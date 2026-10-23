통일부, '북한에 정동영 딸' 한미일보 언중위 조정 신청

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 12일 서울 종로구 정부서울청사로 출근하고 있다. 2026.10.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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통일부가 정동영 장관에게 북한에 거주하는 딸이 있다는 의혹을 제기한 <한미일보>를 상대로 언론중재위원회에 정정보도를 위한 조정을 신청했다.통일부 대변인실은 23일 공지를 통해 "정동영 통일부 장관에 대한 명백한 허위 사실을 보도하여 장관 개인의 인격과 명예를 훼손하고, 통일부의 정책 추진에도 부정적인 영향을 미치고 있는 한미일보를 대상으로 언론중재위원회에 정정보도를 위한 조정을 신청했다"고 밝혔다.이어 "통일부와 정동영 장관은 허위기사 작성자와 허위사실 유포자 등에 대한 민·형사상 법적 절차도 준비 중"이라고 덧붙였다.앞서 <한미일보>는 지난 9일 정성홍 회장 명의의 칼럼에서 정 장관에게 북한에 거주하는 27세 딸이 있다는 의혹을 제기했다. 칼럼은 익명의 대북 소식통을 근거로 해당 주장을 소개하면서 정 장관의 북한 핵시설 관련 발언과 연결 지었다.이후 해당 내용이 유튜브 등을 통해 확산하자 정 장관은 지난 14일 자신의 페이스북에서 사실이 아니라고 반박했다.정 장관은 "평소 딸이 있는 친구들이 부럽긴 했지만 좀 당황스럽다"면서 "처음엔 웃고 말았는데, 관련 영상 조회 수가 60만이고 인터넷에 계속 퍼지고 있다"고 밝혔다. 그러면서 "저에 대한 색깔론과 이념 공세가 한창인 가운데, 가짜뉴스의 심각성을 다시 한번 실감한다"며 법적 대응을 포함한 통일부 차원의 공식 대응에 착수하겠다고 밝혔다.보수 성향의 인터넷 매체인 <한미일보>는 과거 <스카이데일리>에서 근무했던 허아무개씨가 퇴사한 뒤 창간한 것으로 알려졌다.허씨는 지난해 김현지 대통령실 제1부속실장에 대한 불륜·혼외자·국고 남용 등의 의혹을 보도한 것과 관련해 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 수사를 받았다. 경찰은 지난 2월 <한미일보> 사무실 등을 압수수색했으며, 5월 허씨를 검찰에 불구속 송치했다.허씨는 <스카이데일리> 재직 당시인 2025년 1월에도 '12·3 비상계엄 당시 계엄군이 중국인 간첩 99명을 체포해 일본 오키나와 미군기지로 이송했다'는 취지의 기사를 작성한 인물이다. 중앙선거관리위원회는 해당 보도가 허위라고 반박했고, 경찰은 관련 혐의로 허씨를 검찰에 송치했다.통일부는 앞서 <한미일보>에 정정보도를 요구하고 관련 내용을 유포한 유튜브 영상의 삭제를 요청한 바 있다. 이번 언론중재위원회 조정 신청은 당시 예고했던 법적 대응의 후속 조치다.