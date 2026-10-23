SK하이닉스, 솔리다임 상장 결국 중단

▲SK하이닉스는 HBM(고대역폭메모리) 시장에서 쌓은 기술력을 앞세워 올해 3분기 영업이익이 창사 이래 최초로 10조 원을 넘어섰다. SK하이닉스는 2025년 3분기 매출액 24조4489억원, 영업이익 11조3834억원의 경영실적을 기록했다고 지난해 10월 29일 밝혔다. 영업이익률은 무려 47%에 달한다. 사진은 이날 경기 이천시 SK 하이닉스 본사 모습. ⓒ 뉴시스 관련사진보기