국방부, 북한에 '군사분계선' 군사회담 공식 제안

큰사진보기 ▲김홍철 국방정책실장이 23일 서울 용산구 국방부에서 DMZ 상황 관련 입장을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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국방부가 23일 북한에 군사분계선(MDL)의 정확한 위치를 상호 확인하고 접경 지역에서의 우발적 충돌을 방지하기 위한 남북 군사 당국 회담을 공식 제안했다. 필요하다면 유엔군사령부가 참여하는 3자회담도 가능하다는 입장을 밝혔다.김홍철 국방부 국방정책실장은 이날 오후 발표한 담화에서 "우리 국방부는 남북 간 지상 군사분계선의 명확한 위치를 상호 확인하고 군 통신선 복원 및 접경 지역 우발 충돌 방지 방안을 협의할 남북 군사 당국 회담을 개최할 것을 북측 당국에 공식 제안한다"고 밝혔다.김 실장은 "필요하다면 유엔군사령부를 포함한 3자회담도 가능하다"며 "구체적 일정과 장소 등은 판문점을 통해 협의할 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 "북측의 긍정적 호응을 기대한다"고 덧붙였다.이번 회담 제안은 최근 비무장지대(DMZ) 일대에서 북한군의 군사분계선 침범과 우리 군의 경고방송·경고사격이 증가하는 가운데 나왔다. 특히 지난달 21일 우리 군 장병들이 DMZ 수색 작전 도중 지뢰 폭발로 부상 당한 사건도 회담을 제안한 배경으로 제시됐다.김 실장은 "우리 국방부는 최근 수년간 북한군의 군사분계선 일대 전술 도로와 철책선 설치, 지뢰 매설과 그 과정에서 군사분계선 침범 상황을 예의주시해 왔다"고 설명했다.이어 "지난 9월 21일 우리 측의 비무장지대 수색작전 간 지뢰가 폭발하여 우리 장병들이 부상 당한 사실이 있었으며, 우리 군 당국의 조사 결과 북측이 군사분계선 이남 지역에 매설한 지뢰와 관련된 것으로 확인됐다"고 밝혔다.국방부는 남북이 일부 구간에서 군사분계선의 위치를 서로 다르게 인식하고 있다는 점을 우발적 충돌의 주요 위험 요인으로 지목했다.김 실장은 "일부 군사분계선 위치에 대한 쌍방 간 인식이 상이한 상황은 여전하다"면서 "특단의 조치가 없다면 장병들은 각자 인식하고 있는 위치를 기준으로 활동할 것이며 이는 우발 충돌 가능성을 높이는 요인"이라고 지적했다.또 "최근 북측의 군사분계선 일대 활동과 우리 측의 경고 방송 및 경고 사격이 증가한 것도 이러한 상황과 무관치 않다"고 말했다.남북 군사당국 간 회담 제안은 이번이 처음은 아니다. 김 실장은 국방부가 지난해 11월에도 군사분계선 위치에 대한 남북의 인식 차이를 해소하기 위해 회담을 제안했지만 북한이 응하지 않았다고 설명했다.국방부는 남북 간 군사적 대치가 지속되는 상황에서 군사분계선 위치에 대한 인식 차이를 해소하지 못하면 추가적인 충돌이나 피해가 발생할 수 있다고 우려했다. 김 실장은 "남북 간 군사분계선에서의 군사적 대치 현실을 고려할 때 이러한 상황이 계속하여 방치된다면 또 다른 어떤 상황이 생길지 예단하기 어렵다"며 "예상되는 피해는 어느 한편에 한정되지 않을 것"이라고 경고했다.이번 제안의 핵심 의제는 군사분계선의 위치 확인, 남북 군 통신선 복원, 접경 지역 우발 충돌 방지 방안 등 세 가지다. 국방부가 유엔군사령부를 포함한 3자회담 가능성까지 열어둔 만큼, 향후 북한의 호응 여부가 회담 성사의 관건이 될 전망이다.