반도체 호황으로 늘어난 세수를 바탕으로 162조 원 규모의 미래대응기금을 추진하는 가운데 나왔다. 한은이 긴축 기조를 이어가는 가운데, 중앙은행 수장이 정부의 확장재정 기조에 제동을 걸었다는 해석이 나오면서 논쟁이 일었다.오 의원은 이를 두고 "이전지출, 소비성 지출, 현금을 지급하는 지출은 경계해야 한다는 메시지가 있지만, 그렇다고 정부의 적극적 역할을 부정하는 것은 아닌 거죠?"라고 물었다. 신 총재는 "아니다"라며 "만약 재원이 일시적인 재원이라고 그러면, 장기적인 지출을 계획하고 앞으로 계속 지출해야 되는 그런 의무가 생기면 경직성이 생기고 되돌리는 게 힘들다, 그런 취지"라고 설명했다.