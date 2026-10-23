오마이뉴스가 주목한 오늘의 뉴스 브리핑.
[11:50] 오늘 서울시장 공개 일정표는?... 국힘 의원들 '응원 방문' 예정
오세훈 서울시장은 2심 선고일인 23일 정상 출근해 업무를 보다가 서울고등법원으로 향하는 것으로 알려져 있습니다.
서울시장 공개 일정표를 보니 오 시장은 오전 10시 30분에 도봉구 창동 서울 아레나 복합문화시설 일대에서 현장점검 일정을 수행합니다.
이날 서울고등법원에는 국민의힘 현역 국회의원들도 모습을 드러낼 것으로 보입니다. 최수진 국민의힘 원내수석대변인은 "아마 개별적으로 의원 몇 분이 선고 전에 응원방문을 하는 걸로 안다"고 전했습니다.
[11:35] "오 시장과 친하지만, 이건 치명적" vs. "100% 무죄 확신"
오세훈 서울시장의 '명태균 여론조사 비용 대납 의혹' 사건 항소심 선고를 앞두고, 오 시장과의 친분을 전한 두 변호사는 공교롭게도 정반대의 예측결과를 내놨습니다.
다음은 '유죄 예측'입니다.
김정철 변호사 : "오 시장하고 친하기 때문에 무죄 나온다고 얘기를 해야 하는데, 약간 위험한 부분들이 있어요. 1심 판결에서 가장 치명적이라고 생각했던 부분이 김한정씨가 명태균을 모르는 상태에서 1000만 원을 줬다는 부분입니다. (김씨가 명태균에게 돈을) 줄 이유는 뭐냐, 이 부분에 대한 (오 시장 측 변호인단이) 변론을 얼마나 충분히 했느냐(가 관건이다)." (10월 19일, CBS 라디오 <박재홍의 한판승부>)
다음은 '무죄 예측'입니다.
서정욱 변호사 : "제가 시장님한테도 전화했어요. 100% 무죄니까 걱정하지 마시라고. 구회근 부장(항소심 재판장)은 여론조사 자체를 뇌물로 안 봐요. 공개하는 여론조사는 모든 사람이 보기 때문에 뇌물이 안 되고, 어차피 비공개는 혼자 보고 말 거잖아요. 1심 보니까 합리적 추론에 의해서 강철원(당시 선거캠프 총괄 책임자, 전 서울시 정무부시장)이 알았으니 (오세훈) 시장도 알았겠지 인데, 이건 말도 안돼요." (10월 22일, CBS 라디오 <박재홍의 한판승부>)
[11:06] TV 조선 앵커가 "그럴 듯하다" 했던 오세훈 2심 '생방' 이유
오늘(23일), 오세훈 서울시장의 정치자금법 위반 혐의 사건 항소심 선고가 이뤄집니다.
선고 과정이 생중계될 예정인데요. 재판부가 생중계를 선택한 이유를 두고 다양한 해석이 나오고 있습니다. 항소심 재판부가 지난 7일 윤석열씨의 '명태균 여론 조사 무상 제공' 사건에서 1심 유죄를 뒤집고 무죄를 선고했기 때문에 더 그렇습니다.
생중계를 오 시장 쪽에 유리하게 해석하는 경우가 적지 않습니다. CBS 라디오 <박재홍의 한판 승부>에 22일 출연한 서정욱 변호사가 대표적인 경우입니다. 그는 "1심하고 뒤집을 때 국민들에게 빨리 알려야 하니까 생중계를 하는 것"이라며 "100% 무죄(결과)를 확신한다"고 말했습니다.
반면, 21일 방영된 TV조선 <시사팩트 오늘>에서 조기연 전 더불어민주당 법률위 부위원장은 이렇게 말했습니다.
"사실상 내용적으로 연결되는 윤석열 전 대통령에 대한 사건, 거기서는 또 1심과 2심 (결과가) 바뀌었습니다. 거기에 대한 문제 제기가 나와 있는 상황이잖아요. (오늘 오세훈 시장 2심과) 같은 재판부다. 그래서 오늘 유죄 판결을 하게 되면 윤석열 전 대통령 사건에서는 무죄로 뒤집고 왜 이 판결은 유죄로 하느냐, 여기에 대한 문제 제기가 또 나올 수 있습니다.
그러면, 유죄의 근거를 정확하게 법리적으로 설명할 필요, '윤석열 전 대통령 사건과 사실 관계와 증거 인정에서 다른 부분을 설명하는 것이 이후 재판 결과에 대한 법리적, 국민적 논란을 해소하는 길일 수 있겠다', 이런 판단도 가능한 거죠. 정치적 파장을 최소화하기 위한 거라면, 유죄 판단을 했을 때, 윤석열 전 대통령과 법리적으로 다른 부분을 충실히 설명해야 할 필요성 때문일 수 있겠다."
이 말을 들은 TV 조선 앵커는 "그럴 듯하다"는 반응을 보였는데요. 과연, 오늘 재판부는 어떤 판단을 할까요. 앞으로 약 3시간 후에 확인할 수 있습니다.
김종훈 기자가 쟁점을 잘 분석한 기사를 소개합니다.
오세훈 '운명의 날'… 윤석열 무죄 뒤집은 재판부가 결정한다
( https://omn.kr/2k895)