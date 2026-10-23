죽음 앞에서도 군견 걱정... 마지막으로 남긴 당부

큰사진보기 ▲하트 오브 더 비스트인간과 개의 확대된 유대감, 신뢰, 우정과 사랑을 담은 영화 ⓒ 파라마운트 픽처스 관련사진보기

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

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"누구를 위해 살아가느냐가 중요한 게 아니다. 아니다. 중요한 건 누구를 위해 죽을 수 있느냐다."

"그는 세상이 자신에게 가할 수 있는 가장 최악의 시련 속에서도 살아남았다. 인간의 잔인함을 겪었음도 그럼에도 살아남았고 그의 마음속에는 인간을 향한 사랑이 뿌리를 내렸다."

영화 하트 오브 비스트(Heart of the Beast)는 전직 특수부대 장교 제임스 벨몬트(브래드 피트)와 은퇴한 K-9 군견 오딘이 인공이 침범하지 못한 알래스카에서 비행기 추락 사고를 당한 뒤 벌어지는 이야기다.혹독한 야생 속에 고립된 채 생존을 위해 분투하는 고난 가운데 이들과는 상관없이 제 갈길 가고 있는 객관적 상관물인 대자연은 그저 인간 세상과 비교도 할 수 없을 정도로 장엄하고 아름답기만 하다. 그 앞에서 인간은 한낱 미물조차 되지 못함을 깨달을 뿐이다.이들이 사고를 겪기 전 카메오처럼 등장하는 숲속의 노령의 은둔자 왓킨스(J.K 시몬스)는 등장과 퇴장 자체가 뜬금없긴 하지만 작품상으로는 복선이기도 하면서 창작자의 메시지를 함축하고 있는 중요한 장치를 작동시키는 인물이다.그는 제임스와 맥주 한 잔을 마시고 오딘에 대한 대화를 나누고 나서 그 날 새벽에 몰래 떠난다. 마치 그리스 로마 신화에 나오는 저승의 뱃사공 카론처럼 노잣돈으로 맥주 한 병을 챙기고 배를 저으며 유유히 사라진다. 그가 남긴 노트에는 다음과 같은 글이 담겨 있다.제임스와 오딘은 전쟁으로 인해 공유된 경험으로 인한 상처와 트라우마 때문에 악몽을 달고 살 정도로 고통 받고 있다. 그런 속에서도 서로 교감하고 사투를 벌이면서 확대된 유대감과 신뢰를 바탕으로 서로에게 가장 의미 있는 존재로 함께 여행을 떠났던 것이다. 그런 그들이 조난을 당하면서 혹독한 야생 속에 분투하는 과정 속에 제임스는 PTSD(외상 후 스트레스 장애)에 잠식당한 퇴역 군인이 아닌 야수의 심장으로 삶을 위한 투쟁에 나서는 강인한 모습을 보여준다.그들이 처한 극한의 환경 속에서 제임스가 의지할 것은 오딘뿐이었고 오딘 역시 마찬가지로 제임스밖에 없었다. 이들은 곰을 만나 절체절명의 위기에 봉착하기도 하고, 늑대 무리를 만나기도 하지만 서로의 생각을 교감하고, 협업해 생존을 위한 필사적인 노력을 해나간다. 지도상에 없던 외나무 다리나 늪지대를 마주하지만 그들을 돌아서거나 포기하지 않고 어떻게든 벗어나고자 사력을 다한다.그럼에도 불구하고 제임스는 1마일을 남겨두고 부상으로 인해 과다출혈로 여정을 끝내야하는 상황에 놓인다. 그는 오딘을 발견하는 낯선 이에게 남길 편지를 써 오딘의 하네스의 주머니에 넣는다. 거기에는 고도의 훈련을 받은 특수부대 작전 군견인 오딘을 부디 따뜻하게 보살펴달라는 당부의 글이 적혀 있다.오딘은 살아있는 존재라면 겪어서는 안 될 만큼 참혹한 전쟁 속에서 인간으로 인해 상처를 받았지만, 그는 오로지 사랑과 신뢰만을 줬다는 소개와 더불어 오딘은 믿을 수 없을 만큼 충성스럽고 똑똑하다고 부연했다. 그를 최선을 다해 돌봐주는 이에게 자신의 유산을 주겠다는 유서와 같은 글을 말이다.왓킨스가 죽음을 암시했다면 제임스는 그가 남긴 메시지대로 "누구를 위해 죽느냐"를 최선을 다해 보여주었다. 자신이 죽어가는 와중에서도 자신의 죽음 뒤에 다음에 남을 오딘을 더 생각했다. 물론 살아서 그가 오딘과 함께하는 모든 순간에 있어 오딘을 먼저 배려했다. 강가에서 잡은 생선을 먹을 때도, 물을 마실 때도 자신이 먼저가 아니라 오딘을 먼저 챙겼다.이와 관련 감독 데이비드 에이어는 여러 인터뷰를 통해 이 영화를 단순한 재난 생존 스릴러가 아닌 "영적인 인내와 사랑에 관한 이야기"라고 정의한 바 있다. 서로 말이 통하지 않는 존재들이 서로를 구하기 위해 자신을 희생시키는 무조건적인 사랑과 유대감이야 말로 험난한 인생 속에서도 치유를 일으키고 희망을 잃지 않는 마음을 갖게 한다.오딘은 제임스가 죽기 전에 "돌아갈 길을 찾으라."는 마지막 임무를 수행하며 길가로 뛰어나간다. 그리고 차를 멈춰 세워 제임스의 희망대로 그는 제 2의 삶을 누릴 평화롭고 따뜻한 가정을 만난 것이다.영화는 여기서 끝난 게 아니었다. OST와 함께 나오는 자막에는 군견들의 희생을 기리는 내용이 담겨 있다. 지난 20년 동안 약 3,000마리의 군견이 작전에 투입되어 수 천 명의 군인 생명을 구했으며 임무를 마친 군견은 사랑하는 가족을 만나 제 2의 삶을 살아가고 있다는 정보와 함께 군견이 인간을 위해 희생을 하고 인생을 마감해야하는 도구로서의 존재가 아니라 인간에게 사랑받고 평화롭게 살아갈 권리가 있는 관계적 존재임을 깨닫게 한다.전체 가구의 43.7%가 개를 키우고 있을 만큼 애견인 인구 비율이 높은 미국에서 하트오브 더 비스트는 문화적 정서를 강타하며 흥행가도를 달리고 있다. 인구의 절반 가까이 반려견을 기르고 있는 미국 사회에서 이 작품이 사회에 미칠 영향력이 클 것으로 예상된다.특히 국가를 위해 봉사한 퇴역 군견의 처우, 그리고 정신 건강에 관한 치유에 대한 사회적 담론을 일으킨 것은 영화가 사회에 미친 긍정적인 기능을 할 것이다.