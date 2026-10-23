"교제폭력 신고 2번 했는데..." 충남 여성단체, 예방책 마련 요구

큰사진보기 ▲충남 지역 성폭력상담소와 여성긴급전화1366충남센터 등으로 구성된 충남여성복지시설협의회(소속기관 33개소)는 23일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 “더이상 친밀하다는 이유로 행해지는 폭력에 소중한 이웃을 잃을 수 없다”며 민·관·경이 협력해 조기에 위험신호를 감지하는 체계를 구축해야 한다고 강조했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

"스토킹과 교제폭력은 개인 간의 사적인 문제가 아니라, 피해자의 영혼과 일상을 파괴하고 생명까지 위협하는 심각한 범죄다."

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충남지역 여성관련 상담소와 단체들이 여성 스토킹 피해와 교제 폭력 등에 대한 예방책 마련을 요구하고 나섰다.충남 지역 성폭력상담소와 여성긴급전화1366충남센터 등으로 구성된 충남여성복지시설협의회(소속기관 33개소)는 23일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "더이상 친밀하다는 이유로 행해지는 폭력에 소중한 이웃을 잃을 수 없다"며 민·관·경이 협력해 조기에 위험신호를 감지하는 체계를 구축해야 한다고 강조했다.앞서 16일 충남 공주에서 '교제 폭력'을 당한 50대 여성이 숨지는 사고가 발생했다. 지난 2021년 스토킹처벌법(스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률)이 제정됐지만 관련 범죄는 지속적으로 발생하고 있다.이날 기자회견문에서 여성단체들은 "공주에서 발생한 스토킹 피해자 사망사건은 친밀한 관계에서 발생하는 폭력이 한 사람의 생명을 어떻게 앗아가는지, 그리고 우리 사회의 안전망이 얼마나 시급히 강화되어야 하는지를 다시금 뼈아프게 보여주었다"라고 지적했다.그러면서 "스토킹 및 교제 폭력 피해자 보호의 사각지대를 해소할 수 있도록 실효성 있는 법 개정과 정책 수립을 촉구한다"라고 밝혔다.피해 여성은 경찰에 두 차례에 걸쳐 신고를 했던 것으로 알려졌다. 이에 대해 여성의전화 관계자는 23일 <오마이뉴스>에 "신고가 두 번 이루어졌는데도 후속 조치가 없어서 피해 여성이 사망한 것은 매우 안타까운 일이다"라며 "교제 폭력 관련 신고가 접수될 경우 경찰이 즉각 스마트워치를 지급하고, 접근 금지를 하는 등 보호조치를 취할 수 있도록 해야 한다"라고 말했다. 이에 대해 경찰은 "피해자 동의가 없을 경우, 추가 보호조치가 어렵다"라고 토로하고 있다.기자회견에 참석한 모 단체 관계자는 "경찰이 여성단체와 피해자를 연결해 주는 등 스토킹과 교제 폭력 예방에 좀더 적극적으로 나설 필요가 있다"라고 말했다.이 관계자는 "성폭력상담소나 여성의 전화 등의 단체들은 범죄피해의 예방을 우선시 하는 곳이다. 하지만 경찰은 범죄 수사에 더 무게를 두는 것 같다. 경찰의 상황도 이해가 된다. 하지만 여성단체와의 공조를 통해 범죄를 예방하는 일에도 관심을 가져 주길 바란다"라고 말했다.경찰 측은 두 차례 신고 과정에 대해 피해 여성이 가해 남성에 대한 처벌을 원치 않았고, 여성단체 연계 등 보호조치에도 동의하지 않았다고 해명했다. 공주 경찰서 측에 에 따르면 첫 번째 신고의 경우, 피해자가 원해서 (가해자를) 단순 귀가 조치 시키는 것으로 마무리 됐다.공주 경찰서 관계자는 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "두 번째 신고의 경우, 좀더 신중한 판단을 위해 사건을 접수했다. 하지만 피해자가 처벌을 원치 않았다"라고 말했다.그러면서 "스마트워치나 접근금지 문제는 본인(피해자의) 동의가 있어야 한다. 개인정보이기 때문이다. 중대한 위험이 있다고 판단될 때도 동의를 구해야 한다. 조사할 때 (피해 여성에게) 안전조치을 원하는지, 신변보호, 임시숙소, 보호시설 연계를 희망하는지에 대해서도 물었다. 하지만 (피해여성은) '처벌을 원치 않고 위험성이 없다'고 진술을 했다. 그렇게 사건이 종결됐다. 그래서 안전조치를 못한 것"이라고 해명했다.