돈도 오갔는데... 또 등장한 '의심스러울 땐 피고인의 이익으로'

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 23일 서초구 서울고등법원에서 열린 정치자금법 위반 혐의 항소심 선고공판에서 선고 주문을 듣고 있다. 서울고법 형사7부(구회근 부장판사)는 '명태균 여론조사비 대납 의혹'으로 재판에 넘겨진 오 시장에게 무죄를 선고했다. ⓒ 서울고등법원 관련사진보기

"의심스러울 때는 피고인의 이익으로."

AD

큰사진보기 ▲중계방송되는 오세훈 서울시장 항소심 판결 선고오세훈 서울시장에 대한 '명태균 여론조사 비용 대납' 사건 항소심 판결 선고가 23일 서울역 대합실에 마련된 텔레비젼을 통해 방송되고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 23일 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 '명태균 여론조사 대납 의혹 사건' 항소심 선고 공판에서 무죄 판결을 받고 법원을 나서고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

지난 1월 28일 김건희씨의 도이치모터스 주가조작 및 명태균 여론조사 무상수수 혐의에 무죄를 선고한 서울중앙지법 형사합의27부 우인성 부장판사가 강조한 형사법의 대원칙이다. 범죄가 합리적 의심의 여지 없이 입증되지 않았다면 피고인에게 유리하게 판단해야 한다는 뜻이다.9개월 뒤인 10월 23일, 서울고등법원 법정에 같은 논리가 등장했다. 오세훈 서울시장의 정치자금법 위반 사건이다.서울고법 형사7부 구회근 부장판사는 오 시장에 대한 1심 유죄 판단을 뒤집으며 "비록 피고인의 주장이나 변명이 일부 석연치 않거나 수긍하기 어려운 면이 있어서 피고인에게 의심이 간다고 하더라도 결국에는 피고인의 이익으로 판단하여야 한다"고 밝혔다.두 판결은 사실관계와 입증 대상이 다르지만, 핵심 범죄사실의 입증이 부족하다는 이유로 해당 혐의에 무죄를 선고했다는 공통점이 있다. 다만, 오 시장 사건에서는 실제 금전 거래가 확인됐다. 총 3300만 원이었다.2021년 서울시장 보궐선거를 앞두고 명태균씨 측은 여론조사를 실시했다. 오 시장의 후원자로 알려진 김한정씨는 명씨 측에 다섯 차례에 걸쳐 총 3300만 원을 지급했다. 여론조사 결과 일부는 오 시장 선거캠프 측에도 공유됐다.항소심 재판부도 이 사실들을 인정했다. 구회근 부장판사는 오 시장 측과 명씨의 접촉, 여론조사 결과 공유, 김씨의 금전 지급 등을 거론하며 "유죄의 의심이 전혀 없는 것은 아니다"라고 말했다.그러나 결론은 무죄였다. 재판부는 오 시장이 명씨에게 여론조사를 의뢰하고 김씨에게 비용 대납을 요청했다는 사실이 합리적 의심의 여지 없이 입증되지 않았다고 판단했다. 돈이 오간 사실은 인정됐지만, 해당 금액이 오 시장을 위한 여론조사 비용으로 지급됐는지, 나아가 오 시장의 요청에 따라 대납된 것인지는 충분히 입증되지 않았다고 본 것이다.1심은 같은 금전 거래와 여론조사 관련 정황을 토대로 다른 결론을 내렸다. 지난 7월 1심 서울중앙지법 형사합의22부 조형우 부장판사는 여론조사 10건 중 5건, 전체 지급액 3300만 원 가운데 2100만 원에 대해 오 시장의 의뢰와 비용 대납을 인정했다. 오 시장에게 벌금 1000만 원과 추징금 2100만 원을 선고했다.1심은 오 시장의 선거상 필요, 명씨와의 접촉, 여론조사 결과 공유, 김씨의 송금 등을 종합했다. 김씨가 지급한 돈에 대해서는 "오세훈 측 누군가의 요청에 따라 지급한 돈으로 보지 않을 수 없다"고 판단했다.판단이 달라진 핵심에는 명씨 진술의 신빙성이 있었다. 항소심 재판부는 명씨가 2021년 1월 22일 오 시장으로부터 여론조사를 의뢰받았다고 주장한 경위를 검토했다. 특히 통화 시각과 여론조사 문항 파일 전달 시점이 맞지 않는 점을 지적했다.명씨가 첫 조사를 김종인 당시 국민의힘 비상대책위원장을 위한 여론조사라고 설명한 점도 근거로 들었다. 명씨가 정치적 영향력을 키우기 위해 독자적으로 조사를 진행했을 가능성도 제시했다.돌아보면 1심 역시 명씨의 일부 진술을 믿기 어렵다고 봤다. 그러나 다른 진술과 간접증거를 종합해 유죄를 인정했다. 하지만 항소심은 핵심 직접증거인 명씨 진술의 신빙성이 부족하다며 나머지 증거만으로는 공소사실을 인정하기 어렵다고 판단했다.금전 거래에 대한 평가도 달랐다. 1심은 여론조사 진행과 결과 공유, 금전 지급 등의 정황을 종합해 대납 요청을 인정했다. 그러나 항소심은 이러한 정황만으로 오 시장의 요청에 따른 지급이라고 단정할 수 없다고 판단했다.또 항소심은 여론조사 실시 시기와 송금 시점·금액이 조사별 비용과 정확히 맞지 않는 점도 고려했다. 김씨와 명씨의 친분 관계, 계좌이체 방식과 일부 거래의 부가가치세 처리 등도 검토하며, 실제 송금 사실만으로 여론조사 비용 대납을 인정하기는 어렵다고 판단했다.결과적으로 구 부장판사는 유죄 입증 책임이 검사에게 있다는 원칙을 강조하면서, 명씨 진술을 신뢰하기 어렵고 나머지 증거만으로도 공소사실을 인정하기 부족하다고 밝혔다.지난 1월 우인성 부장판사는 김건희씨의 도이치모터스 주가조작 혐의에서 공모관계가 충분히 입증되지 않았다고 판단했다. 명태균 여론조사 무상수수 혐의도 무죄로 봤다. 우 부장판사는 해당 혐의에 대한 무죄를 선고하며 "In dubio pro reo(인 두비오 프로 레오)"라는 말을 꺼냈다. '불분명할 땐 피고인의 이익으로'를 뜻하는 라틴어 법언(법조계 격언)이었다.이달 7일에는 구회근 부장판사가 이끄는 재판부가 윤석열씨의 명태균 여론조사 무상 제공 사건에서 1심 유죄를 뒤집었다. 무상 제공에 관한 의사합치 등이 충분히 인정되지 않는다는 취지였다. 그리고 이날 같은 재판부는 오 시장 사건에서도 핵심 범죄사실에 대한 입증이 부족하다고 판단해 1심 유죄를 뒤집었다.물론 세 사건의 사실관계와 입증 대상은 다르다. 하지만 분명한 점은 오 시장 사건은 김건희·윤석열씨 사건과 달리 제3자의 실제 금전 지급이 확인됐다는 점이다. 그럼에도 무죄가 나온 세 판결 모두 객관적으로 확인된 행위와 피고인의 형사책임을 구분해 판단했다. 핵심 범죄사실이 충분히 입증되지 않았다는 이유로 해당 혐의에 무죄를 선고했다. 그 바탕에는 '의심스러울 때는 피고인의 이익으로'라는 형사법 원칙이 있었다.결과적으로 오 시장 사건에서 1심이 유죄로 인정한 여론조사 5건과 대납액 2100만 원은 항소심에서 모두 무죄 판단으로 바뀌었다. 그러나 김한정씨가 명태균씨 측에 3300만 원을 지급한 사실과 여론조사 결과 일부가 오세훈 시장 측에 공유됐다는 사실은 달라지지 않았다.