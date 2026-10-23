개미취 일곱 포기에서 시작된 산악 정원

큰사진보기 ▲월방산 봉천사의 아침 해돋이월방산 자락 봉천사에서 바라본 일출 풍경. 해발 360m의 낮은 산이지만 첩첩이 이어진 산그리메 위로 떠오르는 아침 해와 보랏빛 개미취가 어우러져 장관을 이룬다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲노송 곁에 선 지정 스님200년 넘은 소나무와 너럭바위를 찾아내고 산비탈을 일궈 지금의 산악정원을 만들어낸 지정 스님. 스님은 이 산을 영산(靈山)으로 가꾸는 한편, 잊힌 고녕가야의 역사를 규명하는 데도 온 힘을 쏟고 있다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲너럭바위를 품은 보랏빛 바다거대한 너럭바위와 소나무 사이사이를 빼곡하게 채운 개미취 꽃밭. 척박한 바위산 비탈에 흙을 채우고 물을 대어 지금의 웅장한 야생화 정원을 만들어냈다 ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲7천 평으로 번져간 일곱 포기의 기적월방산 산자락을 굽이굽이 물들인 봉천사 개미취 꽃밭. 10여 년 전 처음 심은 일곱 포기가 산비탈을 덮는 거대한 군락을 이루며 전국에서 사람들을 불러 모으는 명소가 되었다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲새벽빛에 물드는 개미취 정원동이 터오는 아침, 산 아래로 깔린 옅은 안개와 만개한 개미취가 신비로운 분위기를 자아낸다. 봉천사 개미취 꽃밭은 자연의 아름다움과 사람의 지극한 정성이 빚어낸 합작품이다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 개미취 일곱 포기로 월방산의 빛깔을 바꾼 지정 스님의 10여 년, 그리고 함창 고녕가야를 다시 묻는 스님의 노력을 문경의 문화유산을 오래 지켜본 지역민의 눈으로 기록했습니다. 12월 12일 문경문화원 학술대회에 많은 관심을 부탁드립니다.

상강(23일)이다. 서리가 내리기 시작한다는 절기다. 오늘 아침 문경시 호계면 봉서리, 월방산 자락의 봉천사를 찾았다. 개미취 축제는 지난 18일 막을 내렸다.봉천사 주지는 지정 스님이다. 봉암사에서 출가해 서암 큰스님에게 계를 받았다. 예천 용궁 장안사 주지 시절에는 회룡포를 세상에 알리는 데 힘을 쏟았다. 지금 많은 사람이 오르는 장안사 뒤편 회룡포 전망대에도 스님의 수고가 배어 있다.스님이 월방산에 온 것은 10여 년 전이다. 칡넝쿨 덮인 야산이었다. 스님은 산을 다니며 200년 넘은 소나무 100여 그루와 1000여 개의 너럭바위, 석실고분과 고인돌을 찾아냈다. 8km 둘레길도 혼자 닦았다. 2016년에는 문경시에 너럭바위 공원 조성을 건의했다. 그해 문경의 문화관광해설사 25명이 단체로 스님을 찾아와 고맙다는 인사를 전했을 정도다.스님은 이 산을 영산(靈山)으로 만들겠다고 말한다. 해발 360m 낮은 산이지만 봉천사에서 내려다보면 안동 학가산까지 시야가 트이고, 낙동강과 내성천, 금천이 만나는 삼강 일대가 내려다 보인다. 새벽 안개와 해돋이를 담으려는 사진가들이 어둠 속에 삼각대를 펴는 곳이기도 하다.그 산비탈에 처음 심은 것이 개미취 일곱 포기였다. 바위 반, 잡초 반인 땅에서도 견디는 야생화를 골랐다. 3년째에 1000제곱미터, 이듬해 3300제곱미터로 늘자 어떻게들 알았는지 사진 작가들이 찾아왔다. 올해 꽃밭은 7000여 평이다. 경사 40도 비탈을 일군 산악 정원이다.축제는 2021년 처음 열렸다. 스님은 "먼 타향에서까지 사진사들이 알고 오는데 정작 지역 사람들은 몰라 아예 축제를 열게 됐다"고 했다. 첫해에는 차가 몰려 마을 길이 막히고 화장실도 모자랐다. 꽃밭을 없앨까 고민도 했단다. 주변의 만류로 마음을 고쳐먹었다. 스님은 축제를 "부처님께 꽃을 공양하는 마음"이라고 말한다. 절 마당을 넘어 산 전체를 공양 그릇으로 삼은 셈이다.무엇이 사람을 불렀을까. 먼저 사람의 손이다. 꽃밭을 가꾸는 데 해마다 1400번의 품이 든다. 3월이면 마을 주민들이 품을 팔아 김을 매고 흙을 넣는다. 물이 귀한 바위산이라 샘을 파서 물을 댔다. 입장료는 대부분 그 품값으로 나간다. 일곱 포기가 마을의 일거리가 된 셈이다.다음은 풍경이다. 넓은 꽃밭은 다른 데도 많다. 그러나 꽃과 바위, 소나무, 불상, 절집이 한 화면에 들어오는 곳은 드물다. 스님은 개미취 사이에 코스모스를 섞어 심어 어느 한쪽이 못 자라는 해에도 빈자리가 없게 했다. 등대바위, 좌선대, 봉천마루 같은 자리에 이름을 붙여 '13미학'으로 엮었다. 꽃만 보고 가는 곳이 아니라 이야기를 듣고 가는 곳이 됐다.그리고 정이다. 입장료에는 매실차와 도토리묵이 들어 있다. 마을 사람들이 옛 방식으로 쑨 묵이다. 사진 한 장에 끌려 왔다가 묵 한 접시에 마음을 두고 간다. 그렇게 찍어 간 사진이 블로그와 SNS를 타고 다시 사람을 부른다.스님에게 꽃밭은 시작이다. 더 오래 붙들고 있는 것은 함창 일대의 '고녕가야(古寧伽耶)'다. <삼국유사>는 다섯 가야의 하나로 고녕가야를 적었다. 그러나 학계는 그 실체를 두고 오래 물음표를 달아 왔다. 스님은 10여 년 동안 문경·상주·예천 일대의 고분을 직접 답사했다. 문경상주함창고녕가야선양회를 꾸려 사비로 학술 대회를 이어 왔다. 국사편찬위원회와 한국학중앙연구원의 문도 여러 차례 두드렸다.지난해 11월 문경문화원에서 열린 여덟 번째 학술회에서 스님은 <삼국사기>와 <삼국유사>, <고려사>에 실린 기록을 부정하려면 그 근거부터 내놓으라고 학계에 공개적으로 물었다. 오는 12월 12일에도 문경문화원에서 학술 대회가 열린다.나는 학예사로 일하며 기록과 유물이 만나야 역사가 된다는 것을 배웠다. 고녕가야도 결론을 서두를 일은 아니다. 다만 기록이 있는데 묻지 않는 것은 학문의 태도가 아니다. 스님이 던진 질문에 이제 학계가 답할 차례다. 일곱 포기가 7000평 꽃밭이 되기까지 10여 년이 걸렸다. 고녕가야를 향한 스님의 일곱 포기도 그렇게 번져 가기를 바란다.