오세훈 잡았던 명태균의 말, 무죄 근거 됐다

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 23일 서울 서초구 서울고법에서 열린 '명태균 여론조사 대납 의혹 사건' 항소심 선고 공판 뒤 무죄 판결과 관련해 입장을 밝히고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장에 대한 '명태균 여론조사 비용 대납' 사건 항소심 판결 선고가 23일 서울역 대합실에 마련된 텔레비젼을 통해 방송되고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 23일 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 '명태균 여론조사 대납 의혹 사건' 항소심 선고 공판에서 무죄 판결을 받고 법원을 나서고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

오세훈 서울시장이 살아 돌아왔다.담담한 상태로 법정에 들어섰던 오세훈 시장은 무죄 선고 직후, 복도에 도열한 지지자들의 손을 일일이 마주잡았다. 감격해 우는 중년 여성 지지자를 안아주기도 했다. "정의가 살아있다", "대한민국 만세"와 같은 말이 지지자들 사이에서 나왔다. 희미한 미소만 짓던 오 시장은 이후 법정 밖 지지자들 앞에서 "오세훈의 결백을 믿어주셔서 감사드린다"고 말하며 울먹였다.서울고등법원 형사7부(재판장 구회근 부장판사)는 23일 오후 오세훈 시장 등에 대한 정치자금법 위반 사건 항소심 선고기일을 진행했다. 이른바 '정치브로커 명태균 여론조사 비용 대납' 의혹 사건이다. 구 재판장은 오 시장에게 벌금 1000만 원을 선고한 1심 판결을 파기하고 무죄를 선고했다. 강철원(전 서울시 정무부시장)씨와 김한정(오 시장 후원회장·사업가)씨도 무죄였다.이 사건 공소사실은 명태균이 오 시장 의뢰로 2021년 1월 22일부터 2월 28일까지 총 10회 여론조사를 진행하고 그 대가로 명씨가 제3자인 김한정을 통해 3300만 원을 받았다는 것인데, 1심 판단은 일부 유죄·일부 무죄였고 항소심은 전부 무죄였다.주된 무죄 이유는 명태균의 진술을 신뢰하기 어렵다는 것이었다. 재판부는 명태균 진술을 두고 "이 사건의 유일한 직접 증거"라고 설명했다.구 재판장은 "명태균 진술이 ① 전체적으로 일관되지 않으며 ② 자신에게 유리한 사실관계를 재조립해 진술하는 능력이 있다는 평가를 받는다"며 "③ 명태균은 다른 형사사건 피고인이어서 이해관계에 따라 진술이 달라질 수 있고 ④ '오세훈이 전화로 울면서 (자신에게) 여론조사를 부탁했다'는 명태균 진술은 객관적 증거에 비춰 수긍하기 어렵다"고 평가했다.구 재판장은 명씨 진술을 믿기 어려움에도 "(1심은) 당시 카카오톡, 언론기사, 오세훈 선거캠프 측과 명씨 만남시기, 여론조사 결과 자료가 오세훈 캠프 측에 공유된 내역 등에 비춰 명태균 (일부) 진술 신빙성을 인정했다"며 "그 판단 결과로 일부 유죄와 무죄 판결을 했다"고 지적했다.앞서 지난 7월 1심 서울중앙지방법원 형사합의22부(재판장 조형우 부장판사)는 여론조사 10회 가운데 5회(대납금액 2100만 원)만 유죄로 인정하고 벌금 1000만 원을 선고한 바 있다.구 재판장은 "명태균 진술에 대해 전반적으로 신빙성을 부여하기 곤란한 사정이 있는지와 명태균 진술 일부에 신빙성을 인정하는데 문제가 없는지 집중 심리를 검토했다"며 "(그 결과) 명태균 진술은 전반적으로 일관성이 없고, 수사가 거듭되면서 제시되는 증거가 늘어남에 따라 그 내용이 구체화되고 있는 점을 종합하면 그대로 믿기 어렵다"고 재차 강조했다.오 시장이 2021년 서울시장 보궐선거에서 당선된 이후에도 명태균은 자신이 인정받지 못했다고 생각하여 섭섭한 감정을 가지게 된 것으로 보이는 점, 명태균 스스로 첫 번째 여론조사(2021년 1월 22일자)는 오 시장이 의뢰한 것이 아니고 김종인(당시 국민의힘 비상대책위원장)을 위해 진행한 것이라고 진술한 사정 등도 거론됐다.구 재판장은 명씨 진술 외에도 오 시장이 명태균에게 여론조사를 언제(시기) 어느 정도까지(범위) 의뢰했는지 특정되지 않았다고 못박았다. 심지어 김건희특검(특별검사 민중기)에 의해 특정된 10회 여론조사 비용(3300만 원)조차 "여론조사에 대응돼 지급된 돈이라고 보기도 어렵다"고 봤다.구 재판장은 "오세훈이 명태균에게 여론조사를 당장 의뢰할 동기가 있다거나 필요로 하는 상황이었다고 단정하기 어렵고, 명태균 여론조사를 의뢰하였다는 구체적 범위와 시기도 명확하게 확인되지 않는다"며 "오세훈이 명태균에게 조사를 의뢰하고 그 대가로 돈을 주기로 했다는 점이 합리적 의심 여지 없이 증명됐다고 보기 어렵다"고 지적했다.이어 "명태균의 전반적인 영업방식과 활동 양식을 고려하면 ▲ 서울시장 및 부산시장 보궐선거라는 정치적 격변 상황에서 자신의 정치적 역량을 과시하고 ▲ 김종인에게 접근하여 특정 후보를 지지해 당선되면 자신의 정치적 입지를 다지는 수단으로 삼으려 했던 것 아닌가 강한 의심이 든다"고 설명했다.그러면서 "김한정이 명태균에게 돈을 지급한 방식은 은행 계좌로 떳떳하게 돈을 보내고 일부는 부가가치세까지 포함된 금액을 보냈다"며 "이 또한 매우 이례적이다"고 덧붙였다.구 재판장은 "(설사) 피고인들 주장과 변명이 일부 모순되고 석연치 않아 유죄 의심이 가더라도 형사재판에서 범죄사실 인정은 법관으로 하여금 합리적 의심을 할 여지가 없을 정도로 증명력을 가진 엄격한 증거에 의해야 한다"며 "그러나 검사는 이 같은 확신을 가지게 할 정도로 유죄 입증을 충분히 하지 못했다"고 했다.특검은 상고 입장을 밝혔다. 박노수 특검보는 판결 선고 직후 기자들과 만나 "많이 실망스러운 판결"이라며 "명태균 진술 신빙성을 인정할 수 있느냐 없느냐 그런 기준으로 주로 판단했는데, 저희는 그것만으로 기소한 게 아니다"라고 반발했다. "피고인들에게 유리한 일부 내용만 취사 선택해 오늘 무죄 판결 근거로 삼았다. 상고할 것"이라고 강조했다.오 시장은 이후 대법원에서 무죄가 확정되면, 차기 대권 주자로 자리매김할 것으로 보인다. 반면, 유죄 취지의 파기 환송 판결이 나오면, 오 시장은 다시 벼랑 끝으로 내몰린다. 선출직 공직자가 정치자금법 위반 혐의로 100만 원 이상의 벌금형이 선고돼 그 형이 확정되면 직을 잃는다(정치자금법 제57조).