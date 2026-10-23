"쉬었음 청년 아니다"... 간병 떠안은 20대의 절규

큰사진보기 ▲진보당, 청년 당사자 발언대 및 퍼포먼스(2026. 10. 22.) ⓒ 진보당 관련사진보기

"2020년 코로나 시기, 할머니는 외출을 하지 못하게 되면서 건강히 갑자기 너무 쇠약해지셨습니다. 혼자서는 화장실도 못가는 상황까지 되어 할머니를 하루종일 돌볼 사람이 필요했습니다.

할머니를 돌볼 사람이 필요해졌는데 요양보호사는 하루 3시간밖에 오지 않았고, 더 많은 시간을 감당하고, 시설 좋은 요양병원의 비용은 우리가족이 부담하기에는 너무 큰 돈이었습니다.

결국 최저임금을 벌고 일하던 저와 취업준비를 하고 있던 동생이 취업을 잠시 미루고 할머니 돌봄을 전담하게 됐습니다. 그때 제 나이 스물여덟, 동생은 스물둘이었습니다."

AD

"정말 잠시만 미루자고 했던 취업이 3년이나 미뤄졌습니다. 인생에서 가장 중요하다고 하는 시기, 평생 임금을 결정할 취업 스펙을 쌓아야 할 20대에 저와 동생은 하루 종일 할머니를 돌보고 집안일을 했습니다.

그나마 저는 일하기위해 집밖을 나섰지만 온종일 할머니와 함께 집에서 간병을 맡았던 동생은 결국 우울증까지 얻었습니다. 꿈과 희망으로 차 있어야 할 20대의 3년이 우리에게는 상처로만 남았습니다."

큰사진보기 ▲복지로 누리집 ⓒ 복지로 관련사진보기

큰사진보기 ▲X(옛 트위터)에 올라온 네이버 체험형 인턴 안내글 ⓒ X 관련사진보기

큰사진보기 ▲진보당, 청년 당사자 발언대 및 퍼포먼스(2026. 10. 22.) ⓒ 진보당 관련사진보기

큰사진보기 ▲진보당, 청년 당사자 발언대 및 퍼포먼스(2026. 10. 22.) ⓒ 진보당 관련사진보기

큰사진보기 ▲진보당, 청년 당사자 발언대 및 퍼포먼스(2026. 10. 22.) ⓒ 진보당 관련사진보기

지난 22일 오후, 서울 광화문 광장 이순신 동상 앞, 발언대에 오른 안다미(34)씨의 고백은 '공적 돌봄 안전망'이 부재한 한국 사회에서 청년의 삶이 어떻게 강제로 멈춰 세워지는지 적나라하게 보여줬다.정부 통계는 안씨의 동생을 '쉬었음 청년'이라 분류하지만, 자매는 단 한 순간도 쉬지 못했다. 국가가 책임져야 할 돌봄 노동을 떠안느라 노동시장 진입 기회 자체를 박탈당한 것이다. 분노스러웠던 것은 정부의 무책임한 복지정책이었다.정부는 가족돌봄 청년을 지원한다며 '위기청년 전담 지원사업'으로 1회에 한해 200만 원을 지원하는데 안 씨 자매는 신청조차 할 수 없었다. '돌봄 대상 가족 외에 다른 가족구성원(일하는 아버지)이 없어야 한다'는 조항 때문이었다.안씨는 "스펙을 쌓고 경쟁해도 취업이 어려운 이 시대에 가족을 위해 바친 우리의 3년은 누구에게 보상받아야 하느냐"며 눈시울을 붉혔다.돌봄의 굴레에서 벗어나 노동시장으로 나오려 해도 청년들을 기다리는 것은 얼어붙은 취업문의 바늘구멍뿐이다. 이날 기자회견에서는 어떻게든 안정적인 일자리를 갖고자하는 청년들의 절박함을 이용하는 채용 현실에 대한 고발도 이어졌다.네이버의 '체험형 인턴' 공고가 대표적이다. 몇 개월 일하는 체험형 인턴 필수 조건에 'AI 분야 최상위 학술대회 저자 발표 1건 이상'을, 우대 조건에는 '대규모 모델 학습 및 배포 경험'을 요구했다.청년들 사이에서는 "아이언맨을 뽑으려 하느냐"는 자조가 터져 나왔다. 발언에 나선 허수경(26)씨는 "취업을 위해 인턴을 해야 하고, 인턴을 하려고 동아리에 가는데 대학 AI 동아리 경쟁률조차 15 대 1이라 포트폴리오를 준비해야 한다"며 "기업들은 청년들의 절박함을 인질 삼아 단기 소모품으로 쓰고 있다"고 목소리를 높였다.33세 직장인 권누리씨 역시 "삼성전자나 SK하이닉스 성과급이 5억 원을 넘을 거라는 기사를 보고 '내 연봉의 몇 년 치일까' 비교해보지 않은 청년이 있겠느냐"며 "내가 다니는 직장에서 15년을 일해야 벌 수 있는 돈"이라고 씁쓸해했다.권씨는 "그러다 보니 주변 친구들도 직장에 다니면서 다시 대기업 취업을 준비하는 실정"이라며 "가진 시간과 돈을 전부 태워 경쟁하다 번아웃이 오면, 사회는 '쉬었음'이나 '고립·은둔'이라는 딱지를 붙여 청년 개인의 탓으로 돌린다"고 지적했다.정부는 '고립·은둔 청년 45만 명' 대책으로 상담과 회복 프로그램, 단기 일경험 지원 확대를 내세우고 있다. 하지만 현장의 평가 냉정했다.실제 보건복지부가 발표한 '2023년 고립·은둔 청년 실태조사'에 따르면, 청년들이 고립·은둔을 시작하게 된 가장 큰 계기는 '취업 등 직업 관련 어려움(24.1%)'이었다. 더욱이 고립·은둔 청년의 45.6%는 일상 복귀를 시도한 후 또다시 고립·은둔으로 재유입된 것으로 나타나, 괜찮은 일자리 창출 없이는 단기 대책만으로 이들을 구제하기 어렵다는 점을 확인할 수 있다.이해지 청년진보당 대표는 "청년 개인에게 스스로 문을 열고 나오라 강요하지 말고 청년을 가둔 구조적 장벽부터 허물어야 한다"며 정부 정책의 전면 전환을 요구했다.또한, 이 대표는 ▲ 국가가 최종 고용주로서 AI·녹색·돌봄 분야 정규직을 직접 채용하는 '청년일자리 국가책임제' 도입 ▲ 취업 준비 기간의 생계를 보장하는 '졸업급여' 신설 및 구직수당 확대 ▲ 공짜 야근과 직장 내 괴롭힘을 근절하기 위한 '근로기준법 준수 근로감독 강화' 등 3대 대안을 촉구했다.끝으로 이날 기자회견 참가자들은 "70만 '쉬었음' 청년과 45만 고립·은둔 청년이 마주한 문은 스스로의 선택이 아니라 사회가 가둔 것"이라며, "이제 국가의 청년 일자리 정책이 전면 전환되어야 한다"고 강조했다. 이어 이들은 사다리를 올려 세우는 퍼포먼스를 선보이며 "헌법 제32조 1항이 명시한 '일할 권리'를 국가가 보장해야한다"며, "청년이 스스로 삶과 미래를 설계할 수 있는 희망의 사다리가 세워져야한다"고 강조했다.