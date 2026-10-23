이 대통령, 최길수 특별감찰관 임명... 박근혜 이후 10년만

큰사진보기 ▲최길수 특별감찰관 후보자가 9월 18일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 증인 선서를 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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이재명 대통령이 대통령 일가와 수석비서관급 이상 공무원의 비위 행위를 감찰하는 특별감찰관으로 최길수 후보자를 23일 임명했다. 이로써 2016년 이석수 특별감찰관 사임 후 줄곧 공석이었던 특별감찰관이 10년 만에 재가동된다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 "이재명 대통령은 여야 합의로 인사청문경과보고서를 채택한 최길수 특별감찰관 후보자에 대한 임명안을 재가했다"고 알렸다.국회 법제사법위원회는 전날(22일) 최 후보자의 인사청문경과보고서를 만장일치로 채택했다. 여기에는 "최 후보자가 감찰 전문성을 갖췄고 도덕성 측면에서도 특별한 흠결이 발견되지 않았다"는 적격 의견과 함께 "여당 추천 후보자가 임명되면 감찰 업무를 독립적이고 소신 있게 수행하기 어렵고, 감찰 결과의 신뢰성에도 영향을 미칠 수 있다"는 부적격 의견도 담겼다.특별감찰관은 2016년 9월 이석수 당시 특별감찰관이 우병우 민정수석을 감찰하다가 물러난 뒤 10년간 후임이 없었다.문재인 정부 시절에는 역할이 비슷한 고위공직자범죄수사처의 설치를 명분 삼아서, 윤석열 정부 당시에는 국회가 후보를 추천하지 않는다는 이유로 특별감찰관 임명이 이뤄지지 않았다.이재명 대통령은 특별감찰관 임명을 대선 공약으로 내걸었다. 지난 19일 기자들을 만났을 때도 "야당이 반대하는 걸 굳이 (임명)강행해야 하는 생각이 일부 있었는데 그래도 (임명)해야 하지 않을까 생각한다"고 밝혔다.특별감찰관의 임기는 3년이고 중임할 수 없다. 감찰 대상은 대통령 배우자를 비롯한 4촌 이내 친족, 청와대 수석비서관급 이상 공무원으로 이들의 ▲비실명 계약 또는 알선·중개 ▲공기업 및 공직 유관 단체와의 수의계약 또는 알선·중개 ▲인사 관련 부정청탁 ▲금품·향응 수수 ▲공금 횡령· 유용 등 비위 행위에 관한 정보가 신빙성 있고, 구체적으로 특정되는 경우 감찰에 착수한다.다만 감찰 개시와 종료 즉시 그 결과를 대통령에게 보고해야 하며 감찰도 1개월 내 종료해야 한다. 또 대통령의 허가를 받아 1개월 단위로 기간 연장이 가능하기 때문에 자율성과 독립성에 한계가 있다는 지적도 나온다.