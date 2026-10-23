민주당, 한동훈 논평은 5개 아리셀 논평은 0개

큰사진보기 ▲아리셀 대표 징역 4년 확정에 울분 터뜨린 유가족화성 아리셀 리튬배터리 공장 화재 참사로 희생된 고 엄정정씨의 어머니 이순희씨가 20일 오전 서초구 대법원에서 중대재해처벌 위반 등 혐의로 기소된 박순관 아리셀 대표의 상고심에서 상고가 기각돼 징역 4년 형이 확정하자, 억울함을 호소하며 울분을 토하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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스물세 명의 노동자가 목숨을 잃은 아리셀 참사에 대한 대법원의 최종 판결이 내려진 지 꼬박 사흘이 지났지만, 집권여당인 더불어민주당은 무거운 침묵을 지키고 있다.사법부의 판단이 국민의 상식과 동떨어졌다는 유족들의 절규가 법원 밖을 가득 채웠음에도, 국정을 책임지는 여당에서는 단 한 줄의 공식 논평조차 나오지 않았다. 과거 그들이 쏟아냈던 수많은 애도와 다짐의 말들을 떠올려보면 이 기묘한 침묵은 더욱 낯설고 차갑게 다가온다.불과 반년 전만 해도 민주당의 태도는 지금과 사뭇 달랐다. 하급심 판결 당시 민주당은 "23명이 죽었는데 징역 4년이 말이 되느냐는 유족들의 절규에 형언할 수 없는 참담함을 느낀다"며 사법부를 향해 날 선 비판을 가했다.나아가 "노동자의 생명이 기업의 이윤보다 결코 가볍지 않음을 다시 한번 천명한다"고 목소리를 높인 민주당은 "상고심을 통해 사법부가 국민의 상식과 법 감정에 부합하는 정의로운 판단으로 응답할 차례"라며 대법원의 전향적인 판결을 강하게 촉구했다.그러나 막상 대법원의 시간표가 멈추고 판결이 확정되자, 그렇게도 정의로운 응답을 요구하던 이들의 입은 굳게 닫혔다. 상고심 결과가 그들이 말하던 국민의 상식과 법 감정에 온전히 부합해서 침묵하는 것인가, 아니면 이제는 그 참사의 무게가 정치적 계산기 위에서 후순위로 밀려난 것인가.정작 대법원은 노동자들의 생사를 가른 핵심 요인이었던 비상통로와 비상구에 대해 사측의 유지 의무가 없다는 취지의 판결을 내렸다. 화마 속에서 탈출구를 찾지 못해 스러져간 노동자들에게 사측의 책임을 묻기 어렵다는 사법부의 판단 앞에서, 노동자의 생명이 이윤보다 가볍지 않다던 집권여당의 천명은 온데간데없이 사라졌다.대법원 판결이 내려진 20일과 21일 이틀 동안, 민주당은 한동훈 무소속 의원 개인을 비판하는 논평을 다섯 차례 내놓았다. 정치적 공방을 이어가는 데는 이토록 기민하고 성실하면서, 스물세 명의 희생자와 그 유족들에게는 하다못해 형식상의 입장문 한 장 내어주기가 그토록 어려웠는지 묻지 않을 수 없다.기억을 조금 더 거슬러 올라가면 대통령의 발언 역시 선명하게 남아 있다. 지난해 7월, 검찰이 박순관 아리셀 대표에게 징역 20년을 구형했을 당시 이재명 대통령은 "별로 세지도 않다"고 일갈하며 중대재해처벌법의 처벌 수위를 더욱 강화해야 한다고 강조했다. 기업의 안전 불감증에 경종을 울리고 노동자의 생명권을 지키기 위해서는 보다 엄중한 법적 책임이 뒤따라야 한다는 단호한 의지의 표명이었다.그랬던 대통령 역시 이번 대법원 판결 앞에서는 일언반구조차 없다. 최근 소셜미디어(SNS)를 자신의 '정치적 목숨줄'이라 칭하며 온갖 현안에 대해 거침없이 목소리를 내고 대중과 소통하던 모습과는 정반대의 행보다.대통령에게 SNS가 정치적 생명을 이어가는 목숨줄이었다면, 아리셀 공장의 스물세 명 노동자들에게는 불길 속에서 빠져나갈 수 있는 비상통로와 비상구야말로 '진짜 목숨줄'이었다. 그 진짜 목숨줄을 제대로 유지하고 관리할 의무가 사측에 없다고 본 대법원의 판결에 대해, 중대재해 처벌 강화를 외치던 대통령은 왜 아무런 말도 하지 않는가.말은 기록으로 남고, 대중은 그 말을 기억한다. 유족의 아픔에 깊이 공감하는 듯 비장한 언어를 쏟아내다가도, 정작 책임 있는 위치에서 사법부의 한계를 지적하고 제도적 보완을 이끌어내야 할 순간에는 침묵으로 일관하는 태도는 비겁하다. 노동자의 생명과 안전을 지키는 일은 정략적 유불리에 따라 선택적으로 꺼내 드는 카드가 되어서는 안 된다.대법원이 사측의 비상구 유지 의무를 부정했다면, 입법권을 쥔 집권여당과 행정부를 이끄는 대통령은 즉각 그 법적 공백을 메우기 위한 입법적 대안과 행정적 조치를 천명했어야 마땅하다. 판결에 대한 유감 표명과 함께, 다시는 비상구가 막혀 노동자가 죽음에 이르는 일이 없도록 법을 뜯어고치겠다는 약속이 나왔어야 했다. 그것이 반년 전 유족의 절규에 참담함을 느꼈다던 정당이, 그리고 검찰의 20년 구형조차 가볍다며 분개했던 대통령이 보여야 할 최소한의 책임감이다.정치인의 말은 끝까지 책임을 지는 태도로 증명된다. 정부와 여당의 침묵은 그들이 과거에 내뱉은 정의로운 말들을 스스로 배반하고 있다. 유족들과 시민들은 여전히 민주당과 대통령이 했던 말들을 또렷이 기억하고 있다. 그 기억이 실망과 냉소로 완전히 굳어지기 전에, 집권 세력은 아리셀 참사 대법원 판결이 남긴 과업 앞에서 자신들이 말했던 정의가 무엇이었는지 답해야 한다.