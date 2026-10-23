말 많던 여수 섬박람회...정말 볼게 없을까?

큰사진보기 ▲여수섬박람회장으로 입장하는 관광객 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

"무한한 잠재력을 가진 섬의 가치를 재발견하고 세계인의 공감대를 형성하기 위한 국제행사입니다. 섬의 발전 방향, 지속가능성을 논의하는 국제사회의 교류와 연대의 장을 만들고 섬이라는 새로운 트렌드를 선도하겠습니다."

"입장료 대비 볼거리 부족, 공연 연출 혹평, 흥행 부진 및 흥행 목표 달성 우려. 접근성 및 고물가 부담. 바가지요금 및 지역 물가 이슈."

큰사진보기 ▲섬박람회장을 돌아보는 관광객들 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲칠레 본토에서 3700킬로미터 떨어진 이스터섬에 있는 거대한 모아이 석상 모습을 전시한 이스터섬 전시 공간 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

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"오랜만에 여수에 왔으니 섬박람회 구경가자"

"SNS를 보면 여수섬박람회 볼 게 없다는데 거길 왜 가요?"

큰사진보기 ▲여수섬박람회 기간에 여수를 방문한 여해재단 관계자들이 진남관을 둘러보고 기념촬영했다. 진남관을 돌아본 방문단은 곧바로 여수섬박람회장으로 이동했다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲아프리카 마다가스칼 섬에 있는 바오밥 나무를 형상화한 모습앞에선 여해재단관계자들 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

해양생태섬- 기후변화와 해양오염 등 섬과 바다가 마주한 생태 위기를 살펴보고 자연의 회복력과 인간의 공존 노력을 체험형 전시

주제섬 - 박람회의 주제를 담은 핵심 전시관. 섬의 현재 가치와 미래비전을

통합적으로 제시

문화섬 - 국내외 섬 문화와 섬 기반 콘텐츠의 문화적 확장성과 매력 전달

미래섬 - 섬의 자원과 해양 미래 기술을 기반으로 지속가능한 미래산업과

생활상 제시

보물섬 - 아이부터 어른까지 함께 즐길 수 있는 참여형 공간.

다양한 놀이와 미션을 통해 섬의 가치와 경험함 수 있도록 구성

국제교류섬- 섬의 가치와 미래를 이야기하는 해외 지방정부, 지자체들의

정보 공유의 장

섬테마존 - 한국과 세계의 섬을 잇는 특별한 전시 공간

열린 문화공간- 바다를 보면서 공연을 즐기는 3천석 규모의 공연장

식당·마켓섬- 세계 섬의 고유한 식문화 체험. 섬 특산품 교류하는 공간

특별공연장 - 실내에서 공연을 즐기는 300석 규모의 특별 공연장

큰사진보기 ▲섬박람회 장에 전시된 울릉도 우데기집 모습. 우데기는 울릉도 전통가옥의 바깥 처마끝에서 지면까지 둘러친 외벽형 구조이다. 강한 바람과 폭설, 비를 막기 위해 집 둘레에 우데기를 설치했고, 본채와 우데기 사이 공간은 저장과 작업, 생활을 위한 완충 공간으로 활용했다. 거친 기후에 적응한 섬 주민들의 대표적 건축 문화이다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲완도 청산도 모습을 디오라마로 재현했다 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲여수섬박람회 '섬애 추억 사진 공모전'에서 2등으로 당첨된 사진으로 폐플라스틱과 병뚜껑 등을 이용해 물고기를 만들었다. 환경오염의 심각성을 인식하도록 하기 위해 만들었다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲여수섬박람회 '섬애 추억 사진 공모전'에서 3등으로 당선된 작품으로 주제섬 모습이다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲중남미관에서 카니발복장을 입어본 관광객 ⓒ 오문수 관련사진보기

"섬 박람회를 보고 규모가 좀 더 컸으면 좋았을 걸 그랬어요. 세계 각국에 대해 소개한 주제관이 좋았습니다. 지속 가능한 프로그램이 되었으면 합니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스에도 실립니다.

2개월 (9.5~11.4) 예정으로 열린 '2026여수세계섬박람회'가 열흘 남았다. '섬에서, 여수에서, 세계와 함께!' 섬의 가치를 나누겠다는 캐치프레이즈로 열린 섬박람회는 여수 돌산 진모지구를 주행사장으로, 개도, 금오도, 여수세계박람회장을 부행사장으로 배치해 열리고 있다. 23일까지 행사장을 방문한 관광객수는 170만 명이다. 조직위원회가 섬박람회를 개최한 목적이다.그런데 섬박람회 개막전·후의 중대한 시기에 문제가 터졌다. 한 블로거가 부정적 글을 게시하자 많은 언론이 이를 다뤘다. 급기야 국무총리가 여수를 방문해 준비 상황을 점검하고 철저한 준비를 부탁했다. 다음은 언론에 보도됐던 부정적 여론 중 일부이다.이를 계기로 온라인 커뮤니티와 소셜네트워크서비스(SNS)를 중심으로 지역 비하 및 과장된 억측까지 퍼졌다. "볼 게 없다!"는 악의적인 여론은 점차 확산됐다. 주변 지인뿐만 아니라 2012여수엑스포 당시 현장을 방문해 15개 이상의 글을 쓴 필자도 마찬가지였다.그런데 지난주 지인으로부터 "여수섬박람회에 외부 손님을 모시니 꼭 오시라"는 말을 듣고 현장을 돌아보았다. 여수섬박람회가 시작된 지 45일 만의 첫 방문이다. 전시장을 돌아본 후 "이만하면 됐지!" 하는 생각에 섬박람회를 폄훼한 언론에 대해 화가 났다. 물론 2012여수엑스포를 관람한 사람들 눈높이에는 못 미친다는 건 인정한다.초대받은 분들과 함께 박람회장을 돌아본 필자는 반성했다. 여론에 떠돌던 소문에 공감할 수 없었기 때문이다. 얼마나 악의적인 소문이 퍼졌는가는 추석 때 서울에 사는 딸이 2박 3일간 여수를 방문했을 때 겪었던 일화가 나를 속상하게 했다.'섬, 바다와 미래를 잇다'라는 주제로 열린 여수섬박람회 주 행사장인 돌산 진모지구에는 10개의 전시 공간이 있다. 다음은 10개의 전시 공간에 대한 설명이다.'섬을 따라 걷다. 세계를 만나다' 공간에서는 한국과 세계의 섬을 잇는 특별한 야외 전시 공간이 있다. '몰디브' 공간에는 아름다운 해변과 에메랄드 컬러의 바다 속 생물을 만나 볼 수있다.'이스터섬' 전시 공간에서는 거대한 모아이석상을, '아조레스 제도' 공간에서는 화산 지형의 신비를, '마다가스카르' 관에서는 바오밥 나무와 개성 있는 생명들이 어우러진 신비를, '청산도' 전시관에서는 돌담과 바다가 아우러진 청산도의 고즈넉한 풍경을 볼 수 있다.'아트포토존'에서 필자의 발길이 멈췄다. '아름다운 섬의 순간을 감상하고 가장 마음에 드는 사진에 투표해주세요' 라는 추억 사진 공모전에 관심이 갔기 때문이다. 2등에 뽑힌 사진에 유난히 눈이 갔다.바다는 지금 인간이 버린 쓰레기 때문에 심한 몸살을 앓고 있다. 폐그물과 플라스틱 쓰레기로 물고기와 바다 생물이 죽어가고 있다. 관광객들이 뽑은 2등은 폐그물과 폐플라스틱으로 만든 고래의 모습을 형상화 한 작품이다. "관광객들이 해양오염 문제를 심각하게 보고 있구나!"라는 생각이 들어 다행이라는 생각이 들었다.필자는 전 세계 5대양 6대주 80여 국가를 돌아보았다. 백령도부터 독도까지 100여개 유인도를 돌아보았고, 독도에 일주일간 머물며 독도의 아름다움과 독도가 주는 가치를 알게 됐다. 섬은 우리의 미래이며 섬은 무한한 잠재력을 가진 보고이다. 서울에서 온 한 관광객의 말이 귓가를 맴돌았다.