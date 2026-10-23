화순 보훈가족 한마음 위안행사 성료

큰사진보기 ▲(위, 왼쪽부터)장숙남 광주지방보훈청장, 고(故) 박옥정 참전유공자의 유가족 박상준 씨, 임지락 화순군수가 화랑무공훈장 전달을 마치고 기념촬영하고 있다. (아래)참석자들이 국민의례를 통해 국가유공자의 희생과 헌신을 되새기고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

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큰사진보기 ▲문형기 화순군보훈단체협의회장이 기념사를 전하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

큰사진보기 ▲임지락 화순군수가 축사를 전하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

큰사진보기 ▲김석봉 의장이 축사를 전하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

큰사진보기 ▲장숙남 광주지방보훈청장이 축사를 전하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

큰사진보기 ▲김국년 도지부보훈단체협의회장이 축사를 전하고 있다. ⓒ 정채하 관련사진보기

큰사진보기 ▲문형기 화순군보훈단체협의회장이 개회선언하고 있는 모습. ⓒ 정채하 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

화순군보훈단체협의회(회장 문형기)가 23일 하니움문화스포츠센터 적벽실 로비에서 '제8회 보훈가족 한마음 위안행사'를 개최했다.이날 행사에는 임지락 화순군수, 김석봉 화순군의회 의장, 장숙남 광주지방보훈청장, 김국년 도지부보훈단체협의회장, 신정훈 국회의원의 배우자 주향득 여사, 강재홍·류영길·김지숙·박상범·정학철·홍기균·주혜정 의원, 김연옥 전몰군경미망인회 화순지회장, 박인수 전몰군경유족회 화순지회장, 류광열 고엽제전우회 화순지회장, 김정태 무공수훈자회 화순지회장, 박제순 6·25참전유공자회 화순지회장, 문찬식 월남참전자회 화순지회장, 민경준 재향군인회 화순지회장, 이인곤 바르게살기운동협의회장을 비롯한 기관·사회단체장, 국가유공자 및 보훈 가족 등이 참석했다.행사는 개회 선언과 국민의례를 시작으로 6·25전쟁 무공훈장 전수, 장수 보훈가족 기념품 전달, 기념사와 축사 등의 순서로 진행됐다.특히 이날 6·25전쟁 당시 나라를 위해 헌신한 고(故) 박옥정 참전유공자의 화랑무공훈장이 유가족 박상준 씨에게 전수돼 행사의 의미를 더했다. 참석자들은 고인의 숭고한 희생과 공적을 기리며 유가족에게 존경과 감사의 박수를 보냈다.이어 오랜 세월 보훈의 역사를 함께하며 가족과 이웃을 지켜온 장수 보훈가족에게도 기념품을 전달했다. 참석자들은 장수 회원들의 건강과 행복을 기원하며 따뜻한 격려를 전했다.문형기 화순군보훈단체협의회장은 기념사에서 지난해 행사에 함께했던 보훈 가족과 유가족 가운데 약 28명이 1년 사이 세상을 떠났다는 안타까운 소식을 전했다.문 회장은 "1년에 한 번 이렇게 한자리에 모이는 날이 바로 오늘이다. 지난해 이 자리에 함께했던 회원과 유가족들이 우리 곁을 떠났다는 사실에 가슴이 아프다. 오늘만큼은 모든 근심을 내려놓고 서로 정을 나누며 자긍심을 되새기는 시간이 되기를 바란다. 즐겁고 신나는 하루를 보내시길 바란다"고 말했다.임지락 화순군수는 축사를 통해 "우리가 누리는 자유와 평화는 수많은 호국영웅의 헌신 위에 세워졌다. 오랜 세월 묵묵히 아픔을 감내하며 가정을 지켜오신 보훈 가족 여러분께도 깊은 존경과 위로의 말씀을 드린다"고 전했다.이어 "국가유공자와 보훈 가족 여러분께 마땅한 존경과 감사를 전하는 것은 오늘을 살아가는 우리의 책임이다. 화순군도 각종 보훈수당과 위로금 지급, 보훈단체 활동 지원, 건강·문화 프로그램 운영 등을 통해 보훈 가족의 안정적인 생활과 복지 증진에 힘쓰고 있다. 앞으로도 보훈 가족 여러분의 목소리에 귀 기울이고 필요한 지원을 꼼꼼히 챙겨 합당한 예우와 대우를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.김석봉 화순군의회 의장은 "우리가 누리는 평화로운 일상은 나라가 어려울 때 자신보다 조국을 먼저 생각했던 국가유공자들의 용기와 희생 위에 서 있다. 그 숭고한 헌신을 기억하고 합당한 예우로 보답하는 것은 우리 모두의 마땅한 도리"라고 말했다.이어 보훈 가족의 명예수당 등 처우 개선 필요성을 언급하며, 군의회 차원에서도 집행부와 협의해 국가유공자와 보훈 가족의 예우 향상에 관심을 기울이겠다는 뜻을 전했다.장숙남 광주지방보훈청장은 "국가유공자 여러분이 걸어오신 길에는 나라를 지키기 위한 용기와 희생이 있었고, 그 곁에는 늘 가족 여러분의 묵묵한 인내와 헌신이 있었다. 국가를 위한 희생이 결코 외롭거나 잊히지 않도록 국가와 지역사회가 함께하고 있다는 마음을 전하고 싶다."고 했다.또한 "광주지방보훈청도 보훈 가족의 목소리에 귀 기울이고, 자긍심을 갖고 보다 편안하고 행복한 일상을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다."고 했다.김국년 도지부보훈단체협의회장은 "국가유공자 여러분의 숭고한 애국정신은 오늘날 대한민국을 지탱하는 소중한 밑거름이 됐다. 우리가 누리는 자유와 평화는 국가유공자들의 헌신과 보훈 가족들의 사랑과 인내 덕분이다. 오늘 이 자리가 보훈 가족 여러분의 자긍심을 높이고 화합을 다지는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 말했다.한편 신정훈 국회의원은 국정감사 일정으로 행사에 직접 참석하지 못한 데 대한 양해와 함께 축전을 통해 "여러분의 숭고한 희생과 헌신이 있었기에 오늘의 대한민국이 있다. 그 고귀한 뜻을 기억하고 보훈 가족 여러분이 합당한 예우와 복지를 받을 수 있도록 함께 노력하겠다"고 전했다.이번 행사는 세월이 흘러도 잊어서는 안 될 국가유공자의 희생과 헌신을 되새기고, 보훈 가족들이 서로에게 위로와 격려를 전하며 보훈의 가치를 공유하는 자리로 마무리됐다.