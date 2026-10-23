통일부 "김여정, 한 달 새 대남 입장 10차례 발표... 이례적"

큰사진보기 ▲장윤정 통일부 부대변인(자료사진) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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통일부는 김여정 북한 노동당 부장이 최근 한 달 사이 열 차례에 걸쳐 대남 관련 입장을 발표한 데 대해 "이례적으로 보인다"고 평가했다.장윤정 통일부 부대변인은 23일 정례브리핑에서 김 부장의 최근 대남 담화 발표 빈도에 관한 질문에 "김여정 부장은 9월 30일 지뢰 폭발 사고 관련 담화 이후 지금까지 총 열 차례 대남 관련 입장을 발표했다"고 밝혔다.장 부대변인은 "김여정 부장은 지뢰 폭발 사고, 미사일 발사, 대북 인도 협력, 국경 요새화 등의 이슈들을 연계하며 비난을 이어가고 있다"면서 "한 달 새 열 차례 입장을 발표한 점이 이례적으로 보이긴 한다"고 말했다.김 부장이 이처럼 짧은 기간에 대남 입장을 집중적으로 발표한 전례가 있는지에 대해서는 2024년 10월 북한 무인기 사건 당시를 언급했다.장 부대변인은 "2024년 무인기 사건 당시에, 2024년 10월 총 여섯 차례 집중적으로 대남 입장을 발표한 사례가 있긴 하다"고 설명했다.다만 통일부는 최근 김 부장의 잦은 담화 발표가 어떤 의도에 따른 것인지에 대해서는 신중한 입장을 보였다.장 부대변인은 "관련해서 그 의도에 대해서는 다양한 분석이 있는 것으로 알고 있다"면서도 "이 자리에서는 북한의 의도를 예단하기보다는 남북 간 긴장과 충돌 위험을 방지하기 위해 군사분계선에 대한 남북의 입장을 일치시키고 평화적 관리를 위한 소통체계를 마련해야 한다는 점을 다시 한번 말씀드린다"고 밝혔다.정부가 군사회담 등을 북한에 공식 제의하는 방안을 검토하고 있는지에 대한 질문에는 관계부처 협의를 거쳐 결정할 사안이라고 답했다.장 부대변인은 "관련된 정부의 대응 방안에 있어서는 관계부처 간 협의를 통해서 결정이 될 것으로 보인다"며 "결정되면 당연히 알려드릴 거라고 생각하고 있다"고 말했다.