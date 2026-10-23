이 대통령 "흉악범, 가석방 없는 무기형 도입 추진"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 초안전사회 범정부 대응회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

안심순찰대 신설, 가해자 격리시설 운용, 가석방 없는 무기형 도입 등...

AD

이재명 대통령이 23일 주재한 '초안전사회 범정부 대응회의'에서 보고된 대책들이다. 이 대통령이 지난 15일 "최근에 관계성 범죄로 인한 인명 피해, 흉기 난동 같은 흉악 범죄들이 연이어 발생하고 있다", "전쟁을 선포한다는 각오로 특단의 대책을 조속하게 수립하라"고 한 데 따른 내용이다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 서면브리핑을 통해 이를 전했다.그에 따르면, 경찰청은 '피해자 대책에서 가해자 관리·예방 중심으로 전환하는 전방위적 대응'을 기조로 대규모 인력을 투입한 '안심순찰대'를 신설해 범죄 피해자 거주지 등 주변 지역을 순찰하고, 여성 소상공인과 여성 1인 가구에 CCTV와 비상벨을 할인 지원하는 등 범죄 예방 물품 지원 사업을 확대하겠다고 밝혔다.특히 가정 폭력이 발생할 경우 피해자가 아닌 가해자가 주거지에서 분리되도록 '가해자 격리시설 운용' 등 새로운 과제를 검토·추진하겠다고 보고했다.법무부는 살인·강도 범죄를 저지른 자에 대해 전자 장치 부착 명령을 선고할 때 '흉기 소지 금지' 준수 사항을 필요적으로 부과하는 방향으로 법 개정을 추진하고 불시 점검을 강화하겠다고 했다. 또한 흉악범을 사회로부터 영구 격리 시켜 피해자와 유족의 인권을 보호하기 위해 '가석방 없는 무기형' 도입을 적극 추진하겠다고 밝혔다.성평등가족부는 재발 방지 대책을 도출하기 위해 '친밀관계폭력 사망검토제'를 신속 도입하고 친밀관계폭력 통계 구축을 본격 추진하겠다고 보고했다. 보건복지부는 자·타해 위험이 있는 정신질환자를 상대로 한 '정신 응급 대응 체계'의 획기적인 강화를 위해 경찰, 소방, 정신건강전문요원으로 구성된 '공공이송단'을 도입하겠다고 밝혔다.이 대통령은 '가석방 없는 무기형' 도입이 형법 개정 사항인지 등을 꼼꼼히 짚으며 부처 의견을 경청했다.아울러 최근 급증한 관계성 범죄의 심각성을 거론하면서 주무 부처인 성평등가족부에 실효적인 안을 만들 것을 당부하고, 피해자에게 지급되는 범죄피해구조금 제도의 내용과 운영 상황을 별도 보고할 것을 주문했다.정신 질환의 경우에는 "다른 질병과 달리 타인의 삶에도 영향을 미치는 만큼 치료비 지원을 강화하면 좋겠다"고 말했다.이 대통령은 이날 오후 엑스(X·옛 트위터)를 통해선 "위험 신호를 조기에 포착해 피해를 사전에 막는 예방 중심 대응 체계를 강화하겠다"라며 "안심순찰대(가칭) 신설, 가석방 없는 무기형 도입 등 논의된 대책을 속도감 있게 추진해 나가겠다"고 밝혔다.또한 "국민께서 혼자 두려움을 감당하지 않아도 되는 사회, 위험에 처했을 때 국가가 곁에 있다는 믿음을 가질 수 있는 사회를 만들기 위해 정부가 최선을 다하겠다"고 다짐했다.한편, 강유정 수석대변인은 "정부는 이날 논의된 과제 중 과제 중 국민 안전과 밀접하면서도 법령·예산과 관계없이 즉시 추진 가능한 과제는 연말까지 완료할 수 있도록 우선 추진할 계획"이라고 밝혔다.