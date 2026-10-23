아리셀 판결에 논평 한 줄 안 낸 '진보 참칭' 민주당

큰사진보기 ▲화성 아리셀 리튬배터리 공장 화재 참사로 희생된 고 엄정정씨의 어머니 이순희씨와 고 여북화씨의 사촌 언니 이해옥씨가 20일 오전 서초구 대법원에서 중대재해처벌 위반 등 혐의로 기소된 박순관 아리셀 대표의 상고심에서 상고가 기각돼 징역 4년 형이 확정하자, 억울함을 호소하며 울분을 토하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성 아리셀 리튬배터리 공장 화재 참사로 희생된 고 엄정정씨의 어머니 이순희씨와 고 여북화씨의 사촌 언니 이해옥씨가지난 ？20일 오전 서초구 대법원에서 중대재해처벌 위반 등 혐의로 기소된 박순관 아리셀 대표의 상고심에서 상고가 기각돼 징역 4년 형이 확정하자, 억울함을 호소하며 대법원을 나서고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정의당 의원들이 8일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의 시작 전 5인미만 사업장에 대한 중대재해기업처벌법 적용 등을 촉구하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2021년 1월 8일 중대재해법 제정을 촉구하며 단식을 시작한 고 김용균씨의 어머니 김미숙(가운데)씨가 중대재해처벌법 제정안이 국회 본회의를 통과한 뒤 국회 본관 앞 농성장에서 연 해단식에서 눈물을 닦고 있다. 왼쪽은 고 이한빛 피디의 아버지 이용관씨, 오른쪽은 강은미 정의당 원내대표. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲눈물로 호소하는 한빛씨 아버지, 용균씨 어머니고 이한빛 PD의 아버지 이용관 씨가 지난 2024년 2월 1일 서울 여의도 국회에서 의원총회에 입장하는 더불어민주당 의원들을 붙잡고 중대재해처벌법 적용 확대를 2년 유예하자는 개정안 협상에 반대해 달라며 눈물로 호소하고 있다. 맨 왼쪽은 고 김용균 씨 어머니 김미숙 씨. ⓒ 남소연 관련사진보기

스물세 명의 노동자가 목숨을 잃은 아리셀 참사의 형사재판이 결국 솜방망이 처벌로 끝났다. 대법원은 지난 20일 박순관 아리셀 대표에게 징역 4년을 선고한 원심을 확정했다. 유가족은 울부짖었다. 그리고 더불어민주당은 침묵했다.중대재해처벌법 입법을 주도했던'진보 참칭' 민주당은 판결 당일 논평과 브리핑 8건을 내놓았지만, 아리셀 참사와 확정판결에 관한 언급은 단 한 줄도 없었다. 그 이후로도 23일 현재까지 당의 공보 라인은 완전히 입을 닫았다. 지난 4월 "아리셀 참사 감형 판결에 깊은 유감을 표한다"라고 했던 유체이탈식 논평은 물론, 대변인 언급조차도 없었다.민주당도 이번 판결의 가해자가 아닌지 따져 물을 수밖에 없다. 유족과 노동계의 반대에도 불구하고 후퇴한 법안을 통과시킨 거대 여당은 '수권'을 입에 담을 자격이 있는가?판결문을 보면 민주당의 책임은 보다 명확해진다. 2021년 국회에서 벌어졌던 논쟁이 이번 아리셀 판결문에 그대로 다시 등장하기 때문이다. 현행 중대재해처벌법은 경영책임자를 규정하면서 사업을 총괄하는 사람과 이에 준하여 안전보건 업무를 담당하는 사람을 '또는'으로 연결한다. 박 대표는 안전보건 업무를 실질적으로 총괄한 아들이 법상 책임자이므로 자신은 이 법의 처벌 대상이 아니라고 주장했다.이는 입법 당시부터 충분히 예견됐던 문제였다. 2020년 12월 30일 국회 법사위 법안심사소위에서 '대표이사 및 안전관리이사'와 '대표이사 또는 안전관리이사'를 놓고 논쟁이 벌어지자, 강은미 당시 정의당 원내대표는 "힘 없고 결정권한이 없는 이사가 책임을 지고, 경영책임자가 빠져나가는 그러한 조항이 되지 않을까 우려가 있다"라고 경고했다. 노동계 역시 안전담당이사를 '방패막이'로 내세워 대표이사가 처벌을 피할 수 있다고 반발했다.그러나 거대 양당이 최종적으로 선택한 것은 '또는'이었다. 항소심 재판부 역시 입법 당시에도 '또는'이라는 표현이 두 사람 중 하나만 책임지는 것으로 읽힐 수 있다는 우려가 제기됐음을 짚었다.지난한 과정 끝에 법원은 박 대표의 책임을 인정했지만, 입법 과정에서부터 이미 경고 받았던 문구가 실제 피고인의 책임 회피 논리로 등장했던 사실은 명확히 남는다. 최고경영진의 책임을 분명히 하자던 법의 출발점과도 충돌한다는 데서 이 법의 어설픔이 드러난다.아리셀은 시행유예의 수혜 사업장이기도 했다. 50인 미만 사업장에 대한 법 적용은 논란 끝에 '공포 후 3년'으로 미뤄졌다. 아리셀도 2024년 1월 27일에야 적용 대상이 됐다. 그리고 참사가 난 것은 그해 6월 24일이었다. 항소심은 박 대표가 안전관리체계 구축을 소홀히 해 "소규모 사업장에 부여한 유예기간을 아무런 쓸모가 없게 하였다"라고 지적했다. 준비하라고 준 시간이 실제적으로 안전으로 이어지지 않았다는 것이다.준비할 시간이 필요하다며 시행유예 기간을 늘려줬던 국회, 특히 민주당의 '의도'는 현실에서 아무런 힘을 발휘하지 못했다. 그 기간에 기업이 무엇을 갖추도록 할 것인지까지도 정치가 책임졌어야 한다. 하지만 민주당은 하지 않았다.같은 법 아래 15년과 4년이 갈린 데 대한 재판부의 책임 역시 분명하다. 그렇다고 처벌의 하한과 가중 장치를 정한 입법 세력의 책임까지 사라지는 것은 아니다.이 법의 출발점에는 일터에서 가족을 잃은 사람들과 노동·시민사회의 긴 싸움이 있었다. 고 노회찬 전 정의당 의원의 법안 발의, 노동자 김용균씨의 죽음 이후 확산한 제정 운동을 거쳤다. 안전에 쓸 예산과 인력을 결정하는 최고책임자에게 의무를 부과해 반복되는 죽음의 구조를 바꾸자는 취지였다. 현장 노동자와 관리자의 잘못만 따져서는 그 구조가 달라지지 않기 때문이다.그러나 협상 테이블에서 법의 취지는 깎여나갔다. 5인 미만 사업장의 중대산업재해는 적용 대상에서 빠졌고, 50인 미만 사업장은 시행이 늦춰졌다. 강은미 당시 정의당 의원이 제시한 안에서 3년 이상이던 사망사고 징역형의 하한은 최종안에서 1년 이상으로 낮아졌다. 다수 사상자가 발생하면 형의 상한을 별도로 가중하는 조항도 채택되지 않았다. 이 가중조항이 살아남았어도 박 대표에게 지금의 형량이 선고됐을지는 물음표이다.민주노총은 법이 통과한 날에도 적용 제외와 시행유예를 대표적인 한계로 지목했다. 누구의 죽음까지 법이 막을 것인지, 실제 책임자에게 책임을 물을 수 있는지가 걸려 있었다.법이 국회를 통과한 2021년 1월 8일, 김미숙 김용균재단 이사장과 고 이한빛 PD의 아버지 이용관씨는 29일째 단식 중이었다. 그러나 5인 미만 사업장 배제를 되돌려달라는 요구는 받아들여지지 않았다. 발언하려던 유족이 제지당하고, 김 이사장이 복도에 주저앉아 우는 장면만 기록으로 남았다. 김 이사장은 "절대로 유족들은 허용할 수 없다"라고 했다. 법을 만들어달라고 굶던 이들이 법안 처리에 절망했다. 그리고 민주당은 이를 외면했다.정의당도 마지막까지 후퇴에 반대했다. 강은미 당시 원내대표는 "양당 합의라는 미명 하에 부족하고 허점 투성인 법안"이라고 비판했다. 정의당 의원 6명은 본회의 표결에서 모두 기권했다. 사업장 규모에 따라 보호 받을 노동자를 가르고 경영책임을 흐리는 최종안에 동의할 수 없다는 뜻이었다. 단식을 끝냈다고 그 법안까지 받아들인 것은 아니었다.경고는 적용 대상과 시행 시기에만 국한하지 않았다. 당시 강 원내대표는 "오늘 제출된 법안은 사법부의 해석에 따라 법 제정의 취지가 달라질 수 있다"라며 입법 취지를 살려달라고 사법부에 호소했다. 국회가 법을 만들고 법원이 판결한다는 역할 구분만으로 외면할 수 없는 경고였다. 후퇴한 조항이 현장에서 어떻게 작동할지 살피고 보완하는 책임까지 입법 정당에 있었다. 당시의 '누더기' 논란을 단지 법 통과에 따르는 진통쯤으로 넘겨서는 안 됐다. 5년 전 우려가 그대로 현실이 됐기 때문이다.민주당 안에서도 반대가 없었던 것은 아니다. 박주민·신동근·소병철·최기상 의원 등이 5인 미만 사업장 제외를 다시 논의하자고 요구했다. 국민의힘이 거부하자 현재 행정'안전'부 장관인 윤호중 당시 법사위원장은 합의안을 그대로 의결했다. 민주당은 당시 174석의 거대 여당이었다. 힘이 없어서 후퇴를, 개악을 막지 못했다는 변명은 성립할 수 없다. 유족의 절규보다 보수 야당과 기업계의 눈치를 먼저 선택한 것은 민주당의 자유로운 '정무적' 판단이었다.그런데도 김태년 당시 원내대표는 본회의 표결 하루 전 "여야 합의로 중대재해법을 의결할 수 있게 된다는 점이 뜻 깊다"라고 자화자찬했다. 법 통과 이후에도 실효적인 예방 조치를 강구하겠다고 약속했지만, 그 약속은 지켜지지 않았다.법을 더 후퇴시키려는 시도도 있었다. 2024년 초 윤석열 정부와 국민의힘은 50인 미만 사업장에 대한 법 적용을 2년 더 미루려 했다. 당시 민주당 원내지도부는 산업안전보건청 설치 등을 조건으로 협상에 응했다. 이미 준 유예기간이 끝나는 시점에 또 2년을 기다리자는 논의였다.민주당이 그해 2월 의원총회에서 추가 유예안을 최종 거부하기는 했지만, 그 결론을 얻기까지 유족과 정의당은 또다시 민주당 의원총회장 앞에서 시행유예를 막아달라고 호소해야 했다. 노동자의 생명과 안전은 왜 번번이 협상의 조건이 되고, 유족은 왜 매번 그 앞에서 몸으로 막아서야만 하는가?민주당 이용우 의원과 박주민 의원은 이번 아리셀 판결을 비판했다. 하지만 개별 의원의 목소리가 당의 공식 입장이 될 순 없다. 입법 성과를 당의 이름으로 내세웠다면 보완의 책임도 당의 이름으로 져야 한다. 이러고도 선거 때마다 진보의 이름을 앞세워 표를 달라고 할 셈인가.민주당은 당시 후퇴를 선택한 책임부터 인정하고 유족 앞에 사과해야 한다. 경영책임의 범위를 명확히 하고, 작은 사업장의 안전을 지원하면서 적용 사각지대를 없애야 한다. 다수 사망의 무게와 피해자의 입장이 형량 결정에 어떻게 반영돼야 하는지도 따져야 한다. 합의가 안전의무 위반의 책임을 과도하게 상쇄하지 않도록 제도를 고치는 일에 유족과 노동계의 목소리를 들어야 한다.민주당이 끝내 답해야 할 것은 법을 통과시켰다는 실적보다 그 약속을 얼마나 지켰느냐는 질문이다. 스물세 명은 돌아오지 않는다. 그 죽음 앞에서 입법 성과를 자랑했던 정당이 침묵할 권리는 없다. 그때 노동계와 소수 진보 야당의 경고를 무시한 것은 잘못이었다고, 이제라도 바로잡겠다고 해야 한다.권미경 민주당 최고위원은 23일 최고위원회의에서 아리셀 판결을 언급하며 "중대재해처벌법을 두고 이익을 저울질하기 시작했다는 건 법 집행의 허점이 생기기 시작했다는 것"이라고 했다. 또 "취지에 맞는 엄격한 법 적용으로 노동자들의 죽음, 중대재해를 막아야 한다"고 했다. 이 발언에서도 민주당의 책임은 언급되지 않았다.