전남광주 "초광역특구법, 시민기본권 약화" 반발

전남광주에서 '지방주도성장을 위한 초광역권전략산업특구 지정 및 운영에 관한 특별법안(초광역특구법안)'의 독소 조항 삭제와 법안 폐지를 촉구하는 목소리가 거세다.
광주경제정의실천시민연합은 23일 성명을 내 "지역 균형발전과 지방 주도 성장이 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제이지만 시민의 기본권과 노동권, 의료공공성, 환경권, 지역주민의 권리를 후퇴시키는 근거가 돼서는 안 된다"고 밝혔다.
먼저 '초광역특극법안'에 담긴 규제 특례 중 노동권과 노동자의 건강권을 약화할 수 있는 조항을 지적했다.
광주경실련은 "법안에 일부 전문직·관리직의 근로시간 규제 예외, 탄력적 근로시간제의 정산 기간 확대, 기간제 노동자 사용기간 연장, 외국인 투자기업에 대한 파견근로 규제 특례 등이 포함돼 있다"며 "노동자의 장시간 노동을 심화하고 고용 불안과 노동조건의 격차를 확대할 우려가 있다"고 말했다.
의료공공성과 시민의 안전에 대한 우려도 제기했다.
단체는 "외국 의료기관과 외국인 전용 약국 관련 특례는 지역 의료체계와 공공의료에 미칠 영향을 자세히 따져봐야 한다"며 "유해화학물질 정보 공개의 예외를 확대하는 내용 역시 기업의 영업상 이익이 노동자와 주민의 알 권리, 생명과 안전보다 앞서는 결과로 이어져서는 안 된다"고 밝혔다.
환경영향조사와 보완 절차를 제한하는 특례는 개발사업의 환경적 영향을 충분히 검증할 기회를 약화할 수 있다고 비판했다.
그러면서 "토지 수용과 개발 규제 완화가 추진된다면 주민의 재산권과 생활환경에 미칠 영향, 주민 의견을 실질적으로 반영할 절차도 함께 검토해야 한다"고 주장했다.
또한 "교육 특례와 대기업에 유리하게 작용할 수 있는 지배구조 규제 완화 역시 지역의 교육자치와 공정경쟁, 특혜 논란의 관점에서 재검토할 필요가 있다"고 강조했다.
광주경실련은 "시민의 생명과 안전, 노동자의 기본권을 약화하고 공공성을 훼손할 우려가 있는 독소 조항을 삭제하기를 강력히 요청한다"며 "지역의 성장과 시민의 삶이 함께 나아지는 법안으로 다시 설계할 것을 촉구한다"고 덧붙였다.
앞서 진보당 전남광주통합특별시당도 성명을 내고 '초광역특구법안'을 "노동개악 법안이자 재벌 특혜 법안"이라고 비판하며 "노동시간 무제한 확대와 비정규직을 양산하는 '초광역특구법안'을 즉각 철회하라"고 촉구했다.
이어 "기업 유치를 핑계로 320여 개의 규제를 완화하고, 조세 감면과 재정 지원을 집중해 대기업과 재벌에만 무제한적인 특혜를 몰아주려 하고 있다"며 "정부와 국회는 노동권을 확실히 보장하고 상생 일자리 확대와 이윤 배분을 통해 시민의 삶을 실질적으로 향상하는 민생 법안을 마련해야 한다"고 밝혔다.
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