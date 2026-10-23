명태균 "오세훈 무죄? 나는 그런 사회에서는 못 산다"

큰사진보기 ▲명태균씨가 7일 오후 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 윤석열 전 대통령의 무상 여론조사 관련 정치자금법 위반 혐의 항소심 선고공판에서 무죄를 선고받은 후 취재진의 질문에 답하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

"여러분(언론)이 거짓의 산에 명태균을 가둬놓지 않았나."

큰사진보기 ▲중계방송되는 오세훈 서울시장 항소심 판결 선고오세훈 서울시장에 대한 '명태균 여론조사 비용 대납' 사건 항소심 판결 선고가 23일 서울역 대합실에 마련된 텔레비전을 통해 방송되고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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"제가 사실을 이야기해도 여러분(언론)들이 여러분의 시각으로 자꾸 세상을 보니까 명태균을 거짓의 산에 가둬놓지 않았나."

"우리 가족들은 얼마나 큰 피해를 입었는지 아나. 막내딸은 '아버지가 사기꾼'이라고 낙인찍혀 초등학교도 입학 못했다. 다른 학령기 자녀들도 상처를 입어 대학엔 진학할 수 있을지 모르겠다. 오세훈 시장에게 '너무 잔인한 거 아니냐'라고 말하고 싶다."

"사법부 판결을 존중합니다. 하지만, 사실적 관계는 판결과 다릅니다."

명태균씨가 오세훈 서울시장 '여론조사 비용 대납 의혹' 항소심 선고 전날인 22일 <오마이뉴스> 기자에게 한 말이다.23일 항소심 재판부(서울고등법원 형사7부 구회근 부장판사)가 오 시장에게 무죄를 선고한 결정적 이유가 '명태균의 일관되지 않은 진술' 때문이었지만, 명씨는 오히려 언론과 오세훈 시장이 자신에게 '거짓말쟁이' 프레임을 씌웠다고 주장했다.<오마이뉴스>는 23일 오세훈 시장 선고 이후 사건의 핵심 인물 명태균씨와 인터뷰를 사전에 약속하기 위해 22일 오후 그와 통화를 진행했다. 비록 2심 선고 전에 이뤄진 통화지만 이번 사건에 대한 명씨의 생각을 보다 깊이 알 수 있는 통화 내용이라 공개한다.명태균씨는 자신에게 향한 거짓말쟁이 프레임은 언론과 오세훈 시장에 의해 만들어졌다는 생각을 강하게 갖고 있었다. 명씨는 기자와의 통화에서 "오세훈 시장 유죄 선고 가능성은 100%"라고 확신했다. "제가 그 단 한 개라도 틀리면 저를 사기꾼이라고 도배해도 관계없다"고도 장담했다.그는 오 시장이 '여론조사 비용 대납 의혹'이 불거질 때 자신을 향해 "명태균은 거짓말에 능한 사람"이라고 비난한 데 대해서도 큰 불만을 갖고 있었다. 동시에 언론보도에 대한 강한 불신을 드러냈다.언론과 오세훈 시장의 '거짓말쟁이' 프레임 씌우기 때문에 자신의 가족들이 큰 피해를 봤다고도 털어놨다.'무죄가 나온다면 어떻게 할 건가'라는 기자의 질문에 명씨는 "만약 그런 일이 벌어진다면… 나는 그런 사회에서는 못 산다"라고 목소리를 높였다.그러나 통화 다음날인 오늘(23일) '오세훈 시장 무죄'는 현실이 됐다. 선고 후 기자는 명씨의 추가 입장을 듣기 위해 전화를 걸고 문자 메시지를 보냈다.명씨로부터 돌아온 답은 "재판중" 세 글자였다. 그러던 중 명씨는 자신의 페이스북에 짧은 소감을 남겼다.