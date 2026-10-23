광주사회서비스원, 2027 연구과제 수요조사 실시

광주광역시사회서비스원은 전남사회서비스원과 함께 '2027년 연구과제 수요조사'를 실시한다.
연구과제 제안은 전남광주 시민을 비롯해 학계, 복지 현장 전문가, 유관기관, 지자체·의회 관계자 등 누구나 참여할 수 있다.
제안 가능한 연구 분야는 지역 복지 관련 연구를 비롯해 노인 복지, 장애인 복지, 돌봄 정책 등 사회서비스 및 복지 정책 전반이다.
이 밖에도 전남광주통합특별시의 복지 증진을 위한 다양한 주제를 자유롭게 제안할 수 있다.
제안 희망자는 광주사회서비스원 홈페이지 공지사항에서 제안서 양식을 내려받아 작성한 뒤 이메일(jyb@gj.pass.or.kr
)로 이달 31일까지 제출하면 된다.
이번 수요조사는 전남광주통합특별시 출범에 발맞춰 복지 현안과 정책 수요를 폭넓게 파악하고, 지역 특성에 맞는 사회서비스 및 복지정책 연구과제를 발굴하기 위해 마련됐다.
기존 광주 중심 조사에서 벗어나 전남광주 전역으로 조사 범위를 확대하고, 광주사회서비스원과 전남사회서비스원이 공동으로 추진한다는 점이 이전과는 구별된다.
광주사회서비스원은 연구과제 수요 조사 결과와 지역 내 의견 수렴 과정을 거쳐 지역별 복지 수요를 파악하고, 이를 내년도 정책연구과제 발굴에 반영할 계획이다.
이를 통해 지역별 특성을 고려한 연구를 추진하고, 연구 결과가 실질적인 정책과 서비스 개선으로 이어질 수 있도록 할 예정이다.