들어갈 땐 웃고, 나와서는 울먹... 오세훈의 선고 전후 상황

큰사진보기 ▲명태균 여론조사비 대납 의혹으로 재판에 넘겨진 오세훈 서울시장이 23일 오후 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 정치자금법 위반 혐의 항소심 선고기일에 출석하는 모습(왼쪽)과 선고 공판 뒤 무죄 판결과 관련해 입장을 밝히는 모습. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲명태균 여론조사비 대납 의혹으로 재판에 넘겨진 오세훈 서울시장이 23일 오후 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 정치자금법 위반 혐의 항소심 선고기일에 출석하며 응원 나온 국민의힘 의원과 지지자들과 인사를 나누고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

여론조사비 대납 의혹으로 1심에서 시장직 상실형을 받았던 오세훈 서울시장은 항소심에서 무죄를 선고받고 지지자들에게 감사 인사를 하던 도중 감정에 북받치는 모습을 보였다.서울고등법원 형사7부(구회근 부장판사)는 23일 오후 2시 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오 시장에게 벌금 1000만 원을 선고한 1심을 깨고 무죄를 선고했다. 함께 기소된 강철원 전 서울시 정무부시장과 후원자로 알려진 사업가 김한정씨도 무죄를 받았다.오 시장은 2021년 1월 서울시장 보궐선거를 위한 국민의힘 경선 당시 명태균씨에게 여론조사 10건을 의뢰하고 비용 3300만 원을 김한정씨가 대신 내게 한 혐의를 받아 특검에 의해 기소됐다.선고가 끝나자 지지자 30여 명은 법정 앞에 줄지어 서서 오세훈 시장을 기다렸다. 한 여성은 "대한민국 만세"를 외치며 "좋은 일이 생긴다"라고 환호했다. 이날 오후 2시 22분 오 시장이 모습을 드러내자 이들은 박수와 함께 오 시장의 이름을 연호했다.법원 청사 출입구 앞에 선 오 시장은 "정말 조심스럽게 공직 생활을 해야 하는데 이렇게 검찰과 법원에 출석하는 모습을 보여드리게 돼 정말 송구스럽고 죄송했다"며 "앞으로는 완벽하게 처신할 수 있도록 하겠다"고 했다.이어 "한참 재판 중에 선거를 치렀는데 그래도 오세훈의 결백을 믿어주시고 다시 서울시장으로 일할 수 있도록 투표해 주신 서울 시민 여러분께 진심으로, 진심으로 감사드린다"며 "더욱더 열심히 일해서 보답드리겠다"고 말했다.그러면서 "재판 기간 중에도 제가 의심받고 있는 가운데서도 끝까지 신뢰를 철회하지 않으시고 용기와 희망을 북돋아 주신 많은 국민 여러분이 계셨다"며 "그분들 덕분에 버티면서, 일하면서 재판받을 수 있었다"고 했다. 오 시장은 "정말 감사하게 생각한다"라며 말을 마칠 때 울먹이기도 했다.30분 전 출석 당시와는 대조적인 모습이었다. 법원에 도착해 발걸음을 옮기던 오 시장은 자신을 응원하러 온 국민의힘 의원 13인과 이준석 개혁신당 의원, 지지자들에게 여유롭게 악수를 건넸다. "오세훈 파이팅, 할 수 있다"는 외침에는 웃음으로 화답했다.당시 오 시장은 선고 전망에 대한 질문을 받고 "1심에서 제출되지 않았던 유리한 결정적인 증거가 제출되지 않았느냐"라며 "한번 재판 결과를 지켜보시라"고 했다. 추가 증거에 대한 물음엔 "지금 그 말씀 드렸잖나, 긴장하셨나 봐"라고 말한 뒤 웃으며 기자의 어깨를 오른손으로 툭 치기도 했다.김건희 특검팀 박노수 특별검사보는 선고 직후 굳은 표정으로 "많이 실망스러운 판결"이라고 운을 뗐다. 이어 "(특검이) 명태균씨의 진술을 믿어서 그것만으로 기소한 게 아니"라며 "재판부는 저희가 제출한 증거 중 결정적인 증거들에 대해 아무런 언급을 하지 않았다"고 반발했다.김한정씨가 항소심에서 낸 녹음 파일에 대해서도 "원래부터 가지고 있던 것인데 불리한 내용이 많아 제출하지 않고 있다가 항소심에 와서 마치 새로 발견한 듯이 낸 것"이라고 주장하며 "상고를 해서 잘못을 바로잡겠다"고 밝혔다.오후 1시 20분엔 또 다른 법원 출입구 앞에서 박주민·김영호 더불어민주당 의원 등이 기자회견을 열었다. 이들은 "(오 시장에게) 오히려 더 무거운 형이 선고돼야 한다"고 했다. 하지만 바람과 달리 무죄가 선고되자 박 의원은 페이스북에 "국민의 상식으로는 재판부의 판단이 더 이해하기 어렵다"고 썼다.오 시장의 무죄를 예측했던 국민의힘은 "사필귀정"이라는 입장을 냈다. 장동혁 국민의힘 대표는 페이스북에 "사필귀정"이라며 "재판을 받아야 할 범죄자는 바로 이재명 대통령이다. 이재명 재판 즉각 재개하라"라고 썼다. 박충권 수석대변인도 논평에서 특검을 겨냥해 "애초부터 직접 증거 없이 몇 사람의 입에만 기댄 편향된 기소였다"며 "더 이상 무리한 정치적 기소와 재판으로 혈세를 낭비하지 말고 이번 판결을 겸허히 받아들이라"고 주문했다.그와 함께 보수 진영 차기 대통령 선거 주자로 거론되는 이들도 페이스북에 입장을 냈다. 한동훈 무소속 의원은 "오늘 항소심 재판부가 김민석 민주당 대표, 서영교 국회 법제사법위원장 같은 민주당 정치인들의 노골적이고도 저질스러운 압박에도 굴하지 않고 1심 판결을 바로잡은 것을 다행스럽게 생각한다"라고, 이준석 개혁신당 의원은 "오 시장의 명예 회복을 담백하게 축하한다"라고 전했다.재판부는 이날 오후 2시 열린 선고 공판에서 "핵심 쟁점에 대한 직접적인 증거는 명태균씨의 진술이 유일하다"면서 그 신빙성을 인정하지 않았다. 특히 ▲ 명씨 진술이 일관되지 않고 객관적 정황과 배치되는 점 ▲ 오 시장이 고소 방침을 밝힌 2024년 12월께부터 본격적으로 오 시장 관련 진술을 시작했다는 점 등을 짚었다.그러면서 "유죄의 의심이 전혀 없는 것은 아니"라면서도 "비록 피고인의 주장이나 변명이 일부 모순되거나 석연치 않은 면이 있어서 의심이 간다고 하더라도, 결국에는 피고인의 이익으로 판단해야 한다"라고 설명했다.한편, 이날 한 유튜버가 선고를 마치고 나온 오 시장을 향해 "저도 돈 주세요!"라고 외치다 경찰에 제지되는 소동도 있었다. 이 유튜버는 경찰들을 향해 "내가 욕을 했냐, 뭘 했냐"며 항의했다.