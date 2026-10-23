누가, 왜 옮겼을까? 돌항아리 2000개의 비밀

큰사진보기 ▲라오스 씨엥쿠앙주 항아리평원크기와 모양이 다른 돌항아리들이 초원 곳곳에 놓여 있다. 완만한 구릉과 넓게 트인 풍경이 어우러져 있다. ⓒ ACN아시아콘텐츠뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲라오스 씨엥쿠앙주 항아리평원에 세워진 유네스코 세계유산 등재 기념 표지석표지석에는 ‘씨엥쿠앙 거석 항아리 유적-항아리평원’이 2019년 7월 10일 세계유산 목록에 등재됐다고 적혀 있다. ⓒ ACN아시아콘텐츠뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲라오스 씨엥쿠앙주 항아리평원에 남아 있는 폭탄 웅덩이. 초원 한가운데 움푹 파인 지형이 1964~1973년 전쟁 당시 폭격의 흔적을 보여준다. ⓒ ACN아시아콘텐츠뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲라오스 씨엥쿠앙주 항아리평원에 깨진 돌항아리가 놓여 있다. 주변 초원에도 크기와 모양이 다른 돌항아리들이 흩어져 있다. ⓒ ACN아시아콘텐츠뉴스 관련사진보기

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기원전 500년 무렵부터 기원후 500년 무렵까지 만들어진 것으로 보는 돌항아리 2000여 개가 라오스 씨엥쿠앙 고원 곳곳에 흩어져 있다. 무게는 약 100㎏에서 30톤 이상으로 추정된다.당시 사람들은 이 거대한 돌항아리들을 왜 만들었을까. 돌은 어디서 가져왔고, 어떻게 다듬었으며, 왜 이곳까지 옮겼을까. 그 수수께끼를 간직하고 있는 곳 '항아리평원'이다.라오스 수도 비엔티안에서 북동쪽으로 약 400㎞ 떨어진 씨엥쿠앙주. 주도 폰사반 인근, 해발 1천m가 넘는 고원 지대에 가면 2019년 유네스코 세계유산에 등재된 '항아리평원'을 만날 수 있다.항아리평원을 본격적으로 조사해 학계에 소개한 인물은 프랑스 고고학자 마들렌 콜라니였다. 콜라니는 1930년대 여러 항아리 유적을 조사·발굴하고, 연구 결과를 1935년 발표했다.항아리평원에 들어서면 완만한 초원과 낮은 구릉의 탁 트인 시야 사이로 크기와 모양이 제각각인 돌항아리들이 모습을 드러낸다. 둥근 입구를 하늘로 향한 항아리들이 들판 곳곳에 홀로, 또는 무리를 지어 놓여 있다. 일부는 기울어 있다.'이 넓은 들판에 이 많은 항아리들을 누가, 왜 옮겼을까'. 항아리평원을 걷고 있으면 다시금 이 생각이 절로 난다. 돌항아리는 사암이나 역암·화강암·석회암·각력암 등으로 만들어졌다. 유적 인근에서는 채석장도 발견됐다.유네스코는 항아리의 장례 관련 기능은 알려져 있지만, 각각의 구체적인 쓰임과 제작·운반 방식은 여전히 연구가 필요하다고 밝히고 있다.평원을 걷다 보면 깨진 항아리와 큰 웅덩이를 발견할 수 있다. 처음에는 오랜 풍파 속에 훼손된 것이라 생각했다. 그런데 웅덩이 옆 표지판에는 '1964~1973년 전쟁 당시의 폭탄 웅덩이'라고 적혀 있었다. 전쟁의 흔적이었다.베트남전이 한창이던 1964년부터 1973년까지. 당시 미국은 북베트남군의 보급로를 차단한다는 명목으로 라오스 전역에 50만 회가 넘는 폭격을 했고, 200만 톤이 넘는 폭발물을 투하했다. 씨엥쿠앙주는 사바나켓주에 이어 불발탄 오염이 두 번째로 심각한 주로 꼽힌다.현재 항아리평원은 불발탄 제거 작업을 거쳐 관람과 연구가 가능해졌다. 그러나 씨엥쿠앙주의 다른 지역에서는 지금도 제거 작업이 이어지고 있다.항아리평원은 고대 장례 문화의 흔적을 마주하고, 거대한 돌항아리에 얽힌 수수께끼를 생각해볼 수 있는 곳이다. 초원과 구릉 사이를 걸으며 여유를 느낄 수 있어 지역 주민들에게는 문화유산에 대한 자긍심이자 나들이 공간이기도 하다.동시에 이곳은 전쟁의 아픔을 마주하는 곳이기도 하다. 들판의 폭탄 웅덩이와 깨진 항아리가 전쟁의 흔적을 전한다.고대 항아리의 수수께끼를 풀기 위한 연구가 이어지는 동안에도 씨엥쿠앙의 다른 지역에서는 불발탄 제거 작업이 계속되고 있다.고대의 질문과 아직 끝나지 않은 전쟁의 시간이 함께 놓인 곳. 라오스 씨엥쿠앙의 '항아리평원'이다.