'수달 형제' KIA 김도영·박재현, 보호견 물품 후원

큰사진보기 ▲홈런을 치고 더그아웃으로 돌아온 김도영, 동료들로부터 축하 세례를 받고 있다 ⓒ KIA타이거즈 관련사진보기

큰사진보기 ▲공수주에서 활발한 플레이를 펼치는 박재현 ⓒ KIA 타이거즈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 동구 충장로에 위치한 유기견 입양센터 '피스멍멍'. ⓒ 전남광주 동구 관련사진보기

큰사진보기 ▲프로야구 KIA 타이거즈의 김도영·박재현 선수가 유기견 입양센터 '피스멍멍'에 보호견을 위한 물품을 후원하며 따뜻한 나눔을 실천했다. ⓒ 전남광주 동구 관련사진보기

프로야구 KIA 타이거즈의 김도영·박재현 선수가 유기견 입양센터 '피스멍멍'에 보호견을 위한 물품을 후원하며 따뜻한 나눔을 실천했다.23일 전남광주 동구에 따르면 두 선수는 지난 16일 소속 에이전시와 후원 업체를 통해 '피스멍멍'에 사료와 영양제, 미스트, 배변 패드 등 보호견 물품을 전달했다.김도영·박재현 선수는 평소 절친한 사이로, 야구팬들 사이에서 '수달 형제'로 불린다. 광주천에 서식하는 천연기념물 수달을 직접 찾아 나선 사실이 알려지며 화제를 모았다.동구는 KIA 타이거즈의 플레이오프 진출을 이끈 두 선수가 경기장 밖에서도 따뜻한 나눔을 실천한 것을 계기로 유기 동물 보호와 입양에 대한 사회적 관심이 더욱 확산할 것으로 기대하고 있다.'피스멍멍'은 동구가 지난 2025년 고향사랑기부금을 투입해 불로동에 조성한 도심형 유기견 입양센터다. 유기견의 입양을 촉진하고 새로운 가족과 만남을 지원하는 공간이다.전문 민간단체인 피스윈즈코리아가 운영하고 있으며, 유기견의 사회화 교육과 입양 상담, 반려동물 인식 개선 활동 등을 통해 유기견 입양 활성화와 올바른 반려 문화 확산에 앞장서고 있다.임택 동구청장은 "두 선수의 선한 영향력이 유기 동물 보호와 입양에 관한 관심으로 이어지길 바란다"며 "앞으로도 소중한 생명을 지키고 사람과 동물이 함께 행복한 동구를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.