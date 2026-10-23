진보당 "오세훈 무죄? 불법선거 판 깔아줬다"

큰사진보기 ▲진보당 노정현 수석대변인이 23일 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다 ⓒ 국회방송 갈무리 관련사진보기

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23일 오세훈 서울시장의 정치자금법 위반 사건 항소심에서 재판부 전원이 무죄를 선고한 데 대해 진보당이 "엉터리 판결로 불법선거 판을 깔아줬다"며 "특검은 즉각 상고해 잘못된 판결을 바로잡고 반드시 파기환송시켜야 한다"고 촉구했다.노정현 진보당 수석대변인은 판결 직후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "역사에 길이 남을 엉터리 판결이자 유력 정치인에게 면죄부 가이드라인을 헌정한 판결"이라며 강하게 비판했다. 노 수석대변인은 그 이유로 세 가지를 들었다.진보당은 첫째, 재판부가 "당 지도부 보고용이라는 가상 시나리오를 끌어와 후보의 수혜를 덮어버렸다"고 주장했다.진보당은 "초박빙 경선 판세에서 사설 기획사가 수행한 5차례의 조사는 후보 본인의 선거 전략을 위한 맞춤형 데이터였다"며 "1심이 조사 시점과 2100만 원 송금 시기의 일치를 확인하고 유죄를 인정한 이유"라고 밝혔다.이어 "그런데 2심은 '당 지도부 보고용일 수 있다'는 막연한 추정을 내세워 후보와의 연결고리를 끊어냈다"며 "선거의 최대 수혜자인 후보는 몰랐고, 사설 업체가 당을 위해 알아서 움직였다니 말이 되는 소리인가"라고 반문했다.둘째, 진보당은 "지능화된 정치자금 범죄의 속성을 외면하고 '계좌 송금'을 무죄의 징표로 둔갑시켰다"고 지적했다.진보당은 "후원자가 통장으로 돈을 보냈다는 이유로 은밀한 대납이 아니라고 판단한 것은 실소를 자아낸다"며 "오늘날 불법 정치자금이 컨설팅비나 용역비 명목으로 공식 계좌를 거친다는 것은 공공연한 상식"이라고 주장했다.그러면서 "다선 정치인이 측근을 통해 브로커를 연결하고 제3자가 비용을 정산하는 공모 구조를 덮어버린 채 '통장으로 쐈으니 결백하다'는 취지로 판단한 2심 판결은 앞으로 모든 선거사범에게 합법적 대납의 길을 열어준 것과 다름없다"고 비판했다.셋째, 진보당은 "메신저 진술의 미세한 흠결을 핑계 삼아 객관적 물증을 통째로 부정했다"고 지적했다.진보당은 "통화 시간과 파일 전송 시간에 시차가 있다는 이유로 진술을 신뢰할 수 없다고 하지만, 이 사건의 본질은 브로커의 진술이 아니라 조사가 실제로 실행됐고 선거에 활용됐으며 제3자가 비용을 부담했다는 금융·통신 기록"이라고 반박했다.이어 "유력 정치인의 선택적 기억상실에는 한없이 관대하면서 처벌을 감내하고 자백한 메신저에 대해서는 사소한 흠결을 문제 삼아 증거력을 통째로 폐기했다"며 "전형적인 유권무죄 무권유죄 판결"이라고 비판했다.진보당은 "브로커를 쓰되 돈은 제3자가 계좌로 보내고, 문제가 생기면 당을 핑계 대며 기억이 나지 않는다고 버티면 무죄라는 것이 이번 판결이 우리 선거판에 던진 메시지"라며 "참담하고 분노스럽다"고 밝혔다.