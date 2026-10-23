전남광주시의회 "농어촌 기본소득 국비 80%로"

큰사진보기 ▲농어촌기본소득 국비 분담률 상향 촉구 기자회견. 2026. 10. 23 ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

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전남광주통합특별시의회는 23일 농어촌기본소득의 지속가능성을 위해 국비 분담률을 현행 40%에서 80% 이상으로 확대해야 한다고 정부와 국회에 촉구했다.류기준(더불어민주당·화순2) 농수산위원장을 비롯한 시의원들은 이날 전남광주시의회에서 기자회견을 열어 이 같은 내용의 성명을 발표했다.정부 방침대로 내년 국비 분담률이 10%포인트 인상된 50%로 조정되더라도, 나머지 50%를 부담하는 지자체는 재정 부담으로 필수 사업 예산이 타격받을 수 있다고 시의원들은 우려했다.시의회는 "농어촌 소멸은 식량 생산, 국토 보전, 지역 공동체 유지 등 국가 전체의 지속가능성과 직결된 문제"라며 "농어촌을 살리기 위한 국가 정책인 만큼 정부가 책임감을 보여야 한다"고 했다.아울러 시 집행부를 향해선 농어촌기본소득 시행을 위한 지역별 소요액과 재원 조달계획을 투명하게 공개하고, 정부 협의를 통해 재정 분담 구조 개선에 적극 나설 것을 주문했다.류기준 위원장은 "농어촌 기본소득은 주민에게 '지속될 수 있다는 믿음'을 주어야 하며, 그 믿음은 안정적인 재원에서 시작된다"며 "농어촌과 지방재정 모두를 살리기 위해 국비 분담률 80% 이상 확대를 거듭 촉구한다"고 밝혔다.전남광주시의회에 앞서 진보당은 당 차원에서 국비 분담률 80% 상향 조정과 사업의 농어촌 지역 전면 확대를 연일 촉구하고 있다.진보당 소속 박형대(장흥1) 전남광주시의원은 최근 이영수 청와대 농림축산비서관에게 2027년 농어촌기본소득 전면 시행과 국비 부담률 80% 상향 조정을 촉구하는 요구안을 전달하기도 했다.정부는 올해부터 2027년까지 농어촌기본소득 시범사업을 추진 중이다. 사업비는 국비 40%, 도비 30%, 군비 30%로 분담하며, 대상 지역 주민에게 15만 원 상당의 지역 화폐를 매월 지급한다.현재 곡성·신안·구례·보성 등 전남광주 4개 군을 포함해 전국 17개 군에서 시범 실시 중이다. 정부는 내년도 예산안에 사업 대상 지역을 35개 군으로 확대하고 국비 부담률도 현행 40%에서 50%로 조정하는 방안을 반영했다.