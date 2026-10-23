전국 최초인데... "경기도 이민사회국 폐지 반대" 기자회견

▲시민사회와 보건의료, 법률계의 발언도 이어졌다. 김숙영 정치하는엄마들 공동대표는 33개 과제를 담은 '경기도 이민사회 종합계획'이 무산될 위기에 처했다며 "이주민의 존엄과 기본권은 재정 상황에 따라 줄이거나 없앨 수 있는 선택적 복지가 아니다"라고 목소리를 높였다. ⓒ 사람이왔다_이주노동자차별철폐네트워크 제공 관련사진보기