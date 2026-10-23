선관위 특검 "숨진 선관위 직원, 유서 확인 결과 강압 조사 관련 내용 없어"

큰사진보기 ▲한편 고인의 조사에 입회했던 법무법인 도담은 22일 입장문을 내고 특검 해명을 반박했다. ⓒ 법무법인 도담 관련사진보기

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입찰방해와 업무상 배임 혐의로 특별검사팀 조사를 받은 중앙선거관리위원회 직원이 지난 21일 오전 경기 화성시의 한 아파트에서 숨진 채 발견되면서, 당시 조사 과정의 적절성을 둘러싼 공방이 이어지고 있다.이태한 특별검사가 이끄는 선관위 특검팀은 지난해 대선과 6·3 지방선거 당시 사전투표함과 투표소 안내문 등 선관위의 선거용품 용역계약 전반을 들여다보며 입찰비리 의혹 수사를 확대하고 있다. 이와 관련해 중앙선관위 소속 40대 직원은 지난 20일 특검팀에 피의자로 출석해 변호인 입회하에 조사를 받은 뒤 오후 11시께 귀가했으나, 다음 날인 21일 오전 경기도 화성시 봉담읍의 한 아파트에서 숨진 채 발견됐다.사망 당일인 21일 오후 선관위는 해당 직원이 심야까지 조사를 받았다면서 "관계 기관을 통해 정확한 사망 경위가 조속히 확인되기를 바란다"며 "계속된 수사로 인해 극심한 심리적 부담을 겪고 소중한 생명을 잃게 된 점 매우 유감스럽다"는 입장을 밝혔다.이에 특검팀은 같은 날(21일) 오후 언론공지를 통해 "고인이 되신 중앙선거관리위원회 공무원에 대해 진심으로 명복을 빌고 유족들에 대해서도 깊은 위로의 말씀을 드린다"고 밝히면서도, 심야까지 조사를 받았다는 선관위 입장은 사실과 다르다며 조사 시간대를 상세히 공개하고 강압적인 조사 분위기는 없었다고 해명했다.고인의 조사에 입회했던 법무법인 도담은 22일 입장문을 내고, 조사 과정에 강압적인 분위기가 없었다는 특검팀의 21일 해명을 반박했다.도담 측은 조사 과정에서 검사가 소리치며 답변을 요구했고, 입회 변호인이 명시적으로 항의했다고 주장했다. 강압적인 분위기가 없었다는 특검팀의 설명과 다르다는 입장이다.또한 심야 조사가 없었다는 특검의 해명에 대해서도, 도담 측은 고인의 요청에 따라 변호인이 오후 6시 30분까지 조사를 마쳐 달라고 요구했으나 특검팀이 이를 받아들이지 않았다고 밝혔다. 도담 측은 피의자의 의사를 존중하지 않고 조사를 계속한 경위를 설명해야 한다고 요구했다.또 신문을 주도한 A 경장의 권한에 대해서도 의혹을 제기했다. 도담 측은 A 경장이 형사소송법상 수사를 보조하는 사법경찰리에 해당하는데, 신문을 주도할 권한이 있느냐고 문제 삼았다.도담 측은 "고인의 죽음과 관련해 확인되지 않은 사실을 단정하거나 섣불리 인과관계를 주장하려는 것은 아니"라면서, 특검팀에 사실관계 확인과 조사 방식의 적절성 점검을 요구했다.이 같은 변호인단의 반박에 대해 특검팀은 23일 고인이 남긴 유서 확인 결과를 공개하며 재반박했다. 특검팀은 불필요한 논란을 막기 위해 절차를 거쳐 유서를 확인했으나 강압적인 조사가 있었다는 내용은 없었다며, "유서에는 오히려 선관위 특검을 원망하지 않는다는 내용과 선관위 조직의 문제점을 지적하는 내용 등이 있었다"고 설명했다.특검팀은 또 조사에 입회했던 변호인 측이 고인에 대한 압박과 강요, 피의자 신문조서 작성 과정의 미비점을 주장한 데 대해서도 사실이 아니라고 거듭 일축했다. 조사 과정에서 강압적인 분위기는 없었으며, 당시 조사와 조서 내용에 대한 이의 제기도 없었다는 입장이다.