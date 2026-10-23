조희대 탄핵 찬성 34% - 반대 39% - 의견유보 28%

청와대의 대법관 재제청 요구를 거부하고 업무추진비를 오용했다는 논란을 사고 있는 조희대 대법원장을 탄핵해야 한다는 주장과 관련 논의가 범여권 내에서 진행되고 있는 가운데, 이에 대한 찬반 국민 여론은 오차범위 내 격차라는 조사가 22일 발표됐다.
지난 20~22일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 9440명, 응답률 10.6%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 진행된 한국갤럽 10월 4주 차 조사다. 한국갤럽은 "최근 정치권 일각에서 대법관 공석 사태 등을 이유로 조희대 대법원장 탄핵안이 거론되고 있다"면서 조 대법원장 탄핵 찬반 여부를 물었다.
그 결과, 탄핵 찬성은 34%, 반대는 39%, 모름/응답거절은 28%로 나타났다. 찬반 의견이 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.1%p) 내 격차로 엇비슷하게 집계된 것.
탄핵 찬성은 더불어민주당 지지층(61%)과 진보층(66%), 대통령 직무수행 긍정평가층(59%), 40·50대(47%)에서 많았다. 반대는 국민의힘 지지층(71%)과 보수층(61%), 대통령 직무수행 부정평가층(61%), 60대·70대 이상(51%)에서 많은 편이었다.
중도층에서는 찬반 모두 34%로 나타났다. 18·19세 포함 20대 응답자의 56%와 지지정당이 없는 무당층의 47%는 모름/무응답으로 의견을 유보했다.
이는 조 대법원장 탄핵 소추 절차를 바로 밟기보다는 국정조사 등을 통해 국민적인 설득과 동의를 높여가야 한다는 이른바 '속도조절론'에 힘을 실어주는 결과로 보인다.
앞서 김민석 민주당 대표는 지난 22일 당 유튜브 방송 '민티07'에 출연해 "탄핵을 위해서는 국민의 동의와 공감이 매우 중요하지 않나"라며 이러한 입장을 설명한 바 있다.
특히 최민희 민주당 최고위원은 같은 날 유튜브 방송 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'과 한 인터뷰에서 중도층의 탄핵 찬성 여론이 50%를 넘겨야 탄핵 소추 절차를 밟게 될 것 같다는 지도부 기류를 전한 바 있다(관련기사 : 김민석 "조희대 탄핵, 국민 설득 높이는 것도 저희 책임" https://omn.kr/2k7w9
).
한편, 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.