당신의 말, 제대로 들어주는 사람이 있나요

큰사진보기 ▲<심장 듣기><말하는 몸> 유지영 작가의 듣기 에세이. 말하기에 대한 책은 그렇게 많은데, 왜 듣기를 다루는 책은 많지 않았을까 생각해 보게 되었다. ⓒ 한겨레출판 관련사진보기

'타인의 말을 받아들임으로써 나 자신이 변화하는 게 듣기의 본질이다. 타인이 하는 말을 제대로 듣고, 내 삶이 흔들리고, 일부는 찢어지고, 그래서 고통을 느낀 내가 어제와는 다른 형태가 되는 일에 진실이 있다.'

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'그러니까 기꺼이 변두리로 물러남으로써 타자를 중심에 세우는 일. 여기에는 내가 잘 비워져 있어야 한다는 전제가 필요하다. 내가 나로 가득 차 있으면 남의 말 같은 건 담을 수 없다.' (115쪽)

'세상의 어떤 슬픔은 남의 아픔을 자기 일처럼 슬퍼할 수 없는 데서 온다고 오랫동안 생각해왔다. 함께 기억'하기' 위해 내가 할 수 있는 최소한의 일은 이들의 목소리를 외면하지 않고 끝까지 듣는 일일 것이다.' (96쪽)

'나는 그대로 땅바닥에 주저앉았다. 피가 눈가로 쏠렸고 코가 시큰거렸고 동시에 하루치 피로가 왈칵 몰려왔다. (중략) 그 순간 무표정한 얼굴로 지하철에서 내려 계단을 저벅저벅 올라가는 사람들의 굽은 어깨가 눈에 띄었다. 그들의 무감한 어깨는 당장의 퇴근 말고는 아무 일도 일어나지 않았다고 확신하는 듯했다. 아, 혹시 저들에게는 우리 말이 안 들리나? 사람이 깔려 죽을 수도 있다는 이 외침이 안 들리는 건가?' (101쪽)

큰사진보기 ▲'파도와 애도' 중에서'오래 기억하려는 이들의 곁을 지키면서 목소리를 듣는 것'. 우리가 듣지 않으면서 들리지 않는다고 치부한 목소리들은 얼마나 많았을까. ⓒ 한겨레출판 관련사진보기

'나에게 좋은 듣기란 들리는 것을 유심히 들은 끝에 내면이 흔들리고, 나와 다른 타자가 가진 고유의 역사성을 존중하는 일이다.' (114-115쪽)



'무언가를 깊이 듣는 일은 결국 깊이 흔들리는 일이었다. 타인에게 온통 신경을 쏟고 집중해서 듣다 보면 나는 어느샌가 그 사람의 안에 있었다. 물론 그곳은 내가 그 사람의 안이라고 생각한, 어느 다른 곳이다. 그에게 들어간다는 건 전적으로 내 착각일 뿐이므로.' (190쪽)

'타인이 내게 영향을 미치는 것처럼 나도 타인에게 영향을 미칠 수 있다는 걸 인정해야 했다.' (83쪽)

"좋은 리스너세요."

'우리는 결국 들은 것이 된다. 단지 내가 들은 내용뿐 아니라 듣는 태도를 통해서도 우리는 자신이 누구인지, 자신이 무엇을 지향하는지 결정할 수 있다. 듣기는 그렇게 삶과 밀접하게 연결돼 있다.' (7쪽)

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

어떤 책은 다 읽고도 읽고 있는 기분이 든다. 책을 펼치고 오래지 않아 다 읽었는데 몇 주간 마음으로 더 읽었다. 이 책을 만나고 깨달았다. 내게 듣기의 문제가 그만큼 아픈 영역이었다는 것. 또 그만큼 책 속 문장과 이야기들이 묵직하게 와닿아서이기도 했다.반년 전부터 몸이 아팠다. 아침마다 통증과 함께 눈을 떴다. 약을 계속 바꿔봐도 듣지 않았다. 병원 7개 과를 돌고 많은 검사를 받았지만 정확한 병명을 일러주는 사람은 없었다. 매일 공황 증세가 올 만큼 몸과 마음이 닳는 관계 속에 자신을 방치하다 새 병을 얻은 것이었다.긴 고민을 거쳐 어렵게 말을 꺼낼 때마다 상대는 눈을 맞추고 고개를 끄덕이며 열심히 들었다. 내 감정과 의견을 표현하고 수용받기 어려운 환경에서 자란 나는 그것만으로 무척 고마웠다. 하지만 나의 말들이 상대의 기억과 마음에 스미지 못한 채 그대로 흩어졌음을 매번 깨달으며 충격을 받았다. 혼란스러움과 답답함은 자라나 분노와 공허가 되었다. 그렇게 소통이 무엇인지, 진정으로 '듣는다'는 것에 대해 허무감에 젖어있을 때 <심장 듣기>가 대답하듯 말해주었다.이 부분을 접했을 때, 통증을 둘러싼 껍질이 한 꺼풀 벗겨지는 듯했다. 듣는 일은 변화하는 일. 자신의 일부를 내려놓고 변화의 가능성을 허락하는 일. 내 몸과 마음은 '경청이 없는 경청'에 심하게 다쳐 있었다. 자신의 일부를 내어놓고 변화할 준비가 되어있지 않은 듣기, 상대의 삶 속으로 들어가는 상상력이 빠진 채, 들려오는 소리를 자신의 틀에 맞추어 넣는 듣기는 경청이 될 수 없었다. 발화된 이야기가 어디로도 스며들지 않을 때 고통은 내면에서 메아리처럼 맴돌며 마음의 살을 파고들어간다.'자신으로 가득한 사람'이라는 화두를 오래 마음속에 품어왔다. 그것은 내 가족들을 건너편에 두고 하염없이 건너왔지만 아직까지 매일 건너는 강의 이름이다.그러나 누군가의 말을 항상 깊이 들여다보고 느끼는 것은 가능할까. 내면을 자기자신으로 무겁게 채워두지 않으면 물살에 휩쓸리며 수없이 다쳐야 하는 세상에서 자신을 늘 비워두는 것은 어쩌면 큰 용기와 단련이 필요한 일일지 모른다. 유지영 작가는 그 어려운 일을 해내려 애쓰는 사람이다. 그것이 기자의 일이라고 생각하며 온몸으로 듣는 사람.비상계엄이 선포된 국회 앞에서, "장애인도 지하철 타게 해주세요!"를 연호하는 장애인과 활동가들 틈에서, 창자가 끊어지는 울음이 들려오는 무안공항에서 저자는 온몸으로 사람들의 소리를 듣는다. '계엄 철폐'와 '독재 타도'라는 구호를 처음 외친 게 아니었을 이들 각자의 인생을 상상하고, 강남역 여성 살인 사건 10주기 집회 현장에서는 여성들에게 묻고 들어 체득한 정서로 눈물을 멈추지 못한다. 지하철 투쟁에서 목숨 걸고 "장애인도 지하철 타게 해주세요!"를 연호하는 사람들을 비웃으며 귓속말하는 이들의 모습도 저자의 몸을 관통한다.'공명'이란 이런 것이구나. 내질러도 사회에 충분히 닿지 못하는 목소리들과 함께 진동한 경험과 진심들. 한 꼭지도 허투루 지나칠 수 없었다. 귀 기울여 듣는 사람의 마음을 나도 꼼짝없이 귀 기울여 들을 수밖에 없었다. 함께 흔들린 여운은 쉽게 빠져나가지 않고 가슴 안에서 맴돌았다. 자신의 삶만으로 벅차게 분투해왔을 이가 더 아픈 목소리들을 찾아 담으려 애쓰는 진심이 내 어깨를 내려치는 죽비 같았다. 자신의 고통으로 가득한 우리는 어떻게 내면의 한 곳을 비워둘 수 있을까. 타인의 고통이 나를 관통하도록 나를 내어줄 수 있을까.드물게 '잘 듣는 사람'을 만나면 그에게서 깊은 감동을 받곤 했다. 말소리를 넘어 마음 밑의 마음을 들여다보는 시선을 가진 사람. 하지만 나 역시 누군가에게 그런 사람이 되어주기 어려웠다. 듣기는 일생 내게 가장 두렵고 자신 없는 영역이었다. 모든 층위에서 그랬다. ADHD 증상이 심해 배경 잡음과 말소리를 분리해 인지하는 일, 말의 흐름을 잘 따라가 뜻을 파악하는 일부터 험준한 산 같아서 그 속의 의도와 맥락을 이해하고 마음을 헤아려 응답하는 것은 수십 년 살고도 제대로 가보지 못한 범위였다.30대 중반이 되어서야 유료 강의를 듣고 스몰토크하는 법을 배웠다. 부끄럽게도, 듣는 일이 말하는 이의 욕구와 감정을 읽고 더 얘기할 수 있게 끌어주는 일임을 알게 된 건 그때다. ADHD 약을 먹으면서 전보다는 끊김 없이 말을 따라갈 수 있게 되었고, 매번 상대의 상황과 삶을 읽으려 애쓴다. 그러나 만남이 끝난 뒤에는 많은 경우 후회와 부끄러움이 남는다.오늘의 나도 귀로만 들을 뿐 생각은 '나'로 가득한 대화를 한 건 아닐까. 대화의 흐름을 머릿속으로 죽 훑어본다. 나와 상대의 경험이 비슷하다는 이유로 쉽게 그의 입장을 안다고 여기지는 않았는지, 이야기 밑에 깔린 상대의 감정이 더 표현될 수 있도록 질문을 던져주면 좋을 때 자신의 틀로 판단하는 말이 나오지는 않았는지. 나와 다른 삶의 고유함을 존중하며 들리지 않는 것까지 들어보려, 보이는 것 밑의 깊이를 들여다보려는 태도를 기억하고 있었는지.경청은 내가 모르는 세계에 대한 겸손과 상상력에서 나온다. 다만 하나 주의할 점이 있다. 자신을 열어두는 듣기가 자신을 잃는 일로 흘러가지 않도록 균형을 잡는 것이다. 저자는 '들어주기'와 '듣기'의 차이를 분명히 밝힌다. "듣는 사람은 사라지고 오로지 말하는 사람만 남는"(87쪽) 것은 '듣기'보다 '들어주기'에 가깝다. "듣기는 일방향적 삼킴이 아닌 다채로운 반향이고 부딪침"(199쪽)이니까.상대의 말을 빼앗지 않으면서도 분위기를 맞추는 데 급급해 내 목소리를 감추지 않는 그런 대화를 나도 해볼 수 있을까. "화자와 청자가 서로 한 팀이 돼 멋진 군무를 보여주는 것." 저자는 경청이 그런 것이라고 말한다. 그런 순간은 머릿속에 새겨진다. 너무도 반짝여서. 기억에 남는 춤은 마음을 치유하고 삶을 살 만한 것으로 만든다.얼마 전 긴 시간 대화를 나눈 뒤 이런 말을 들었다.태어나서 처음 들어본 말. 놀라우면서도 무척 기뻤다. 새로운 사람이 된 것 같기도 했다. 사실 그가 그렇게 느낀 이유는 서로의 관심사가 잘 맞았고, 겪어온 아픔도 비슷한 결이어서였을 것이다. 하지만 지금까지 대화에서 쌓아온 실수와 실패, 이 책이 내게 남긴 울림이 함께 작용한 결과이기도 했다. 결국 나는 내가 들어온 것들을 통해 변화한 것이다.지금 이 책은 내게 동료 같다. 내 목소리가 전해지지 않는 무력감과 잘 듣지 못한다는 자격지심을 통과해온 긴 시간을 손 붙잡고 돌아봐주는, 또 거기서 떠나오도록 등 두드려주는 동료. 책과 대화한다는 건 이런 것일까. 읽는 동안 저자가 내 이야기도 들어준 것만 같았다. 책 속에 이런 바람이 배어있었으니까. 소외된 당신의 목소리를 더 많은 사람들이 심장으로 들어주기를.그러니까, 이 책은 사랑에 대한 이야기다. '귀 기울여 들음으로써 완성하는 사랑'이라는 부제처럼. 읽고 나면 생각해본 적 없는 쉬운 진실이 몸에 남는다. 듣기는 귀로만 하는 게 아니라는 것. 왜 '심장' 듣기인지 알 수 있었다.