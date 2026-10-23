서울 중고생 57% "AI로 생각 능력 줄어든 것 같아"

큰사진보기 ▲전교조 서울지부가 서울 지역 중고교생을 대상으로 조사한 결과. ⓒ 전교조 서울지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전교조 서울지부가 만든 홍보물. ⓒ 전교조 서울지부 관련사진보기

교육부는 생성형 인공지능(AI)의 학교 활용을 권장하고 있지만, 서울 지역 중고교생의 약 57%가 "AI로 인해 스스로 생각하는 능력이 줄어든 것 같다"라고 답한 것으로 나타났다. 또한 전국교직원노동조합(전교조) 서울지부는 '무분별한 AI 활용 교육 반대 교사·시민 선언'을 준비하고 있어 눈길을 끈다.23일 <오마이뉴스>는 전교조 서울지부가 서울 지역 중고교생 635명을 대상으로 지난 6월 29일부터 8월 27일 진행한 '2026 서울 지역 학생의 AI 활용 실태조사' 결과를 살펴봤다.이 결과를 보면 학생들은 'AI 도구 사용 경험'에 대해 99.5%가 "사용해 본 적 있다"라고 답했다. 'AI 사용 횟수'에 대해 '주 1~2번'이 26.4%, '매일 1~2번'이 25.9%로 상위에서 비슷한 수치를 나타냈다. 이어 '주 3번 이상' 19.1%, '거의 사용하지 않음' 15.8%, '매일 3번 이상' 12.9% 순이었다.이 학생들 가운데 'AI가 답변한 내용을 과제로 제출한 학생'은 53.0%('가끔 그랬다' 21.7%, '한두 번 그랬다' 23.4%, '자주 그랬다' 7.9%)였다.학생들은 'AI 활용의 부정적 효과'(복수 응답)에 대해 56.7%가 "AI로 인해 스스로 생각하는 능력이 줄어든 것 같다"라고 답했다. 이어 'AI가 생성한 답변을 그대로 제출하고 싶은 유혹이 있다'(40.8%), 'AI 없이 과제를 하려니 불안하고 어렵게 느껴진다'(30.9%), 'AI 사용이 학습 몰입도를 낮춘다고 느낀다'(17.2%) 순이었다. 'AI를 사용하면서 친구를 사귀기 어렵다'도 7.6%였다.같은 시기 서울 지역 유초중고 교사 285명을 대상으로 한 전교조 서울지부 조사에서, 교사들의 79.0%가 '학생들의 AI 활용이 사고 발달에 부정적 영향을 미친다'('매우 부정적' 37.2%, '부정적' 41.8%)라고 답했다.교사들은 '학생들의 AI 활용 시 우려되는 영역'(복수 응답)에 대해 '사고력 저하'(85.3%)를 가장 많이 꼽았다. 이어 '허위 정보 확증 및 생성'(52.6%), '문해력 저하'(52.3%), '과제 대필' 49.5%, '정보 검증 능력 약화'(45.6%), '편향된 알고리즘 노출'(41.4%) 차례였다.이에 따라 전교조 서울지부는 '무분별한 AI 활용 교육 반대(OUT) 교사·시민 선언' 준비에 뛰어들었다.이 선언문에서 전교조 서울지부는 "우리는 'AI 활용 교육'에 앞서 'AI 없는 AI 교육'이 먼저 이루어져야 한다고 생각한다"라면서 "학생들에게 필요한 것은 단순한 활용법이 아니라 AI를 맹신하지 않고 인격화하지 않으며 오류와 편향을 비판적으로 판단하는 태도"라고 강조했다.그러면서 전교조 서울지부는 "교육부와 교육청은 AI로부터 학생의 성장과 발달을 지킬 수 있는 AI교육 가이드라인을 제작·배포하라"라면서 "초등학교 수업에서 AI의 학생 사용을 전면 금지하고, 중고등학교 수업에서 AI의 학생 사용을 제한하라"라고 요구했다.전교조 서울지부는 이 선언문과 선언 참여자를 다음 주중 발표할 예정이다.