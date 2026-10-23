국방부의 '군사분계선' 회담 제안, 군사적 긴장 낮추는 계기 되길

큰사진보기 ▲김홍철 국방정책실장이 23일 서울 용산구 국방부에서 DMZ 상황 관련 입장을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 필자는 <판문점에서 금강산까지>의 저자입니다.

남북 간 군사적 긴장이 고조되는 가운데 우리 국방부가 북한에 군사 당국 회담을 공식 제안했다. 김여정 북한 노동당 부장이 대남 위협을 이어가고 대남 확성기 재가동까지 예고한 상황에서 나온 제안이다. 군사적 대치가 심화하는 국면에서 충돌을 막기 위한 협의의 문을 다시 연 것이다.김홍철 국방부 국방정책실장은 23일 담화를 통해 남북 간 군사분계선의 정확한 위치를 상호 확인하고, 군 통신선 복원과 접경 지역의 우발적 충돌 방지 방안을 논의하자고 제안했다. 필요하다면 유엔군사령부가 참여하는 3자회담도 가능하다고 밝혔다.이번 제안의 의미는 분명하다. 군사적 긴장이 높아지는 상황에서 힘겨루기만으로는 접경 지역의 불안정을 해소하기 어렵다. 충돌을 예방할 구체적인 의제를 놓고 군사 당국이 마주 앉자는 것이다.최근 남북 간 군사적 대립의 배경에는 북한의 국경 요새화 작업과 군사분계선 침범 문제가 있다. 북한군이 전술 도로와 철책선을 설치하고 지뢰를 매설하는 과정에서 군사분계선을 넘는 상황이 발생했고, 우리 군은 경고 방송과 경고 사격으로 대응해 왔다.지난 9월 21일에는 비무장지대 수색 작전 중 지뢰가 폭발해 우리 장병들이 다쳤다. 국방부는 조사 결과 북한이 군사분계선 이남에 매설한 지뢰와 관련된 것으로 확인했다고 밝혔다. 북한의 국경 요새화와 우리 군의 대응이 이어지는 상황에서 현장의 오판이나 우발적 충돌을 막을 장치가 필요하다.군사분계선의 위치를 둘러싼 인식 차이를 해소하는 일은 그 출발점이다. 경계선에 대한 판단이 서로 다르면 현장에서는 각자 인식한 위치를 기준으로 행동할 수밖에 없다. 이런 상황이 지속되면 의도하지 않은 충돌이 발생할 위험도 커진다.군 통신선 복원 역시 시급하다. 위기 상황에서 상대방의 의도를 확인하고 긴급한 상황을 전달할 통로가 없다면 작은 사건도 큰 충돌로 번질 수 있다. 군사분계선 확인과 통신선 복원은 정치적 선언이 아니라 장병의 생명과 접경 지역의 안전을 지키기 위한 실질적 조치다.이번 제안이 처음은 아니다. 국방부는 지난해 11월에도 군사분계선 기준선 설정을 위한 남북 군사당국 회담을 제안했지만, 북한은 호응하지 않았다. 이번 담화는 긴장이 다시 고조된 상황에서 회담을 재차 공식 제안하고, 통신선 복원과 우발적 충돌 방지까지 의제를 구체화했다는 점에서 주목된다.이제 관건은 북한의 반응이다. 북한은 남북 관계를 적대적 국가 관계로 규정하고 대남 강경 기조를 이어가고 있다. 김여정 부장의 최근 담화도 군사적 압박을 강화하는 방향이다. 이런 상황에서 북한이 우리 정부의 제안에 호응할지는 불투명하다.그렇다고 북한의 무응답을 예상해 대화 제안의 의미를 축소할 이유는 없다. 군사적 긴장이 높아질수록 충돌 방지를 위한 협의의 필요성은 커진다. 북한 역시 접경 지역의 불안정이 초래할 위험에서 자유로울 수 없다.정부는 회담 제안에 그치지 말고 후속 조치도 준비해야 한다. 북한이 호응하면 군사분계선 확인과 통신선 복원을 우선 협의하고, 접경 지역에서 우발적 충돌을 막을 구체적인 절차를 마련해야 한다. 북한이 응답하지 않더라도 유엔군사령부와의 협의를 통해 정전 협정 관리와 현장 대응의 실효성을 높여야 한다.군사적 대비 태세와 대화는 양자택일의 문제가 아니다. 북한의 군사적 행동에는 원칙에 따라 대응하면서도 충돌을 예방할 통로를 열어두는 것이 위기관리의 기본이다.북한은 이번 제안을 외면하지 말고 대화에 응해야 한다. 우리 정부도 북한의 호응 여부와 관계없이 군사적 긴장을 관리할 준비를 이어가야 한다. 남북 간 군사당국 회담은 관계 개선을 위한 거창한 합의에서 출발할 필요가 없다. 군사분계선을 확인하고, 통신선을 복원하고, 우발적 충돌을 막는 일부터 시작하면 된다.지금 필요한 것은 상대를 향한 경고의 수위를 높이는 일이 아니다. 장병의 생명을 지키고 접경 지역의 불안을 줄일 실질적인 조치를 마련하는 일이다. 군사적 대립이 깊어질수록 대화의 통로는 더 절실하다. 이번 제안이 또 한 번의 촉구로 끝나지 않고 한반도의 군사적 긴장을 낮추는 계기로 이어지기를 기대한다.