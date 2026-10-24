철들지 않던 내 맘속의 큰 형, 저랑 놀아줘서 고마웠어요

이 글은 지난 20일 강헌 형이 세상을 떠났다는 참담한 소식을 듣고 다음 날인 21일 저녁에 개인 페이스북에 게재한 글입니다.



큰사진보기 ▲강헌 한국문화예술교육진흥원 이사장(대중음악평론가)[문화체육관광부 제공] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲주례 없이 결혼을 치르려던 나는 어느 날, 강헌 형과 만나 떠들다가 무심코 형을 바라보다가 “형, 제 주례 서주실래요?”라고 물었다. ⓒ 조장훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲형의 사인이 담긴 책. ⓒ 조장훈 관련사진보기

"헌이 형은 원래 저래... 적당히 하고 잘 빠져나와라."

큰사진보기 ▲형은 언제나 새로운 꿈을 꾸고 실행하는 사람이었다. ⓒ 조장훈 관련사진보기

"형, 제 주례 서주실래요?"

"너는 이혼을 두번 씩이나 한 놈한테 주례 부탁을....해도 되겠냐? 뭐...재밌을 것 같긴 하네."

'보다 아름다운 것을 위하여 이 세상에 파괴시키지 못할 법칙이란 없다.'

덧붙이는 글 | 글쓴이는 책 <대치동 - 학벌주의와 부동산 신화가 만나는 곳>의 저자입니다.

그는 내 마음속의 큰 형이었고,내 결혼의 주례였으며,나의 보스였고,나의 우상이었다.그래서 뭘 쓸 수가 없었다.지금도 나는 이 형과의 시간을 문장으로 압축하여 딛고 갈 자신이 없다.나는 한때 실현되지 못한 그의 숭고한 꿈들의 '시다바리'였고,그의 천재적(?) 무책임함에 한때 다시는 안 보겠다 등 돌렸지만, 몇 년 후 그의 부재를 견디지 못하고 먼저 보고 싶다 메시지를 날린 자존심 1도 없던 팬이었고,그의 걸신들린 맛기행(奇行, 오타아님)을 오랫동안 수행했던 먹성 부족한 동반자였기에그래도 써야 한다. 유쾌하게 써 내려가야 한다.그것이 강헌이라는 이 문제적 큰 형을 모시는 나의 마지막 도리일 것이다.나는 팬이었다. 30여 년 전인 대학교 2학년 때, 그를 자형이라 부르던 후배의 소개로 그를 만났다. 서울 갈현동의 오래된 단독주택, 그 한 골방에 방대한 LP음반들과 정리되지 않은 책들이 쌓여 발 딛기조차 어려운, 발 디딜 곳조차 니코틴과 켜켜이 쌓인 먼지로 끈끈함조차 단단해진 그런 방이었다. 거대하게만 보였던 웨스트레이크 스피커와 매킨토시 앰프의 파란 불빛 속에 형형한 눈빛에 깊게 배어 나오는 장난기를 감추지 못하는 어딘지 지저분하고 못생긴 아저씨가 나를 보고 웃었다. 그게 우리의 첫 만남이었다.여러 형님이 쓴 졸기와 부고기사에서 충분히 다루어진 형의 역사적 행보에 대해서는 굳이 말을 보탤 필요는 없을 것 같다. 강헌은 정태춘 선생과 함께 이 땅에 표현의 자유를 가져온 인물로 1990년대 중반에 브리태니커 인명사전에 수록된 몇 안 되는 한국인 중 하나였고, 무협지를 제대로 읽어본 적도 없으면서 무협지보다 더 무협지다운 문체로 대중음악 평론(review)을 비평(critic)의 경지로 끌어올린 문장가였다. 1994년 리뷰 겨울 창간호에서 서태지를 "주류 질서의 전복자"로 명명한 그의 비평은 당시 대학생들의 폐부를 자극했고, 운동권들은 앞다투어 그해 선본 캐치프레이즈로 이 구절을 차용했다.역사적 사건과 맥락을 관통하는 시대정신에 대한 형의 통찰력을 대학생인 나는 존경했고, 닮고 싶었다. 그런 그가 나에게 문화의 제국에 대해 설파하며 눈을 반짝거리던 그 순간. 나는 모골이 송연해지며 벅차올랐다. 형의 강력한 부산사투리로 밀고 당기는 여백의 화법 사이에서 나는 과거를 여행했고, 역사의 복판에 세워졌고, 미래의 '독수리 5형제'로 아니... 그 사이드킥 정도로 호명되었다.그렇게 1990년대 후반 검색포털과 커뮤니티 중심의 닷컴 신화들이 한창이던 시절, 온라인상의 문화 콘텐츠 제국을 꿈꾸며, 형의 지시와 감독하에 후배와 나는 무수한 기획서를 썼고, 많은 사람을 만났다. 신사동의 영화사 사무실 한쪽에서 시작해 종로4가 보령제약 건물 한 층을 통째로 임대하며 닻을 올리던 제국은 그러나 출항하지 못했다. 거듭되는 투자 실패 속에 함께 모여 당구나 치러 가는 일상이 반복되었고, 모였던 형들은 하나둘 눈치를 채고 사라져갔다.천재의 몽상과 대책 없음을 이미 겪어봤던 다른 형들의 조언이 귓가를 스쳤다.그러나 나는 빠져나오지 못했다. 그곳에서 만난 다른 형님의 소개로 논술 강의로 밥벌이를 이어가며 나는 갈현동으로 다시 돌아간 형의 사무실을 들락거렸다. 거기서 무수한 몽상들이 잉태되었고, 사라져갔고, 일부는 현실이 되었다. 남북합작뮤지컬에서부터 새로운 음반과 공연의 아이디어, <한국 대중음악 베스트100 거장(巨匠 Virtuoso)>(미출간)까지. 형은 꿈을 꾸며 그림을 그리고, 사람을 만나고 조직했고, 아니다 싶으면 모두의 만류를 무시하고 프로젝트를 들어 엎었다. 지친 사람들은 하나씩 주위를 떠났고, 또 다른 곳에서 홀려온 사람들이 다시 그 자리를 채웠다. 밥벌이로 시작한 논술 강의가 생활의 근거가 되면서 강의에 전념하던 나 역시도 소원해지고 있었다.그러던 중 형이 대동맥박리로 쓰러졌고, 형의 부재로 인한 사고처리반으로 다시 투입되었다. 소원해진 사이 새로운 사람들이 들어와 있던 연구소를 수습했고, 수술을 마친 형을 요양차 해남으로, 파주로 실어 나르고 모셔 오는 일을 반복했다. 사실 이때, 형 몸의 품질보증 기간은 종료되었다. 언제 가도 이상하지 않은 상태였다.의사는 많이 회복된 형에게 술과 담배를 금지시켰지만, 어쩌다 와인 한두 잔 정도는 괜찮다는 실언을 남겼다. 그 탐미적 취향에 와인이라니. 살진 고양이에게 어물전을 맡긴 거다. 이때부터 1~2주에 한 번씩 와인을 사다 날랐다. 당시 와인은 좀 많이 비쌌고, 논술강의로 조금 여유가 생겼던 나의 재정 상태는 우리(?)의 집요한 와인 공부 탓에 손익분기점을 크게 벗어나지 못했다. (형 덕에 결국 나 또한 와인을 사랑하게 되었으니 우리라고 해 두자.)그렇게 시간이 흘렀고, 형은 다시 꿈꾸기 시작했다. 그렇게 형의 대중음악연구소 기획실장으로 일하며, 다시 실현되지 않은 무수한 기획서를 쓰며, 일부를 실행에 옮겼다. 멜론닷컴 내 음악 웹진 멜론쥬스를 창간하고 운영했고, 광주 아시아문화중심도시 기획과 관련한 여러 연구용역을 수행했다. 밤잠 없이 바빴던 날들이었다. 연구소는 홍대를 거쳐 다시 이태원으로 옮겨갔다. 수 없는 밤을 새웠고, 밤새 졸던 형(원래 이 형의 모든 명문장은 마감 1시간 전부터 시작된다)과 무수한 새벽 해장국의 첫 국을 뜨며 나의 청춘이 지나갔다.그러던 중 광주에 함께 내려가길 원했던 형과 사소한 자존심을 내세우며 기싸움하던 나는 결국 연구소에서 짐을 쌌다. 화가 많이 났고, 다시는 안 보겠다 다짐도 했다. 나는 다른 길을 찾다가 결국 배운 도둑질이었던 논술 강의에 전념했고, 전업 논술 강사가 됐다.하지만 술 취해 집으로 오는 택시 안에서 몇 년간 문자를 썼다 지웠다 했다. 무슨 연애질도 아니고... 형의 그 어이없는 꿈들과 대책없음과 천진난만함이 그리웠다. 그게 사라지자 내 삶이 그냥 껍데기처럼 느껴졌던 것 같다. 그러다 어느 날 실수처럼 '형 보고 싶습니다'라고 문자를 보내고야 말았다. 숨도 안 쉬었는데 즉답이 왔다. "와라!"그 사이 이태원의 연구소는 '와지트'가 되어 있었고, 뭘 해도 전문가 수준을 넘는 형의 구라 덕이었을까. 형은 와인전문가를 자칭하며 와인강의를 하고 있었다. 3만 장의 LP와 CD로 가득 차 있던 나의 연구소는 고급스럽고 어딘지 비밀스러운 회원제 와인 바가 되어 있었다. 몇 달에 한 번씩 만나 형의 꿈과 기행을 엿듣고 오는 것이 내 삶의 작은 해방구였던 시절이었다.어느 가을, 다시 사고가 있었다. 형은 그 사고로 가장 소중했던 사람을 잃었고, 크게 다쳤다. 실의에 빠졌던 형을 간혹 찾아가 함께 와인을 마셨다. 자신의 운명에 대한 고민을 시작한 형은 명리학에 빠져들었고, 인문학과 특유의 통찰력으로 포장된 구라의 밀도는 가히 세상을 잠시 기울어지게 할 만한 혹세무민의 작은 블랙홀이었다.나는 진심인지 헛말인지 모를 형의 예측들이 왠지 자신의 운명을 장난감처럼 여기며, 잠시의 고민에서 벗어나게 해주는 위로 같았고, 멀리 어딘가 있을지도 모를 희망의 탈출구에 뿜어져 나오는 찬란한 빛을 상상하게 해주는 누군가의 우울증 치료 약이면 좋겠다고 생각했다. 형 자신도 그걸 명확히 알고 있었다고 생각한다. 사주는 강헌의 방식으로 사람들에게 속삭였던 "위스퍼스 오브 위즈덤 (Whispers of Wisdom, 지혜의 속삭임)"이고, "돈 룩 백 인 앵거 (Don't Look Back in Anger, 오아시스의 대표곡으로 지난 일을 원망하며 돌아보지 말라는 뜻)"였다고 생각한다.형은 그 무렵 대중문화사 강의를 시작했다. 그러고는 온 국민이 명리학자화 되기를 꿈꾸며 사주 강의를 시작했고, 책을 준비했다. 형의 음악과 역사에 관한 찬란한 구라와 환상적인 문장이 아니라, 명리 책이 첫 책이 되어선 안 된다고 만류하려 했지만, 기우였다. 형이 그걸 모를 리 없었다. <전복과 반전의 순간> 1권이 6개월 먼저 출간되었고, 그리고 <명리>가 나왔다. 당연히 판매량은 명리가 압살.그리고 나는 형의 또 다른 놀이터에 다시 초대되었다. <걸신이라 불러 다오>라는 제목의 팟캐스트에 출연하게 된 것. 게스트로 나갔다가 붙박이가 되어 또다시 몇 년간 격주마다 만나 대본도 없이 떠들고 놀았다. 함께 싸돌아다니며 많이도 먹고 다닌 탓에 먹는 이야기들은 끝이 없었다.그리고 그즈음 결혼을 하게 됐다. 주변머리도 없고, 붙임성도 모자라 누군가의 제자 노릇을 제대로 해본 적이 없다 보니, 주례를 부탁할 만한 스승님을 모셔본 적이 없었고, 자연스레 주례 없이 식을 올릴 생각이었다. 주례 없이 결혼을 치르려던 나는 어느 날, 형과 만나 떠들다가 무심코 형을 바라보다 물었다.형이 정신 나간 놈 보겠다는 표정으로 말했다.형은 키득거리며 자긴 살쪄서 양복은 됐고, 콤비 하나 좋은 걸로 해달라고 천진난만한 표정으로 요청했다. 나는 그렇게 이혼 두 번 한 형의 주례와 함께 식을 올렸다. '사랑한다는 것은 상대가 살고 싶은 대로 내버려두는 것'이라는 형의 말은 결혼식 인파에 정신이 반쯤 나가 있던 아내에게도 인상 깊게 들렸던 모양이다. 그렇게 맞춰준 브라운 체크 콤비를 형은 한동안 인터뷰마다 입고 나왔다.한동안 보라매 길 건너편 아파트에 살던 형이 멀리 용인으로 다시 거처를 옮기면서 만나는 횟수가 줄었고, 경기문화재단으로 가면서 더 바빠지면서 만나는 횟수는 더 줄어들었다. 하지만 만날 때마다, 형은 사주를 빙자하여 내가 학원을 접고 글을 쓰길 바랐다. 그것이 형의 방식으로 나를 아꼈던 것이리라 생각한다.그리고 형이 경기문화재단 대표를 그만둔 지 몇 달 후, 나의 아버지가 돌아가셨다. 코로나 말기의 갑작스러운 비보에 행여 어머니 건강이 우려되어 문상을 하루만 받았다. 형은 장례식에 잘 가지 않기로 유명한 양반이었기에, 부고도 따로 하지 않았다. 그날 밤늦게 문상객이 다 빠졌을 즈음, 형이 전주의 장례식장으로 찾아왔다. 와서 내내 새로 산 중고 지프차 이야기만 내내 하다가 결국 상주를 끌고 내려가 차에 대해 이것저것 꼬치꼬치 묻고 떠났다. 나는 그런 형이 왜인지 사무치게 고마웠다.지난 7월, 형과 고창에 갔다. 그곳에는 내 인생의 또 다른 큰 형(이윤호)이 서점마을을 운영하고 있다. 두 분을 보며 이게 마지막 만남이면 안 된다고 생각했던 내 자신이 원망스럽다. 내려가는 길, 전주에 들러 형은 16만 원짜리 거대한 덕자찜을 시켰다. 5명이 와도 다 못 먹는다는 주인의 만류에 대뜸 귀엽게 화를 내며 "내가 그깟 생선 한 마리 다 못 먹을 것 같냐"며 내오라고 호기를 부렸다. 정말 80cm는 족히 되는 원형팬 가득한 생전 처음 보는 크기에 덕자가 눈앞에 있었다. 우리는 그 거대한 생선을 뼈가 다 드러나도록 먹었다. 사실 7할은 형의 뱃속으로 들어갔을 것이다. 걸신의 건재함에 난 내심 안심했지만, 그것이 우리의 마지막 맛 기행(奇行)이 되었다. 당분간 덕자찜은... 못 먹을 것 같다.이것이 철들지 않는 내 맘속의 큰 형과의 애증의 연대기다.이제 응답하지 않을 그의 카톡에 걸려 있는 이 탐미적 문구가 형이 살아낸 유일한 삶의 원칙이자 모든 선택의 기준이지 않았을까? Quizás...Quizás? Quizás! (키사스는 스페인어로 '아마도'라는 뜻. 냇킹콜의 노래 제목이기도 하다. 전화를 잘 받지 않는 형의 통화연결음이었다.)이 글을 쓰는 동안 수차례 흐느꼈고, 눈물을 삼키느라 쓰는 데 오래도 걸렸다.레스트(Rest, 휴식)나 피스(Peace, 평화)는 이 형에게 그다지 어울리지 않는다. 형이 그곳에서 그렇게 그리워하던 누나를 만나 그냥 잘 놀러 다녔으면 좋겠다.형! 그동안 저랑 함께 놀아줘서 고마웠어요!