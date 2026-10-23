호르무즈해협 우회 파병에 투영된 오딧세우스의 비극

큰사진보기 ▲송상호 충북녹색당 공동운영위원장 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 충북녹색당 공동운영위원장입니다. 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

최근 사우디아라비아의 사막 관광지 알울라(AlUla)는 밤하늘의 목동자리, 헤라클레스자리, 북쪽왕관자리의 별 10개를 이어 '오딧세우스 성군(Odysseus Asterism)'이라는 현대적 별자리를 제안했다. 트로이 전쟁을 마친 뒤 배를 타고 집으로 돌아가지 못해 바다를 헤매야 했던 영웅 오딧세우스의 10년 귀향길을 밤하늘에 새겨 넣은 것이다.그러나 최근 영화를 통해 새롭게 주목받고 신화 속 오딧세우스의 여정은 낭만적인 별자리가 아니라, '명분 없는 전쟁'에 동원된 대가를 치러야 했던 혹독한 비극이었다. 트로이 전쟁에 끌려간 그가 얻은 것은 영광이 아닌 잃어버린 10년의 세월이었다. 그리고 21세기 현실, 대한민국이 호르무즈 해협이라는 타국의 전쟁터에서 오딧세우스의 비극을 되풀이하려 하고 있다.정부는 오는 12월 말 종료되는 청해부대의 파견 기간을 연장하면서, 기존 소말리아 아덴만에서 오만만 일대까지 작전 범위를 확대하고 해상초계기 1대를 추가 투입하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다. 작전 구역을 확장하는 핑계로는 '해적 활동의 급증'을 들었다. 하지만 국제해사국(IMB)의 공식 집계에 따르면 올해 오만만에서의 해적 발생 건수는 '0건'이다. 존재하지 않는 해적을 잡겠다며 작전 구역을 늘리겠다는 것은 궤변에 불과하다.본질은 명확하다. 정부는 아덴만 해적 대응을 위한 파병연장이라 핑계를 대지만 이는 국회의 파병 동의 절차를 회피하려는 '꼼수·우회 파병'이다. 미국과 이란, 이스라엘, 사우디아라비아, 후티 반군 등의 첨예한 군사적-외교적 셈법이 얽혀 있는 호르무즈 해협으로 한국군을 전개하는 것은 사실상 미국의 침략 전쟁에 간접적으로 참여하는 행위다. 대한민국 헌법 제5조 제1항은 '대한민국은 국제평화의 유지에 노력하고 침략적 전쟁을 부인한다'고 명시하고 있다. 해적 퇴치라는 거짓 명분으로 추진되는 호르무즈 작전 범위 확대는 헌법상 평화주의 원칙에 정면으로 위배된다.이란 정부는 이미 한국군이 호르무즈 해협 인근에 전개될 경우 '적대 행위 또는 적국의 침략에 동조하는 것으로 간주하겠다'며 강력한 경고를 보내왔다. 중동 내 교민의 안전은 물론, 우리 국적 선박의 항행 안전과 대중동 외교 관계 전체가 위험에 직면하게 된 것이다.우리가 남의 전쟁터에 등 떠밀리듯 군대를 보내야 하는 비극의 뿌리에는 결국 강대국에 휘둘리는 종속적 안보 구조가 자리 잡고 있다. 제이비어 브런슨 주한미군사령관은 한국을 가리켜 '아시아의 단검'으로 또 '고정된 항공모함'라고 표현했다. 미국 입장에서 한국은 주권 국가라기보다 자신들의 전략적 이익을 위한 침몰하지 않는 항공모함일 뿐이다.게다가 최근 브런슨 사령관은 북한의 미사일 도발 고도화와 파병 경험 등 안보 환경 변화를 이유로 전작권 전환을 위한 '새로운 기준(New Standards)'과 조건이 생겼다고 발언해 논란을 일으켰다. 세계에서 유일하게 자국 군대의 전시 작전권을 타국에 이양한 것도 모자라, 마땅히 환수받아야 할 전작권마저 미국이 새로운 조건을 내걸며 지연-무시하고 있는 실정이다. 주권 국가로서 지녀야 할 독자적 군사 판단력이 부재하다 보니, 미국의 눈치를 보며 명분 없는 군사 동원에 맥없이 떠밀려가는 것이다.오딧세우스는 남의 전쟁에 끌려가 10년을 바다에서 방황했고, 그 사이 고향 이타카는 폐허가 되었으며 가족들은 고통받았다. 명분 없는 전쟁에 동원된 대가는 이처럼 혹독하다.한국이 미국의 눈치를 보느라 호르무즈 해협으로의 우회 파병을 강행한다면, 우리를 기다리는 것은 외교적 고립과 안보적 위기, 그리고 국제사회의 비판이라는 '현대판 오딧세우스의 비극'뿐이다.정부는 해적 퇴치라는 허울뿐인 명분을 내려놓고, 헌법 가치를 위배하는 호르무즈 간접·우회 파병 시도를 즉각 중단해야 한다. 당장 눈앞의 강대국 요구에 이끌려 주권을 포기하고 남의 분쟁에 발을 들이밀 것이 아니라, 전작권 회수를 통한 자주국방의 토대를 세우는 것이 대한민국이 걸어가야 할 진정한 평화의 길이다.