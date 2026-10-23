2026년 국회에서 '혁명가 박정희' 연호라니

큰사진보기 ▲10월 22일 국회에서는 '혁명가 박정희'를 주제로 한 포럼이 열렸다. 새역사국민운동과 사단법인 박정희정신연구소, 영호남상생발전포럼 등 극우 단체들과 임이자 국민의힘 의원이 공동 주최한 이날 포럼에서는 군사쿠데타와 유신 독재를 정당화하는 발언들이 나왔다. ⓒ 새역사국민운동 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이영훈 새역사국민운동 대표는 위헌적 친위 쿠데타로 평가받는 10월 유신을 혁명 과업으로 미화했다. 그의 발언에는 쿠데타를 성공시킨 지도자라면 헌법이 정한 임기 제한도 넘어설 수 있다는 인식이 담겨 있다. ⓒ Youtube '이끌리다' ⓒ Youtube '이끌리다' 관련사진보기

지난 22일 국회에서는 '혁명가 박정희'를 주제로 한 포럼이 열렸다. 새역사국민운동과 사단법인 박정희정신연구소, 영호남상생발전포럼 등 보수 단체와 임이자 국민의힘 의원이 공동 주최한 이날 포럼에서는 5·16 군사쿠데타와 10월 유신을 정당화하고, 국민의 주권보다 지도자의 의지를 앞세우는 시대착오적인 발언들이 쏟아져 나왔다.이날 류석춘 새역사국민운동 공동대표는 "5.16의 공식 용어가 혁명이 아닌 정변, 즉 쿠데타로 바뀐 지 오래다. 10월 유신 또한 불가피성을 인정해 주기는커녕 집권을 향한 권력욕이라 비난해 온 지도 오래되었다"면서 "5·16과 10월 유신을 통해 얻은 산업의 발전 그리고 국력의 신장 덕분에 오늘날 대한민국은 세계 굴지의 강대국으로 도약할 수 있었다"고 주장했다.하지만 박정희가 주도한 5·16 군사정변은 사법부에서도 쿠데타로 규정한 사건이다. 대법원은 2011년 국가보도연맹 피해자들의 국가 상대 손해배상 소송 판결에서 5·16을 쿠데타로 규정했다. 적법하게 구성된 정부를 군사력으로 전복하고 권력을 장악한 사건을 '혁명'이라는 이름으로 미화한다고 해서 그 역사적 성격까지 달라지는 것은 아니다.10월 유신 또한 마찬가지다. 2018년 대법원은 박정희가 1972년 10월 17일 선포한 비상계엄에 대해 "기존의 헌정질서를 중단시키고 유신체제로 이행하고자 그에 대한 저항을 사전에 봉쇄하기 위한 것이 분명하다"라고 판시했다.최광 전 보건복지부 장관은 "이승만·박정희·전두환 세 분에 대해 배우면서 무한감사하며 서재에서 감사의 기도를 드렸다"면서 "박정희 대통령은 결코 독재자가 아니다. 박정희 대통령 집권 동안 사형 선고를 받은 분이 414명이었지만 실제 집행된 것은 인혁당 재건위 사건의 8명이 전부"라고 주장했다.최 전 장관의 발언과 달리 박정희 정권 당시 사형 '집행'을 당한 사람이 414명이었다. 이 중 국가권력에 의한 사법살인의 대표 격인 사건이 인혁당 재건위 사건이다. 1975년 4월 9일, 대법원에서 사형이 확정된 지 불과 18시간 만에 8명의 사형이 집행됐다. 이후 2007년 재심에서 이들 8명에게 무죄가 선고되면서, 이 사건은 유신체제하 국가폭력과 사법부의 잘못된 판단을 보여주는 사례로 남았다.박정희 정권은 출범 초기부터 정치적 반대 세력을 탄압하고 사법 절차를 동원해 비판 세력을 제거한 역사와 맞닿아 있다. 5·16 군사쿠데타 직후인 5월 19일, 군부는 진보 성향의 <민족일보>를 강제 폐간하고 조용수 사장을 체포했다.북한에 동조했다는 혐의로 재판에 넘겨진 조 사장은 그해 10월 31일 대법원에서 사형이 확정됐고, 12월 21일 사형됐다. 그러나 2008년 1월 16일 재심에서 무죄를 선고받았다. 군사정권이 비판적인 언론을 탄압하고 사법 절차를 통해 언론인에게 사형을 집행한 대표적인 사건이다.통일혁명당 재건위 사건에서도 비슷한 역사가 반복됐다. 이 사건으로 사형당한 강을성·김태열씨 역시 수십 년이 흐른 뒤 재심에서 무죄를 선고받았다.최 전 장관은 박정희를 두고 "일제시대에 공부를 많이 하신 분"이라며 "당시 일본 육사는 동경대학보다도 더 전인적인 교육을 받는 곳"이라고 했다.박정희는 "일본인으로서 수치스럽지 않을 만큼의 정신과 기백으로써 일사봉공(一死奉公)의 굳건한 결심"이라며 혈서까지 써가며 만주국 군관학교에 입학, 1942년 일본 육사 유학생대에 편입한 뒤 1944년 7월 만주국 육군 소위로 임관했다. 출세를 위한 박정희의 친일행적이 '전인교육'으로 둔갑한 셈이다.이영훈 새역사국민운동 대표는 박정희가 1971년 대선 연설에서 "분명히 말씀드리지만 '한 번 더 뽑아 달라'는 정치 연설은 이것이 마지막"이라고 말한 대목을 인용했다. 이어 당시 수행원이 이 발언에 감명을 받았다고 하자 박정희가 책상을 치며 "이제 선거는 없어"라고 말했다는 일화를 소개했다. 이 대표는 "그는 혁명을 하고 있었다. 목숨을 걸고 쿠데타를 한 사람한테 잘못된 헌법이 강요하는 대통령 임기 규정은 하나의 돌파 대상이었다"고 말했다.박정희는 1972년 10월 유신을 통해 대통령 직선제를 폐지하고 대통령에게 권력을 집중시켰다. 대통령의 연임 제한도 사실상 철폐해 장기집권이 가능한 제도적 기반을 마련했다. 국민에게 마지막 유세라며 표를 구해놓고, 이후 선거 제도 자체를 무력화하고 장기집권이 가능한 체제를 만든 것은 앞선 약속과 정면으로 배치되는 행보다.이 대표는 이처럼 위헌적 친위 쿠데타로 평가받는 10월 유신을 혁명 과업으로 미화했다. 그의 발언에는 쿠데타를 성공시킨 지도자라면 헌법이 정한 임기 제한도 넘어설 수 있다는 인식이 담겨 있다.주익종 이승만학당 이사는 1971년 제8대 국회의원 선거에서 야당인 신민당의 의석수가 45석에서 89석으로 두 배 가까이 늘어난 것을 두고 "이 한심한 야당에 대한 국민의 지지가 결국 유신을 불렀다. '내가 아니면 안 된다'라고 박 대통령은 생각할 수밖에 없었다"라고 말했다.이는 박정희 정권의 장기집권에 피로감을 느낀 국민이 투표를 통해 정당하게 행사한 주권을 완전히 무시하고, 헌정파괴의 책임을 박정희 개인이 아닌 '한심한 야당'에 표를 준 국민에게 돌리는 발언이다.이 같은 해석은 박정희의 유신 단행을 불가피한 선택으로 설명하는 한편 국민의 주권 행사보다 지도자의 판단을 앞세운다. 박정희를 국민 주권의 위에 놓인 채 국민과 국가를 이끄는 무오류의 지도자로 바라보는 관점이 드러나는 대목이다.이날 행사는 참석자들이 단상에 모여 오른손을 들고 "혁명가 박정희"를 연호하며 막을 내렸다. 포럼에서 나온 발언들은 5·16 군사쿠데타와 유신체제를 어떻게 평가할 것인지, 민주공화국에서 국민 주권과 헌법의 의미가 무엇인지를 다시 묻게 한다.새역사국민운동은 이미 5·18 민주화운동 폄훼 포럼 등으로 사회적 지탄을 받은 바 있다. 그럼에도 해당 단체가 다시 국회에서 포럼을 개최할 수 있도록 공동주최자로 참여한 임이자 국민의힘 의원의 책임 역시 결코 가볍지 않다.