주말 앞두고 긴장감 도는 프랑스, 다른 국가로 확산 가능성

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이번 주말인 24일(현지시간)로 예고된 또 다른 대규모 시위를 앞두고 파리 등 프랑스 도시들에는 긴장감이 감돌고 있다. BBC 보도에 따르면 파리시는 도시 일부 지역의 야간 통행금지를 월요일까지 연장하기로 했고, 마르세이유와 리옹은 주말 시위를 전면 금지했다. 파리시는 또한 24일 토요일에 주요 관광지인 루브르 박물관, 오르세이 미술관, 피카소 박물관 등도 닫기로 했다.파리 시내 주요 지역에서의 시위도 금지된다. 21일 파리 경찰은 대통령궁인 엘리제궁, 바스티유 광장, 의회 주변, 그리고 루브르 박물관과 샹젤리제 거리 등 주요 관광지 등에서 시위를 금지한다고 발표했다. 또한 22일 정보국 및 장관들과의 회의에서 엠마누엘 마크롱 대통령은 "노동조합 집회가 아닌 모든 집회는 금지될 것"이라고 말했다. 그러나 집회 주최 단체들은 여전히 주말 집회를 예고하고 있어서 경찰과 시위대 간 충돌이 재연될 가능성이 높아 보인다. 의 보도에 따르면 정부의 강경 대응 방침과 군병력 투입까지 언급된 가운데서도 22일 파리 시내에서는 수천 명이 모여 집회를 열었다. 이들은 정부의 시위 금지가 헌법 위반이라며 계속 시위할 것이라고 말했다. 특히 고등학생과 대학생 단체들은 가을 방학 기간에도 시위를 계속할 것이라고 밝혔다.주말을 앞둔 프랑스에 긴장이 높아지고 있는 가운데 시위는 유럽 국가들로 확산할 가능성이 높아 보인다. 21일 그리스 도시 곳곳에서 있는 학생들과 교사들의 시위는 이런 가능성을 보여주었다. 프랑스 시위의 영향을 받은 이날 시위는 아테네, 데살로니키, 파트라스, 라리사 등 여러 도시에서 벌어졌다. 보도에 따르면 수도인 아테네에서는 경찰 집계 기준 약 1만 명의 학생과 교사들이 교육 투자, 학생 주택 지원, 주택 임대료 인하 등을 요구하며 행진했다.지금까지 시위가 있었던 국가들은 프랑스, 이탈리아, 벨기에, 포르투갈, 그리스 등이고 시위자들이 한결같이 제기하는 문제는 공공서비스 후퇴, 물가 상승, 연료비와 식품비 부담, 임대료 상승 등 경제 문제다. 프랑스처럼 열악한 교육 환경과 공공 지원 부족 또한 공통적으로 지적되는 문제다. 이 모든 문제는 결국 경제 문제고 한 마디로 먹고 사는 게 힘들고 삶의 질이 저하되는 걸 더는 참을 수 없어서 정부에 항의하는 시위가 벌어지고 있는 것이다.문제는 부채 증가와 재정 압박에 직면한 정부들이 이런 경제 문제를 단시간에 해결하기는 힘들다는 점이고 결국 유럽 국가들은 당분간 물가 및 생활비 상승과 공공서비스 부족에 항의하는 시위를 피하기 힘들 것으로 보인다. 각종 경제 지표는 이런 어두운 전망을 할 수밖에 없는 이유를 잘 설명해준다.특히 물가상승률을 보면 이것이 시위에 직접적인 영향이 됐음을 재확인할 수 있다. 유럽연합 통계국인 유로스타트(Eurostat)에 따르면 2026년 9월 유로존의 연간 물가상승률은 3.8%나 됐다. 이는 8월의 3.2%보다 높은 수치였고 2025년 동기간의 물가상승률인 2.2%보다 월등히 높았다. 이는 러시아-우크라이나 전쟁 영향의 누적과 거기에 더한 이란 전쟁으로 인한 원유 가격 상승에서 기인한 것으로 이것이 생활비 상승 압박으로 작용했다.개별 국가의 물가상승률을 보면 시위와 물가 상승의 관련성이 더욱 명확해진다. 앞선 자료에 따르면 9월 기준 프랑스의 물가상승률은 3.4%로 유로존 평균보다는 낮았지만 2%대를 기록한 다른 국가들보다는 월등히 높았다. 시위가 있었던 다른 국가들의 물가상승률은 더 높아서 포르투갈 3.6%, 이탈리아 4.2%, 벨기에 4.5%, 그리스 5.1%를 기록했다.문제는 지난 몇 년 동안 가파른 물가 상승이 계속되고 있다는 점이다. 유로스타트의 데이터를 분석한 <유로뉴스>의 보도에 따르면 2021년 8월에서 2026년 8월 사이 EU 국가들의 식품과 비알콜 음료 가격은 34%나 올랐다. 또한 월간 최저임금으로 살 수 있는 식품의 양도 4-6% 정도 감소했다. 이런 수치들은 지난 몇 년 동안 여러 국가에서 임금 상승이 물가 상승을 따라가지 못해 노동자들의 생활고가 심해졌음을, 그리고 지속된 물가 상승과 생활비 상승 압력이 시위로 폭발했음을 잘 말해준다.더 큰 문제는 유럽 국가들의 경제성장률 또한 낮다는 점이다. 국제통화기금(IMF)은 지난 10월 13일 2026년 세계 경제성장률을 3.1%로 예상했다. 그러나 유로존의 성장률은 높은 물가상승률 때문에 1.1%에 그칠 것으로 예측했다. IMF는 중동 지역 전쟁과 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 원유 및 가스 수급 문제가 가장 위협적인 요인이 될 것으로 전망했다. 물가상승률도 3.1%로 예상했는데 이는 유럽중앙은행의 목표치인 2%를 훨씬 웃도는 수치다. 이 모든 수치는 유럽 국가들이 단기간에 경제 문제를 해결하기는 힘들고 그에 따라 물가 및 생활비 상승에 대한 국민 불만도 해소하기 힘들 것임을 말해준다.각국 시위자들이 한결같이 언급하는 문제 중 하나는 주택 부족과 임대료, 즉 월세 상승 문제다. 그런데 이 문제와 함께 언급되는 의외의 문제가 있다. 바로 오버투어리즘(overtourism), 즉 과잉 관광 문제다. 특히 포르투갈, 그리스, 이탈리아 등의 시위는 이 문제와 직접적으로 관련되어 있다.유럽은 전 세계 관광객 절반 이상이 향하는 곳이다. 이로 인해 막대한 관광 수입이 발생하지만 도시 혼잡과 공해 문제는 물론 도시가 관광지화하고 많은 주택이 관광 숙소로 변하면서 생활비와 주택 임대료가 상승하는 문제가 갈수록 심각해지고 있다. 이런 현상은 관광객이 많이 몰리는 그리스, 포르투갈, 스페인, 이탈리아, 프랑스의 도시들에서 공통적으로 나타나고 있다.영국의 신경제재단(New Economics Foundation)이 2019년과 2025년의 각국 월세를 비교한 자료에 따르면 관광산업으로 인한 주택 임대료 상승이 가장 심한 국가는 그리스였다. 그리스의 2025년 월세는 2019년보다 무려 342유로나 상승했다. 그 다음은 스페인으로 236유로, 포르투갈은 220유로, 이탈리아는 202유로나 상승했다. 21일 있었던 시위에서 그리스 학생들과 교사들이 학생 기숙사와 주택 지원 확대를 요구한 건 이 때문이다.문제는 이런 월세 인상이 앞으로도 계속될 것이라는 점이다. 같은 자료에 따르면 2031년에는 2026년보다 포르투갈의 월세는 193유로, 그리스는 163유로, 이탈리아는 132유로, 스페인은 217유로나 상승할 것으로 예상됐다. 10월 초 스페인에서 있은 대규모 시위도 월세를 감당하지 못해 70년 살았던 집에서 쫓겨난 87세 할머니 사건에서 촉발됐다.관광객 증가와 월세 인상은 주택 공급으로 해결될 수 있지만 이는 시간이 오래 걸리는 문제고 오래된 유럽 도시들에서는 대규모 주택 공급 또한 쉽지 않은 일이다. 한편 월세 상승의 주요 원인은 관광산업이 아니라 건축비 상승이라는 주장도 있다. 이와 관련해 <유로뉴스>는 유로스타트 자료를 인용해 이탈리아, 그리스, 스페인 등에서 건축비는 소폭 상승에 그쳤다며 월세 상승의 가장 큰 이유로 지목되는 것이 관광산업이라고 보도했다.유럽 국가들은 국방비 상승 압력에도 직면해 있다. 유럽의 나토 회원국들은 트럼프 대통령의 압박으로 작년 6월 2035년까지 국방비를 GDP 5%로 인상하는 데 합의했다. 우크라이나 전쟁 이후 대폭 증가한 국방비는 앞으로 더 늘어날 전망이다. 우크라이나 전쟁 지원도 큰 부담이다. EU는 우크라이나 재정 및 군사비의 약 3분의 2를 지원하고 있는데 2027년에는 기존 지원에 더해 약 700억유로의 추가 지원을 결정한 상태다.여러 경제 지표들과 상황들이 말해주는 건 유럽 국가들이 폭발한 민심을 달랠 뾰족한 해결책을 찾기 힘든 상황이라는 점이다. 유럽 국가들이 민심을 달랠 방안을 내놓지 못하고 다른 한편 시위에 대한 강경 대응책을 언급하고 있는 상황으로 인해 시위는 당분간 계속되고 여러 국가로 번질 수밖에 없을 것으로 보인다.