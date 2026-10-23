최교진 "강사 교체 권고"에 황현필 "장관이 왜?"

큰사진보기 ▲최교진 교육부 장관이 23일 오전 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 교육부, 국가교육위원회 등에 대한 종합국정감사에 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲정성국 국민의힘 의원이 23일 오전 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 교육부, 국가교육위원회 등에 대한 종합국정감사에서 최교진 교육부 장관에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲정성국, 이재명 지지한 황현필 강연 지적… 최교진 "강사 교체 권고하겠다" 유성호 관련영상보기

"안민석 교육감님하고 한 번 통화해서 오해 소지가 있는 강사는 시간이 된다면 바꾸는 것이 어떤가 권고해 보겠다."

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경기도교육청이 독립기념관 비상임이사를 맡고 있는 진보 역사학자인 황현필 역사바로잡기연구소장을 강연자로 초청할 예정인 것에 대해, 최교진 교육부 장관이 "바꾸는 것이 어떤가 권고할 것"이라고 말했다.경기도교육청 안팎에서는 당혹스러운 모습을 나타냈고, 황현필 소장도 "교육부 장관이 내 발언 내용을 정확히 파악하지 못한 채 왜 이런 답변을 했는지 모르겠다"라고 말했다.23일 오전, 국회 교육위원회의 교육부 등 종합국정감사에서 정성국 국민의힘 의원이 "황 소장은 '6.25 전쟁을 미국이 연출했다'라고 했다. '윤석열 (당시 대선) 후보는 원균 같은 자'라고도 했다"라고 주장하면서 "이런 생각을 가진 분이 경기도교육청에 와서 연수를 한다고 하는데 어떻게 생각하느냐?"라고 최교진 교육부 장관에게 물었다.이에 대해 최 장관이 "타당하지 않은 역사관이라고 생각한다"라고 답하자, 정 의원은 "경기도교육청이 강연을 강행한다고 한다. 교육부 장관으로서 의견을 말해달라"라고 다시 물었다. 이에 대해 최 장관은 "과거에 그런 생각에 관해서 반성하거나 부정하지 않은 상태에서, 어쨌든 재고하는 것이 맞을 것 같다"라고 말했다. "물론 학생들 앞에서 강연하는 내용이 이것과 이어진다고 생각하진 않겠지만"이라는 말도 덧붙였다.정성국 의원은 다시 "국민들의 역사의식과 배치되는 이런 분을 안민석 교육감이 버젓이 초청해서 자리를 마련한다는 것은 심각하다. 비판받을 충분한 소지가 있는 사람"이라면서 "(최 장관이) 경기도교육청에 권고할 생각은 있느냐?"라고 다그치자 최 장관은 다음처럼 말했다.이 같은 소식이 알려지자, 경기도교육청 안팎에서는 당혹스러운 모습을 나타냈다. 경기도교육청 안팎에서는 "교육부 장관이 교육청 행사에 대해 왜 이렇게 발언했는지 난감하다"라는 목소리가 나왔다.황현필 소장도 <오마이뉴스>와 통화에서 "과거 6.25 전쟁 관련 강의에서 '나는 이 전쟁은 북한이 남침한 것'이란 사실을 몇 차례에 걸쳐 얘기했다. 그런 뒤에 (1950년 1월, 미 국무장관 애치슨이 한반도를 방어선에서 뺀) 애치슨 선언에 대해 설명한 것"이라면서 "애치슨 선언도 수능 관련 문제에 나왔기 때문에 '6.25 전쟁은 미국이 연출한 전쟁'이란 취지의 의견을 전한 것이다. 미국 역사학자들도 대부분 이렇게 얘기하고 있다"라고 반박했다.그러면서 황 소장은 "교육부 장관이 내 발언을 직접 살펴보지 않으시고, 나에게 연락하는 등 내 발언 내용을 정확히 파악하지도 못한 채 왜 이런 답변을 했는지 모르겠다"라고 아쉬움을 나타내기도 했다.한편, 경기도교육청은 오는 28일 남부청사에서 '2026 경기교육 대전환 명사 초청 강연회'를 열 예정이다. 교육청이 초청한 이는 황 소장이다. 황 소장은 역사교사와 학원강사 출신으로 현재는 역사바로잡기 유튜브 방송 등에 힘을 쏟고 있으며 '황현필 한국사' 구독자는 113만 명이다.황 소장은 최근 몇 해 사이에 최소한 2개 이상의 시도 교육청에서 초청해 공개 강연한 바 있다.