인쇄인들과 출판인들은 왜 제지업계에 뿔났나?

큰사진보기 ▲지난 20일 국회 소통관에서는 ‘인쇄용지 가격담합 피해회복과 인쇄산업 경쟁력 강화를 위한 종합대책 마련 촉구 기자회견이 열렸다. 한국인쇄협동조합연합회(회장 박장선)와 10개 지방조합이 더불어민주당 을지키는민생실천위원회와 함께 마련한 기자회견이었다 ⓒ 한국인쇄협동조합연합회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲공정거래위원회는 지난 4월 23일 한솔제지 등 6개 제지사의 가격 담합을 적발하고, 3383억여 원의 과징금을 부과했다. ⓒ 공정거래윙원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲6개 제지사 임원들은 가격 담합 사실을 은폐하기 위해 연락처는 별도 종이에 머리글자(예를 들어 S, W. K 등)나 가명 등으로 적어 두었다. ⓒ 공정거래위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲6개 제지사 임원들은 가격 담합 사실을 은폐하기 위해 연락하는 과정에서 본인 명의의 휴대폰을 사용하지 않고, 근처 공중전화나 식당전화, 타서부 직원의 휴대폰 등을 이용해 은밀하게 연락했다. ⓒ 공정거래위원회 관련사진보기

"거래처에 가격 인상을 먼저 통보하는 업체에 거래처의 반발이 집중될 수 있으므로 담합 참여 회사 간의 통보순서도 합의하였으며, 합의가 원활히 이뤄지지 않을 경우, 동전, 주사위 등을 던저 순서를 결정하기도 하였다."(공정거래위원회 '6개 제지사 가격 담합 행위 제재' 보도자료 중, 4월 23일)

큰사진보기 ▲한국인쇄협동조합협의회와 더불어민주당 ‘을지키는 민생실천위원회’는 지난 2일 국회 의원회관에서 ’인쇄산업 피해회복과 경쟁력 강화를 위한 국회 토론회를 열었다. ⓒ 한국인쇄협동조합연합회 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울 중구청과 한국인쇄협동조합연합회는 지난 15일 서울 중구 예관동에서 ‘중구 세운WORKS’ 착공식을 열었다. ‘중구 세운WORKS’는 세운재정비사업으로 사업장 이전이 불가피해진 영세인쇄업체의 재정착을 돕기 위한 공공임대형 산업지원시설이다. ⓒ 오마이뉴스 구영식 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘제지사 담합 출판계 공동손해배상소송 추진위원회‘는 지난 13일부터 11월 15일까지 공동손해배상 소송에 참가할 출판사를 모집하고 있다. 사진은 소송 참가 신청을 받고 있는 법무법인 지향 홈페이지 안내 화면. ⓒ 법무법인 지향 관련사진보기

지난 20일 오전 10시, 국회 소통관에서는 '인쇄용지 가격담합 피해회복과 인쇄산업 경쟁력 강화를 위한 종합대책 마련 촉구' 기자회견이 열렸다. 한국인쇄협동조합연합회(회장 박장선, 현 중소기업중앙회 부회장)와 11개 지방조합이 더불어민주당 '을지키는 민생실천위원회'와 함께 마련한 기자회견이었다.한국인쇄협동조합연합회(KFPC, '대한인쇄정보산업협동조합연합회'의 후신)는 지난 1962년 중소기업협동조합법에 따라 설립된 특별법인으로 대한민국 인쇄산업을 대표하는 단체다. 현재는 박장선 투데이아트(K-POP 앨범 및 굿즈 전문 인쇄·문화콘텐츠 기업) 대표가 회장을 맡고 있다.이날 기자회견에는 이강일.민병덕.손병수 더불어민주당 국회의원과 박장선 한국인쇄협동조합연합회 회장, 김윤중 서울시인쇄정보산업 협동조합 이사장 등이 참석했다. 박장선 회장은 "공정거래위원회가 약 3380억 원의 과징금을 부과했지만, 자진신고감면제도로 약 1942억 원을 감면해준 반면 직접적인 타격을 입은 중소 인쇄업체에는 단 1원의 보상도 없었다"라고 지적했다. 이어 "대기업에 대한 제재만으로는 피해를 회복할 수 없다"라며 피해를 입은 인쇄기업들에 대한 실질적인 피해 회복 대책 마련을 정부와 국회의에 촉구했다.앞서 지난 4월 28일에는 한국인쇄협동조합연합회와 서울.부산.대구경북.인천.광주전남.대전세종충남.울산경남.경기.충북.전북지역 인쇄협동조합이 공동으로 성명서를 냈다. 이들은 공동성명서에서 "최근 공정거래위원회가 국내 주요 제지회사들의 장기간에 걸친 조직적인 가격담합행위를 적발하고 총 3383억 원의 과징금을 부과한 것은 오랜기간 인쇄업계 현장에서 누적되어온 불공정 거래구조의 실체를 확인한 중대한 결정이다"라며 "이번 제지사 담합은 단순한 기업간 불공정 행위만이 아니라 중소인쇄업체의 생존 기반을 흔들고, 출판.교육.문화 공공정보 전달 체계를 위축시킨 인쇄산업 생태계 전반의 문제다"라고 비판의 목소리를 높였다.공정거래위원회가 6개 제지사의 인쇄용지 가격 담합 제재를 발표한 것이 지난 4월 23일이었으니 그 여파가 6개월이 지난 지금도 계속 이어지고 있는 것이다. 제지사에 대한 '제재만 있었지, 제지사의 가격담함으로 직격탄을 맞은 인쇄업계 등의 피해는 전혀 회복되지 않았기 때문이다.지난 4월 23일 공정거래위원회 제조카르텔조사과는 '6개 제지사 가격 담합 행위 제재'를 발표했다. 6개 인쇄용지 제조.판매사들이 지난 2021년 2월부터 2024년 12월까지 인쇄용지 전제품의 가격 인상을 담합한 것에 대해 독자적 가격 재결정 명령 등 시정명령과 함께 총 3383억여 원의 과징금을 부과하고, 2개사를 검찰에 고발한다는 내용이었다.공정거래위원회는 "이 사건의 과징금 부과 규모는 그간 공정위가 담합 사건에 부과한 과징금 중 5번째로 큰 금액이다"라며 "6개 제지사들의 담합 행위가 관행적으로 고착화되어 있는 점을 고려해 각 제지사들이 국내에서 판매하는 인쇄용지 관련 제품에 대해 담합 전 경쟁을 회복하는 수준으로 가격을 독자적으로 개결정하고 향후 3년간 반기마다 변경 내역을 보고하도록 하였다"라고 밝혔다. 그러면서 "이번 조치는 밀가루 담합건(2006년 4월) 이후 두 번째에 해당되고, 제지업체 담합 사건에 부과한 과징금 중에는 최대 금액이다"라고 덧붙였다.앞서 공정거래위원회는 담합을 이유로 5대 백판지 제조판매사에 1056억 원(2014년), 12개 골판지 이면지.골심지 원지 제조.판매사와 6개 골판지 표면지 원지 제조.판매사에 1108억 원(2016년), 18개 골판지 원지 제조.판매사 가격 답합 사건에 378억 원(2016년), 3개 신문용지 제조.판매사에 305억 원(2024년)의 과징금을 부과한 바 있다.인쇄용지 가격 담합에 참여한 6개 제지사는 무림에스피(SP) 무림페이퍼, 무림피앤피(P&P), 한국제지, 한솔제지, 홍원제지였다. 인쇄용지 가격 담합 참여사에 연매출 1조 원 이상을 기록하며 국내 제지업계의 1위이자 삼성그룹의 방계기업인 한솔제지, 한솔제지와 인쇄용지업계를 양분하고 있는 무림그룹의 핵심 제지3사인 무림에스피와 무림페이퍼, 무림피앤피가 포함돼 있다.특히 공정거래위원회가 검찰에 고발한 '2개사'는 한국제지와 홍원제지다. 한국제지와 홍원제지는 한솔제지, 무림그룹과 함께 한국의 인쇄용지업계 전성기를 이끌어온 전통제지기업이다. 지난 1958년에 설립된 한국제지는 해성그룹의 핵심계열사로 복사용지 '밀크'(miilk)로 널리 알려져 있고, 백판지 전문제조사인 '세하'까지 흡수합병하며 규모를 키우고 있다. 홍원제지는 교과서나 단행본 백상지와 아트지 분야에서 명성이 높았으나 인쇄용지시장이 축소되자 워크아웃 등을 거쳐 현재는 글로벌제지유통기업으로 전환했다.지난 2023년 기준 연매출액의 경우 한솔제지는 1조4096억여 원(40.01%), 한국제지는 약 6364억 원(18.06%), 무림피앤피는 약 5557억원(15.77%), 무림페이퍼는 5143억여 원(14.60%), 무림에스피는 1611억여 원(4.57%), 홍원제지는 약 1590억 원(4.51%), 삼화제지는 약 867억 원(2.46%)이다(괄호 안은 제지업계 상위 7개사 시장점유율). 무림그룹 계열3사의 매출액을 합치면 총 1조2311억여 원에 이른다.공정거래위원회는 "국내 인쇄용지 시장은 한솔제지와 무림계열 3사가 높은 점유율을 차지하며 양강체계를 구축하고 있고 한국제지가 그 뒤를 잇는 구조가 장기간 유지됐다"라며 "2023년 국내 인쇄용지 제조.판매.매출액 기준 제지 6사의 시장점유율 합계는 약 95% 이상(수입물량 고려시 81% 추정)이다"라고 밝혔다. '한솔제지'와 '무림그룹 계열 3사"는 1조 원대인 '대기업', 한국제지와 홍원제지는 '중견기업'에 해당하는 셈이다.인쇄용지는 문서, 책, 잡지, 포스터 등 다양한 인쇄물을 제작할 목적으로 사용되는 종이를 가리킨다. 표면에 코팅(도공)됐는지 여부에 따라 '비도공 인쇄용지'(백상지, 중질지)와 '도공인쇄용지'(아트지)로 나뉜다. 백상지는 서적, 간행물에, 중질지는 교과서나 만화, 잡지, 학습지에, 아트지는 사진이나 화보, 당력, 고급 브로셔, 카탈로그 등에 쓰인다.한편 공정거래위원회가 부과한 과징금의 경우 한솔제지 약 1426억 원, 무림피앤피 약 920억 원, 한국제지 약 491억 원, 무림페이퍼 458억여 원, 홍원제지 85억여 원, 무림에스피 3억여 원이다. 하지만 가장 큰 과징금을 부과받은 한솔제지는 자진신고감면제도('리니언시')를 이용해 과징금 1426억 원을 모두 면제받은 것으로 알려져 논란이 일었다.공정거래위원회에 따르면, 6개 제지사는 약 3년 동안 정기적, 비정기적으로 최소 60회 이상 회합하면서 총 7차례에 걸쳐 인쇄용지 기준가격을 인상하거나(2회) 할인율을 축소하는(5회) 방식으로 판매가격을 인상해왔다. 공정거래위원회는 "한 번의 실패도 없이 합의된 대로 가격을 인상하였다"라고 강조했다. 기준가격 인상이나 할인율 축소를 통한 판매가격 인상폭은 최고 15%P에서 최저 7%P였다.이러한 인쇄용지 가격 담합을 위한 6개 제지사 임원들의 '행태'들도 적발됐다. 이들은 가격 담합 사실을 은폐하기 위해 연락하는 과정에서 본인 명의의 휴대폰을 사용하지 않고, 근처 공중전화나 식당전화, 타서부 직원의 휴대폰 등을 이용해 은밀하게 연락했다. 연락처는 별도 종이에 머리글자(예를 들어 S, W. K 등)나 가명 등으로 적어 두었다. 특히 거래처에 가격 인상을 통보하는 순서도 동전이나 주사위 등을 던져 합의했다.공정거래위원회는 "국내 인쇄용지 판매시장의 95%의 점유율을 차지하는 제지사들의 담합 기간 동안 판매가격이 평균 71%나 상승하였다"라며 "그 결과 해당 사업자들은 안정적인 영업이익을 확보할 수 있었던 반면, 그로 인한 피해는 중간 유통사를 거쳐 최종 소비자에게 전가되었다"라고 지적했다.공정거래위원회는 "이 사건은 국내 인쇄용지 판매시장에서 은밀하게 지속되어온 대형 제지사들에 의한 가격 담합의 폐해를 시정한 것으로, 중동전쟁의 충격으로 어려움을 겪고 있는 인쇄업체, 출판업체 및 중소 유통업체 등의 부담 완화에 이바지하고, 국민들의 교육비, 도서 구입비 등 생활비 인상을 가져오는 독과점 사업자의 담합 소지를 봉쇄해 경쟁을 촉진할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.6개 제지사의 가격 담합으로 직격탄을 맞은 곳은 인쇄업계와 출판업계다. 한국인쇄협동조합협의회와 더불어민주당 '을지키는 민생실천위원회'(이강일.김남근.김문수.송재봉 의원)이 지난 2일 국회 의원회관에서 연 '인쇄산업 피해회복과 경쟁력 강화를 위한 국회 토론회에서는 국내 인쇄업체 한 곳당 평균 9360만 원의 손실을 입었고, 인쇄업계 전체 피해 규모가 5255억 원이라는 분석이 나왔다.황경진 중소벤처기업연구원 연구위원은 이날 발표에서 "인쇄용지 담합 피해 분석 결과 실제 지불금액을 기준으로 과다청구율 13.04%를 적용할 경우 최근 4년 간 인쇄업체 한 곳당 평균 순손실이 9360만 원에 달한다"라며 "이는 인쇄업체 연평균 영업이익 5100만 원의 약 2년치에 해당하고, 인쇄산업 전체 누적 피해액은 약 5255억원으로 추정한다"라고 밝혔다.이날 토론회에 참여한 서치원 법무법인 원곡 변호사는 "현행 공정거래법이 담합 사업자에 대한 제재에 비해 피해기업의 손해를 회복하는 장치는 부족하다"라고 지적하면서 담합 피해 집단소송제 도입과 피해 입증 책임 완화, 과징금을 활용한 피해구제기금 설치, 자진신고자 감면제도와 피해구제 연계 등을 대안으로 제시했다.인쇄업계도 불공정거래 피해구제기금 신설과 피해 입증 부담 완화, 인쇄용지 가격 안정과 공정거래 환경 조성, 노후 인쇄설비의 진환경 디지털 전환 및 전문인력 양성, 정책금융.특혜보증.세제지원 확대 등 '피해기업 지원을 위한 4대 정책과제'를 제시했다. 박장선 회장은 "장기간 지속된 인쇄용지 담합으로 인쇄업체의 생존권이 심각하게 위협받았다"라며 "피해기업을 위한 실효성 있는 구제장치와 인쇄산업 경쟁력 강화를 위한 범정부 차원의 종합 지원대책이 필요하다"라고 주문했다.앞서 지난 4월 28일에는 한국인쇄협동조합연합회와 11개 지방조합이 공동성명서를 냈다. 이들은 "제지사들이 시장지위를 이용해 부당한 이익을 취하는 동안 인쇄업체들은 거래처와 인쇄인, 지역경제를 지키기 위해 손실을 감내해왔다"라며 과징금을 인쇄용지 수급 안정, 중소인쇄업체 경영 회복, 인쇄문화산업 발전 등에 활용할 것, 인쇄용지 가격 인상 자제와 안정적 수급 협력 체제 즉각 가동, 제지사와 소상공인 인쇄업체 간 불투명한 거래구조 개선, 인쇄산업에 대한 종합지원책 마련 등을 촉구했다.또한 6개 제지사의 가격 담합은 국정감사의 쟁점으로도 떠올랐다. 지난 12일 국회 정무위원회의 공정거래위원회 국정감사에서 한창민 사회민주당 의원은 제지업계 담합의 주도업체인 한솔제지가 자진신고감면제도로 과징금 1426억 원을 전액 면제받은 점을 지적했고, 이에 주병기 위원장은 "리니언시를 악용해 주도사업자가 부당이익을 챙기기 못하도록 법 개정안을 마련하고 있다"라고 답변했다.그런 가운데 서울 중구청과 한국인쇄협동조합연합회는 지난 15일 서울 중구 예관동에서 '중구 세운WORKS' 착공식을 열었다. '중구 세운WORKS'는 세운재정비사업으로 사업장 이전이 불가피해진 영세인쇄업체의 재정착을 돕기 위한 공공임대형 산업지원시설이다.당초 지하 2층, 지상 10층, 총 72호실 규모로 계획됐지만, 박장선 회장이 입주 공간 확대를 지속적으로 건의한 끝에 지하 2층, 지상 18층, 총 130호실 규모로 커졌다. 오는 2028년 하반기 완공될 예정이고, 완공된 이후 영세인쇄업체들이 입주해 도심인쇄산업의 거점으로 활용될 예정이다. 박장선 회장은 "민관 협의체 등 상시 소통 창구를 통해 인쇄인들이 안심하고 사업을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 약속했다.6개 제지사의 가격 담합은 출판계의 반발로도 이어졌다. 출판계는 '제지사 담합 출판계 공동손해배상소송 추진위원회'를 구성하고 지난 13일부터 11월 15일까지 공동손해배상 소송에 참가할 출판사를 모집하고 있다. 법무법인 지향을 통해 모집하고 있는 소송 참가에는 23일 현재 169개 출판사가 신청했다.강완구 추진위원장은 지난 12일 국회에서 기자회견을 열어 "담합 기간 동안 국내 인쇄용지 평균 판매가격은 톤당 84만6000원에서 143만9000원으로 무려 71% 폭등했다"라며 "관련 매출액만 약 4조300억 원에 달하며, 출판업계와 국민이 입은 부당한 피해액은 약 4000억 원 이상으로 추정된다"라고 밝혔다. 김보경 대변인은 "지난달(9월) 8일 가격 재결정 명령이 집행정지된 이후 제지사들은 인쇄용지 가격을 추가로 인상하려 했다"라며 "가격 재결정 명령이 실질적으로 효력을 발휘할 수 있도록 근거 규정을 마련하고 명문화해야 한다"라고 강조했다.앞서 지난 9월 8일 출판계 19개 단체는 공동성명서를 내고 "담합에 참여한 주요 제지사들은 반성하거나 가격을 정상화하기는커녕, 가격재결정 절차를 악용해 적반하장격으로 가격 인상을 시도하고 있다"라며 "제지사의 이런 행태는 공정위의 권위와 시장질서를 우롱하는 행위이며, 공정위의 가격 재결정 명령을 무력화하고, 담합으로 왜곡된 가격구조를 사실상 고착시키려는 행위"라고 비판했다. 이들은 인쇄용지 가격 즉각 인하, 공정거래위원회의 제지사 가격 개결정 보고사항 엄격 심사를 요구했다.공동성명에는 1인출판협동조합 등대한출판문화협회, 불교출판문화협회, 인문사회과학출판인협의회, 청소년출판모임, 청소년출판협의회, 학습자료협회, 한국과학기술출판협회, 한국그림책출판협회, 한국기독교출판협회, 한국대학출판협회, 한국만화출판협회, 한국아동출판협회, 한국어린이출판연합, 한국어린이출판협의회, 한국전자출판협회, 한국중소출판협회, 한국출판인회의, 한국학술출판협회이 참여했다.