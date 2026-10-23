근로복지공단 '울산병원' 명칭, 국감 도마에 올랐다

큰사진보기 ▲국회 기후에너지환경노동위원회 소속 국민의힘 김기현 의원(울산 남구을)은 23일 열린 근로복지공단(이사장 박승흡)에 대한 국정감사에서 발언하고 있다 ⓒ 국회생방송갈무리 관련사진보기

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노동자의 도시 울산 최초의 산업재해 전문병원인 '근로복지공단 울산병원'이 완공돼 오는 11월 개원을 앞두고 진료를 시작했다. 연면적 4만7962㎡ 규모(지하 2층~지상 8층)에 300병상 종합병원으로 18개 진료과에 401명(전문의 37명, 간호사 184명, 물리·작업치료사 76명 등) 규모다.하지만 병원 명칭을 두고 논란이다. 울산 남구에서 이미 30년가량 운영 중인 '울산병원' 측이 이의를 제기하면서다.혜명심의료재단 울산병원은 울산지방법원에 근로복지공단을 상대로 '상호 사용금지 등 가처분' 신청을 냈다. 하지만 법원은 최근 "두 병원의 심볼도 다르고 지리적 명칭이 결합한 '울산병원'을 특정인이 독점하는 것도 타당하지 않다"고 기각해 명칭을 그대로 사용하게 됐다.근로복지공단 병원 명칭 중복 논란은 울산뿐만이 아니다. 근로복지공단은 전국 10여 개 산하 병원에 '근로복지공단+지역명+병원' 형태의 일률적 명칭을 적용하고 있다. 울산 외에도 대전의 경우 '근로복지공단 대전병원'과 의료법인 '대전병원'이, 대구 역시 '근로복지공단 대구병원'과 '대구병원'이 공존하며 유사한 혼선을 겪고 있는 것으로 나타났다.결국 울산병원 명칭사용 문제가 국정감사에 올랐다.국회 기후에너지환경노동위원회 소속 김기현 국민의힘 의원(울산 남구을)은 23일 열린 근로복지공단(이사장 박승흡)에 대한 국정감사에서 "최근 개원한 '근로복지공단 울산병원'의 명칭 중복으로 인해 울산시민들이 혼선을 겪고 있다"며 "공단이 실효성 있는 대책을 마련해야 한다"고 촉구했다.김 의원은 "울산에는 이미 남구에서 30여 년간 지역민의 건강을 지켜온 민간 의료기관인 '울산병원(혜명심의료재단)'이 터잡고 있어, 최근 개원한 근로복지공단 울산병원과 명칭이 겹치면서 개원 전부터 지역사회 내 우려와 명칭 변경 요구가 지속되어 왔다"고 지적했다.이어 "그러나 근로복지공단은 상표권 소송까지 불사하며 강경한 태도로 일관했고, 법원 판결로 명칭 사용의 법적 제동은 피했으나 이로 인해 오히려 지역사회의 혼란과 불신은 더욱 가중되고 있는 실정"이라고 덧붙였다.김 의원은 이날 질의를 통해 "근로복지공단 울산병원과 기존 울산병원이 각각 울주군과 남구에 나뉘어 위치해 있고 두 병원 간 거리가 약 8km"라는 점, "위급 상황 시 환자 이송이나 119 구급대원의 소통에 미세한 착오만 생겨도 생명을 다투는 골든타임 확보에 치명적인 공백이 발생할 수밖에 없다"는 점을 경고하며 대책 마련을 촉구했다.김기현 의원은 "근로복지공단이 상위 법률상의 절대적 금지 규정도 아닌 단순한 내부 '직제규정'을 고수하기 위해 지역 주민과 소송전까지 벌인 것은 공공기관으로서 매우 부적절하고 오만한 처사"라고 비판했다.이어 "행정편의주의적인 관행에서 벗어나 지역 주민의 혼란을 해소하고 시민의 안전을 지켜내기 위해 공단 병원 명칭과 관련된 지침을 전향적으로 개정할 필요가 있다"는 점을 지적하며 대책 마련을 촉구했다.