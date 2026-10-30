이재명의 "개미지옥"이 맞았다... 이러다 다 죽는다

▲더불어민주당 이재명 대선 후보가 2021년 10월 27일 오전 서울 관악구 신원시장을 둘러본 뒤 시장 내 고객편의센터에서 전국 소상공인 및 자영업자 대표들과 지역 화폐 관련 간담회를 하고 있다. ⓒ 국회사진취재단 관련사진보기