오세훈 무죄에 납득 못하겠단 민주당, 속내는 조금 다르다?

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲중계방송되는 오세훈 서울시장 항소심 판결 선고오세훈 서울시장에 대한 '명태균 여론조사 비용 대납' 사건 항소심 판결 선고가 23일 서울역 대합실에 마련된 텔레비젼을 통해 방송되고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

덧붙이는 글 | *인용 여론조사 : 지난 20~22일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 9440명, 응답률 10.6%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 진행했다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

오세훈 서울시장이 명태균 여론조사비 대납 사건 항소심에서 1심 판결을 뒤집고 무죄를 선고받았다. 더불어민주당의 서울시장 탈환 기회도 멀어졌다. 그런데 당내 분위기는 아쉬움 일색이 아니다. 지금 판세로는 오히려 서울시장 보궐선거가 열리지 않는 편이 낫다는 목소리도 적지 않은 편이다.서울고법 형사7부(구회근 부장판사)는 23일 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오 시장에게 무죄를 선고했다. 재판부는 "유일한 직접 증거인 명태균의 진술에 신빙성을 부여하기 어렵다"면서 "나머지 증거들로 인정되는 단편적인 사실들만으로는 이 사건 공소사실을 인정하기에 부족하며 오히려 재판 과정에서 그와 반대되는 사정이 많이 인정되고 있는 상황"이라고 덧붙였다.이와 관련해 한병도 민주당 원내대표는 페이스북 글을 통해 "국민 상식과 눈높이에 부합하지 않는 판결"이라며 '유감'을 표했다. 그는 "명백한 증거와 증언에도 불구하고 1심과 정반대의 판결이 내려진 점은 납득하기 어렵다"라며 "민주주의를 지탱하는 선거의 공정성과 중립성을 훼손한 엄중한 사안"이라고 비판했다.지난 7월 오 시장이 1심에서 시장직 상실형에 해당하는 벌금 1000만 원을 선고받은 뒤로 민주당에선 내년 서울시장 보궐선거 가능성을 언급해왔다. 김민석 대표는 "서울시장 선거는 99.99% 있다"고 예상했다. 강훈식 전 대통령비서실장, 우원식 전 국회의장 등 차기 서울시장 후보군을 적은 수첩 메모가 언론 카메라에 포착돼 보도되기도 했다.그러나 이날 나온 2심 무죄가 대법원에서도 확정될 경우, 여당의 이러한 계획은 물거품으로 돌아가게 된다.오세훈 시장의 생환에 민주당 일각이 안도하는 까닭은 지금 판세에서 선거가 열린다면 여당에 불리하다는 진단이 많기 때문이다. "내년에 선거가 열리지 않으면 다행히 시간이 좀 더 있는 것"이라는 반응도 나왔다.숫자가 이를 뒷받침한다. 한국갤럽이 지난 20~22일 실시한 10월 4주 차 조사에서 이재명 대통령의 직무 긍정 평가는 전국 평균 40%였지만 서울은 30%에 그쳤다. 부정 평가는 58%로, 긍정률보다 28%p 높았다. 9월 3주 차(15~17일)에도 서울 긍정 평가는 30%였다. 약 한 달 동안 서울에선 10명 중 7명 정도가 현 정부를 지지하지 않은 셈이다.당 지지율도 하락 추세를 이어왔다. 3개월 전 7월 4주 차(21~23일) 갤럽 조사에서 서울의 민주당 지지율은 44%였지만 이번 10월 4주 차 조사에선 35%였다.김민석 대표에게도 선거가 없는 쪽이 나을 수 있다는 분석이 나온다. 김 대표는 지난 8월 당대표 경선 당시 "2027년 서울시장, 강릉 국회의원 보선 준비 작업을 즉각 시작하고 선거 후 당대표 재신임을 물어 무너진 책임정치, 윤리를 재확립하겠다"라고 공약했다. 만약 보궐선거가 당장 내년에 열리면 승리를 장담하기 어려운 선거에 대표직을 걸어야 하는 셈이다.어려운 사정을 돌파할 만큼 당 상황이 좋은 것도 아니다. 추미애 경기도지사와 부승찬 의원이 '소방 재정 빨대' 발언으로 잇따라 논란에 휩싸였고, 김 대표도 과잉 의전 논란으로 구설에 올랐다. '민주당이 나사 풀렸다'는 진단에 공개적으로 동의하는 의원들이 나오기도 했다.의원들은 이제부터라도 전열을 가다듬어 내후년 4월 총선 준비에 집중해야 한다고 입을 모은다. 서울 민심을 되돌리지 못하면 다음 총선도 장담할 수 없다는 위기감이 깔려 있다. 수도권 한 재선 의원은 "현재 좋지 않은 상황이지만 반전의 계기로 삼을 수 있다. 올 연말과 내년 초까지가 골든타임이다. 대통령 중심으로 일을 해서 국정 성과를 내야 한다"라고 진단했다.먼저 당내 통합부터 확실하게 다져 분란을 잠재우는 리더십이 시급하다는 지적이다. 김지용 중대범죄수사청장 인선, 신천지 신도 집단 입당 의혹 등을 둘러싸고 분열상이 그대로 노출되는 일이 되풀이돼선 안 된다는 우려다. 중도·실용 노선과 진보 지지층 결집 사이에서 우선순위를 정해야 하는 과제도 있다. 조희대 대법원장 탄핵과 조작기소 특검을 언급하며 전통 지지층을 끌어모으려 했지만, 중도층 이탈을 우려해 이도 저도 못하는 형국이기 때문이다.서울에 지역구를 둔 한 재선 의원은 "중도를 겨냥한 부동산 정책이든, 민주개혁진보 세력을 하나로 모으기 위한 조 대법원장 탄핵이든 일단 정하고 공론을 모아 만들어가는 게 중요하다"라며 "지도부가 책임감을 가지고 선택의 과정을 관리하고 힘을 하나로 모아내야 한다"라고 말했다.정책도 어느 과제에 집중할지 정해서 일관성 있게 추진해야 한다는 조언이 나온다. 김 대표는 취임 이후 10개 혁신과제 이행을 위한 특별기구인 '메가텐'을 출범시키고 새벽마다 현장을 찾으며 민생·실용 노선을 강조해왔다. 하지만 동시다발적으로 여러 업무를 진행하다 보니 성과나 변화가 뚜렷하게 보이지 않고 산만하다는 지적이다.특히 집값 상승과 전월세 부족 등으로 등 돌린 부동산 민심을 되돌려야 한다. 위에서 언급한 갤럽 조사에서 대통령 부정 평가 이유 1위도 '부동산 정책'이다. 당장 비거주 1주택 과세 강화 등이 담긴 세제 개편안과 연말에 만료되는 서울 전역 토지거래허가구역의 연장 여부가 정부와 당이 함께 풀어야 할 과제다.우원식 전 국회의장은 최근 SNS 글을 통해 "당대표는 서로 다른 목소리를 듣고 이견을 조정하며 당을 하나로 이끄는 자리"라면서 "당이 국민 앞에 무엇을 보여줄 것인지 답해야 한다"라고 강조했다.