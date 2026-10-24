산재 사망 줄었다고? 통계에 잡히지 않는 죽음 있습니다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.10.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서울 시내에서 배달 노동자가 이동하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

10월 20일 대전 유성구 송강동 미래로 네거리에서 택시와 배달 오토바이가 충돌하여 배달 노동자 A(30대)씨가 심정지 상태로 병원에 이송되었으나 사망.

덧붙이는 글 | 글쓴이는 노동건강연대 박한솔 활동가 입니다.

아침에 출근하여 컴퓨터를 켠다. 빈 검색창에 제일 먼저 '숨져'라는 단어를 검색한다. 간밤에 언론에 보도된 각종 사건사고 기사가 쏟아진다. 누군가의 죽음을 알리는 수많은 기사 사이에서 일하다 사망한 노동자를 찾는 건 어렵지 않다.일터에서 사고로 사망하는 노동자에 대한 사회적 관심이 높아졌고, 그만큼 언론에서도 자세히 다룬다. 어려운 건 우리 사회에서 노동자로 여겨지지 않지만 분명히 노동자인 사람의 죽음을 찾는 일이다.10월 20일, 제45회 국무회의가 열렸다. 이날 부처별 보고에서 노동부는 올해 3분기 누적 재해조사대상 사망사고 통계를 보고했다. 김영훈 장관은 2026년 1월부터 9월까지 일하다가 발생한 사고로 사망한 노동자가 366명(342건)으로 전년 동기 대비 91명(19.9%) 감소하였다고 밝혔다. 이재명 대통령은 '큰 성과', '노동자가 노동부 장관을 한 효과'라며 노고를 치하했다.사고로 죽는 노동자의 수가 줄어들었다는 정부의 발표는 반갑다. 노동자가 사망했다는 기사가 보도되지 않는 하루를 꿈꾸며 검색창에 '사망'을 입력하는 활동가로서는 더욱 그렇다.하지만 마음이 마냥 편할 수 없는 이유는 정부의 통계에 기록되지 못하는 노동자들의 죽음이 있다는 걸 알기 때문이다.배달하다가 차에 치여 사망했다는 어느 라이더, 야간 근무를 마친 뒤 숙소에서 돌연사한 이주 노동자, 화물을 운반하다가 빗길에 가드레일을 들이받고 사망한 화물차 기사… 이런 죽음은 일하다 발생한 사고이지만 '재해조사 대상'에 들어가지는 않는다. 정부의 이번 3분기 발표에 들어가지 않는 죽음들이다.폐업 신고를 한 건설사가 17년 만에 최대 규모를 기록했을 정도로 불황인 건설업과 달리, 배달산업의 성장이 이어지면서 배달업 종사자 수와 사고 수는 증가하고 있다.배달 라이더 교통사고 사상자는 최근 3년간 계속 늘어나 작년 기준 6745명을 기록했다. 외국인 상해보험에서 사망이 확인된 이주노동자 277명 중 23.8%의 사인은 돌연사였다. 2025년에 산재사망을 인정받은 노무제공자 137명 중 96명(70.1%)은 사업장 외 교통사고로 사망한 경우였다. 노무제공자는 근로계약이 아닌 형태로 사업주와 계약을 맺기 때문에 산업재해 인정을 받기가 매우 어렵다는 점을 감안하면 이러한 상승세 뒤에는 훨씬 더 많은 죽음이 있음을 짐작할 수 있다.화물차 기사가 차량에 자재를 싣던 중 자재에 깔려 숨지면 재해조사대상 사망사고에 포함된다. 상차를 마친 뒤 목적지로 가기 위해 도로를 달리다가 사고가 나서 사망하면 교통사고로 집계된다.이주노동자가 공장에서 일하다가 떨어져 사망하면 재해조사대상 사망사고에 포함되지만, 하루 12시간의 근무 후 집에 도착하여 자다가 사망하면 돌연사로 처리된다. 경찰은 타살 정황이 없는 한 이주노동자의 죽음의 원인을 적극적으로 밝히려 하지 않는다. 같은 노동자이지만 통계에 잡힐 수도 있고 아닐 수도 있다. 어떤 사람들은 늘 사각지대에 있다.국무회의에서 김영훈 장관은 '단 한 명의 국민이라도 더 지키겠다는 일념'으로 최선을 다하겠다고 밝혔다. 산업 구조가 바뀌고, 계약과 노동의 형태가 다양해지고 있다. 떨어짐, 끼임 같은 재래형 산업재해를 잡는 동시에 제도가 포괄하지 못하는 노동자들의 생명을 어떻게 지킬 것인지 지금부터 고민해서 대응해야 한다. 정책을 추진할 땐 언제나 그 정책이 닿지 않는 사람들이 있음을 기억해야 한다.