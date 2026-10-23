오세훈 무죄 항소심 "유죄 의심 전혀 없는 것 아니다"

큰사진보기 ▲명태균 여론조사비 대납 의혹으로 재판에 넘겨진 오세훈 서울시장이 23일 오후 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 정치자금법 위반 혐의 항소심 선고기일에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 23일 서울 서초구 서울고법에서 열린 '명태균 여론조사 대납 의혹 사건' 항소심 선고 공판 뒤 무죄 판결과 관련해 입장을 밝히고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

오세훈 서울시장이 시장직 박탈 위기에서 살아 돌아왔다. 법원이 '명태균 여론조사 비용 대납' 사건 항소심 판결 선고에서 오 시장에게 무죄를 선고하면서다.서울고등법원 형사7부(재판장 구회근 부장판사)는 23일 오후 오세훈 시장 등에 대한 정치자금법 위반 사건 항소심 선고기일을 진행했다. 이 재판은 '정치브로커 명태균 여론조사 비용 대납' 의혹으로 세간에 알려져 있다.구 재판장은 오 시장에 대해 벌금형 1000만 원을 선고한 원심판결을 파기하고 무죄를 선고했다. 강철원(전 서울시 정무부시장)씨와 김한정(오 시장 후원회장·사업가)씨에게도 무죄를 선고했다.오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 정치 브로커 명태균씨에게 여론조사를 의뢰하고 그 비용(3300만 원)을 김한정씨에게 대납하게 했다는 혐의를 받았다(정치자금법 위반). 명씨는 그간 오 시장의 부탁을 받고 여론조사를 시행했으며 이를 선거캠프에 전달했다고 주장한 반면, 오 시장 측은 "여론조사를 부탁한 사실이 전혀 없다"며 이 사건 공소사실을 전면 부인했다.이날 항소심 재판부는 명씨 진술의 신빙성을 인정하지 않으면서, 결국 무죄가 선고됐다. 오세훈 시장의 여론조사 의뢰와 김한정씨의 비용 대납 모두 인정하지 않았다.재판부는 "명태균이 피고인 오세훈의 의뢰에 따라 이 사건 여론조사를 수행하였다기보다는 서울시장, 부산시장 보궐선거라는 정치적인 상황에서 자신의 정치적 역량을 과시하고 김종인에게 접근하여 특정 후보를 지지함으로써 이 후보가 당선될 경우 자신의 정치적인 영향력을 가지는 수단으로 삼으려 했던 것이 아닌가 하는 의심이 강하게 든다"라고 했다.또한 "불법적인 여론조사 비용의 대납을 피고인 김한정에게 대놓고 직접 요청하였다는 것은 아주 쉽게 받아들이기 어려운 일"이라면서 "피고인 오세훈이 피고인 김한정에게 이 사건 여론조사 비용의 대납을 요청하였다는 사실 또한 합리적 의심의 여지 없이 증명되었다고 보기 어렵다"라고 했다.이어 "피고인 오세훈, 강철원과 명태균 사이에 몇 차례 만남이 있었던 것으로 보이고, 피고인 오세훈의 선거캠프 측과 명태균 사이에 명태균이 실시한 여론조사 결과 등이 일부 공유되었으며, 오세훈의 후원자로 알려진 피고인 김한정이 명태균 측에 수차례 돈을 지급한 사실이 객관적 증거에 의해 명백히 인정되므로 유죄의 의심이 전혀 없는 것은 아니다"라고 했다.재판부는 "그러나 명태균의 진술에 신빙성을 부여하기 어렵고, 나머지 증거들로 인정되는 전체적인 사실들만으로는 이 사건 공소사실을 인정하기에 부족하며, 오히려 재판 과정에서 그와 반대되는 사정이 많이 인정되고 있는 상황"이라고 판시했다.김건희특검(특별검사 민중기)은 상고할 것으로 보인다. 이후 대법원에서 무죄가 확정되면, 오 시장은 차기 대권 주자로 자리매김할 것으로 보인다.반면, 유죄 취지의 파기 환송 판결이 나오면, 오 시장은 벼랑 끝으로 내몰린다. 선출직 공직자가 정치자금법 위반 혐의로 100만 원 이상의 벌금형이 선고돼 그 형이 확정되면 직을 잃는다(정치자금법 제57조).