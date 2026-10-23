'오세훈 무죄' 나오자 박주민 "결론 정해놓고 짜맞춘 듯"

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 23일 서초구 서울고등법원에서 열린 정치자금법 위반 혐의 항소심 선고공판에서 선고 주문을 듣고 있다. 서울고법 형사7부(구회근 부장판사)는 '명태균 여론조사비 대납 의혹'으로 재판에 넘겨진 오 시장에게 무죄를 선고했다. ⓒ 서울고등법원 관련사진보기

"매우 부실한 판결이다. 정해놓은 결론에 짜 맞춘 듯한 판결이다."

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큰사진보기 ▲박주민 더불어민주당 의원이 6일 오후 서울 여의도 국회 행정안전위원회에서 열린 행정안전부, 진실화해를위한과거사정리위원회, 10.29이태원특별조사위원회 등에 대한 국정감사에서 이태원참사 유가족의 기록물 열람에 대해 송두환 10.29 이태원참사 진상규명 특별조사위원회 위원장에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

- 오세훈 시장 항소심 무죄 판결을 평가한다면?

- 상고심에서 다퉈야 할 쟁점은?

- 대법원 확정판결은 이르면 내년 초 나올 텐데.

- 향후 서울시장 보궐선거는 어떻게 전망하나?

법원이 오세훈 서울시장의 정치자금법 위반 혐의 사건 항소심에서 1심 시장직 상실형(벌금 100만 원 이상)을 뒤집고 무죄를 선고하자, 박주민 더불어민주당 의원이 <오마이뉴스>에 밝힌 말이다.박주민 의원은 23일 오후 전화 인터뷰에서 "항소심 판결에선 마치 1심이 명태균 진술에 의해서만 판결한 것처럼 이야기됐고 결과적으로 그렇게 판단했다"라며 "논리적인 증거들을 제대로 설명도 하지 않으면서 명태균 진술에 신빙성이 없다는 이유로 그냥 (1심 판결을) 뒤집어 엎어버렸다"라고 지적했다.서울고법 형사7부(재판장 구회근)는 이날 실시간으로 생중계된 항소심 선고공판에서 "유일한 직접 증거인 명태균의 진술에 신빙성을 부여하기 어렵고, 나머지 증거들로 인정되는 단편적인 사실들만으론 이 사건 공소사실을 인정하기에 부족하다"라며 오 시장에게 무죄를 선고했다. 특검은 상고하겠다는 입장을 밝혔다.앞서 오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거를 앞두고 명태균씨에게 여론조사를 의뢰하고, 당시 캠프 비서실장이던 강철원 전 서울시 정무부시장을 거쳐 후원자인 사업가 김한정씨에게 비용 3300만 원을 대신 지급하도록 한 혐의로 기소됐다. 1심은 여론조사 10회 중 5회에 대해 혐의가 인정된다며 벌금 1000만 원과 추징금 2100만 원을 선고한 바 있다.이날 항소심 결과를 두고 박주민 의원은 "증거의 가치나 의미들을 제대로 헤아리지 않은 것 같다"라며 "대법원의 신속한 판결이 필요하다. 증거를 제대로 보고 판단할 필요가 있다"라고 밝혔다. 다음은 박 의원과의 일문일답."항소심 판결에선 마치 1심이 명태균 진술에 의해서만 판결한 것처럼 이야기됐고, 결과적으로 그렇게 판단했다. 그러나 우리는 명태균 진술뿐 아니라 그 외 다른 증거들을 봤다. 예를 들어 강혜경과 명태균의 통화, 김한정씨 변호사의 메모, 현금이 직접 건너간 것 등 논리적인 증거들을 보고 1심 판결을 평가했다. 그런데 (항소심은) 그런 것들을 제대로 설명도 하지 않으면서 명태균 진술에 신빙성이 없다는 이유로 그냥 (1심 판결을) 뒤집어 엎어버렸다. 매우 부실한 판결이다. 결론을 정해놓고 오히려 거기에 짜 맞춘 듯한 판결이다.""유죄를 입증하는 데 충분한 증거들이 있는데, (항소심에선) 증거의 가치나 의미들을 제대로 헤아리지 않은 것 같다. 보통 이런 걸 '채증법칙을 위배했다'고 한다. 대법원이 이런 부분들을 꼼꼼히 봐야 할 것 같다. 다만 걱정인 건, 대법원을 위시해 최근 분위기를 보면 법과 원칙에 따라 법원이 지켜야 할 기준을 지키고 있는지 걱정이 된다. 과연 대법원이 아무런 정치적 고려 없이 판단할지 염려된다.""신속한 판결이 필요하다. 아울러 증거를 제대로 보고 판단할 필요가 있다.""항소심 판결이 이렇게 나와 알 수 없는 상황이 돼버렸다."