'계룡시 지원' 언급한 박수현 "특별법 제정 시도"

큰사진보기 ▲박수현 충남지사가 23일 오전 9시 30분 계룡시청 대회의실에서 도민과의 대화에 앞서 열린 언론인 간담회에서 기자들의 질문에 답하고 있다. 이날 간담회에서는 국방도시 계룡의 발전 방향부터 시민들의 철도 이용 불편까지 다양한 현안이 거론됐다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박수현 충남지사와 이응우 계룡시장이 23일 계룡시에서 열린 언론인 간담회에서 나란히 서서 기자들의 질문에 답하고 있다. 두 사람은 지역 현안에 대한 질문에 각자의 설명을 보태며 답변을 이어갔다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲박수현 충남지사가 23일 계룡시에서 열린 언론인 간담회에서 이응우 계룡시장과 함께 기자의 질문을 듣고 있다. 박 지사가 입은 점퍼에는 계룡시와 충남도의 구호가 나란히 새겨져 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

육·해·공군 본부가 모여 있는 충남 계룡시. '국방수도'를 내걸었지만 군사 시설에 따른 개발 제한을 지역 발전으로 돌려놓는 일은 여전히 숙제다. 박수현 충남지사가 계룡의 이런 사정을 반영한 특별법을 준비하겠다는 뜻을 밝혔다. 군사 시설 때문에 감수해 온 제약에 걸맞은 지원을 받을 길을 찾겠다는 것이다.박 지사는 23일 오전 8시 계룡시를 방문해 도민과의 대화에 앞서 열린 언론인 간담회에서 "계룡은 면적의 46%가 군사 시설 보호 구역으로 규제를 받고 있다"며 "이런데도 특례를 적용받지 못하는 문제를 살펴봐야 한다"고 말했다. 이날 간담회에는 이응우 계룡시장도 참석했다.박 지사는 계룡시 지원 문제를 23살 청년에 빗댔다. 시 출범 이후 23년이 지난 만큼 이제는 도시가 감당해 온 부담을 따져보고 그에 따른 권리를 찾아야 한다는 설명이다. 그는 이 시장과 특별법 추진 필요성을 논의했다며 "특별법 제정 시도를 공개적으로 말씀드린 만큼 출발한 것으로 생각한다"고 했다. 다만 법안에 담을 지원 내용과 입법 일정까지 제시하지는 않았다.간담회에서는 '국방수도라는 이름이 시민의 일자리와 소득으로 이어지고 있느냐'는 질문이 잇따랐다. 3군 본부가 있는데도 국방 관련 기관과 기업 유치가 기대에 미치지 못했다는 지적이다.박 지사는 계룡에 국방 정책·연구 기능을 모으는 데 힘을 보태겠다고 답했다. 한국국방연구원 유치에 관한 질문에는 이 시장이 구상하는 국방 정책 연구 기관 유치의 선두에 놓인 기관이라고 설명했다. 국방부의 세종 이전을 계기로 관련 기관을 계룡에 유치할 수 있도록 충남도와 계룡시가 함께 전략을 세우겠다는 뜻도 밝혔다.인접한 논산시와의 역할 분담도 언급했다. 두 도시가 국방 관련 기관과 기업을 놓고 경쟁하는 데 그치지 않고, 서로 다른 기능을 키워 연결하자는 구상이다. 박 지사는 논산의 국방 산업 육성과 계룡의 정책·연구·재정 기능을 연계하는 방향을 제시하며 "서로 협력하고 보완하는 차별화 전략에 도도 협조하겠다"고 말했다.시민들의 출퇴근과 이동에 직결되는 철도 문제도 주요 의제로 올랐다. 계룡역 환승 센터 준공이 당초 오는 2027년에서 2029년으로 늦어지는 문제에 대해 박 지사는 "2년 정도 미뤄지는 것을 기정사실로 보고 있다"며 주변 교통망과 함께 도의 지원 방안을 검토하겠다고 밝혔다.이 시장은 환승 센터 건립에 시비 부담이 크다는 점을 설명하며 도의 관심과 지원을 요청했다. 그는 계룡역 환승 센터를 계룡 시민만 이용하는 시설로 봐서는 안 된다고 강조했다. 대전과 충남 주민이 함께 이용하는 광역 교통 시설이라는 점에서 사업을 바라봐야 한다는 것이다.박 지사는 신도역 부활에 대해서는 신탄진~계룡역을 잇는 충청권 광역철도 1단계 노선을 약 3km 연장하는 방안을 추진하겠다고 했다. 현재 사업에 연장 구간이 확정됐다는 의미는 아니며, 도지사로서 이 방안이 가장 타당하다고 판단하고 있다는 설명이다. 오전 6~8시 열차 운행을 늘려 달라는 요청에는 "시민 생활과 기차 이동 시간을 일치시키는 것이 중요하다"며 살펴보겠다고 답했다.국제방위산업전시회인 'KADEX' 개최를 둘러싼 질문에는 지역 경제에 미친 효과부터 분석하겠다는 입장을 내놨다. 박 지사는 지방 선거 후보 시절 관련 소식을 듣고 여러 곳에 연락했지만 당시에는 개최가 어려운 쪽으로 상황이 기울어 있었다고 설명했다. 향후 재개 여부는 경제적 효과와 계룡시의 의견을 토대로 검토하겠다고 했다.2029년 군문화엑스포 준비와 관련해서는 문화체육관광부가 주관 부처를 맡도록 협의하고 있다고 밝혔다. 박 지사는 이날 간담회에 앞서 문체부 장관과 직접 통화했다며, 2022년 행사와 차별화할 내용도 함께 준비해야 한다고 말했다.국방 이외의 일자리 대책으로는 향적산 개발을 꼽았다. 치유의 숲에 이어 자연휴양림과 생태숲을 조성하는 계룡시 사업을 충남도의 휴양·치유 관광 정책과 연결하겠다는 구상이다. 군사 도시의 특성과 함께 계룡산 자락의 자연과 역사도 관광 자원으로 키우겠다는 뜻이다.대전·충남 행정통합에 대해서도 추진 의지를 재확인했다. 다만 선거 전 제시했던 '2028년 통합단체장 선거'는 그대로 주장하기 어렵다고 밝혔다. 주민들이 4년 임기의 시장과 도지사를 선출한 만큼 이를 일방적으로 바꿀 수 없다는 이유에서다. 박 지사는 "늦어도 다음 지방선거 때는 통합 선거를 치를 수 있도록 해야 한다"며 실무 협의를 이어가고 있다고 말했다.