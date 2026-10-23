이 대통령 국정지지율 7주 만에 40% 회복

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일 전북 익산 왕궁초등학교에서 열린 가을 체육한마당에서 함께 경기를 한 학생들을 격려하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲21일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 113.60포인트(2.05%) 오른 5,666.34에, 코스닥은 11.43포인트(1.46%) 오른 793.40에 개장했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 23일 발표된 한국갤럽 10월 4주차 조사에서 40%로 집계됐다.전주 조사 대비 1%p 오른 것으로 한국갤럽 조사기준 7주 만에 40%대 국정지지율을 회복한 것이다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 전주 조사 대비 2%p 내린 50%로 조사됐다. 10%는 모름/응답거절 등으로 의견을 유보했다.한국갤럽이 지난 20~22일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 9440명, 응답률 10.6%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 이 대통령의 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(2점 척도, 재질문 1회).지역별 응답을 보면 서울(1%p↑, 29%→30%, 부정평가 58%)과 인천/경기(1%p↓, 36%→35%, 부정평가 54%) 등 수도권의 긍정평가는 30%대, 대전/세종/충청(6%p↑, 40%→46%, 부정평가 39%)과 부산/울산/경남(5%p↓, 46%→41%, 부정평가 48%)의 긍정평가는 40%대로 집계됐다.대구/경북(1%p%↑, 27%→28%, 부정평가 67%)의 긍정평가는 20%대, 전남광주/전북(7%p↑, 65%→72%, 부정평가 20%)의 긍정평가는 70%대였다.연령별로는 18·19세 포함 20대(7%p↓, 31%→24%, 부정평가 50%)와 30대(10%p↓, 32%→22%, 부정평가 64%)의 직무긍정률이 다시 20%대로 내려왔다. 40대(4%p↓, 53%→49%, 부정평가 46%)의 긍정평가도 전주 대비 하락하면서 40% 후반대로 집계됐다.다만 50대(12%p↑, 45%→57%, 부정평가 38%)의 긍정평가는 전주 대비 크게 오르면서 과반을 기록했다. 60대(5%p↑, 37%→42%, 부정평가 52%)와 70대 이상(6%p↑, 32%→38%, 부정평가 53%)의 긍정평가도 전주 대비 상승해 30% 후반대에서 40% 초반대로 조사됐다.이념성향·지지정당별 응답층의 긍·부정평가는 전주 대비 큰 변화가 없었다. 더불어민주당 지지층(n=374)의 긍정평가는 전주 대비 2%p 오른 76%(부정평가 17%), 국민의힘 지지층(n=285)의 긍정평가는 전주 대비 1%p 내린 7%(부정평가 89%)로 나타났다. 무당층(n=268)의 긍정평가는 전주 대비 3%p 내린 21%(부정평가 54%)였다.보수층(n=294)의 긍정평가는 전주 대비 3%p 오른 19%, 부정평가는 전주 대비 1%p 내린 76%로 나타났다. 진보층(n=221)의 긍정평가는 전주 대비 2%p 오른 67%, 부정평가는 1%p 내린 29%였다. 중도층(n=330)의 긍정평가는 전주 대비 변화 없는 40%, 부정평가는 4%p 내린 47%로 조사됐다.긍·부정평가 이유 양쪽에서 경제 관련 언급이 늘어난 점이 주목된다. 대통령 국정수행 긍정평가자들은 '외교'(21%), '경제/민생'(14%), '소통'(7%), '전반적으로 잘한다'(5%) 순으로 평가이유를 꼽았다. 이 가운데 경제/민생 관련 언급 비중은 전주 대비 3%p 늘어났다. 부정평가 이유는 '부동산 정책'(18%), '경제/민생'(16%), '국방/안보/대북'(10%), '전반적으로 잘못한다'(6%) 순이었다. 이 가운데 경제/민생 관련 언급 비중은 4%p 늘어난 것이었다.참고로 한국갤럽은 이번 조사에서 '올해 국내 주식/ETF 거래·보유 여부'로 응답자를 분류한 긍·부정평가 결과도 밝혔다. 그 결과 국내 주식 투자자(n=470)의 41%가 대통령 국정수행을 긍정평가하고, 52%는 부정평가 했다. 올해 국내 주식 투자나 거래를 한 적 없다고 한 응답자(n=525)의 경우, 긍정평가가 39%, 부정평가가 48%였다.현재 지지하는 정당을 물은 결과(당명 로테이션, 재질문 1회), 민주당 지지도는 전주 대비 1%p 오른 37%, 국민의힘 지지도도 전주 대비 1%p 오른 28%로 나타났다.전주 조사와 같은 격차가 유지된 것. 참고로 한국갤럽 조사기준 현 정부 출범 이후 양당 지지도 격차가 10%p 이내로 나타난 것은 이번을 포함해 5번째다.이념성향별로 봤을 때, 민주당을 지지한다고 밝힌 진보층은 전주 조사 대비 5%p 늘어난 75%로 나타났다. 국민의힘을 지지한다고 밝힌 보수층은 전주 조사 대비 1%p 늘어난 59%였다. 중도층에서는 민주당 지지 응답이 37%(1%p↓), 국민의힘 지지 응답이 20%(2%p↑), 특정정당을 지지하지 않는 유권자가 35%(1%p↓)로 조사됐다.그 외 다른 정당은 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당 1%, 이외 정당/단체 1%, 무당층 27%로 집계됐다.이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.