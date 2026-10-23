SK하이닉스, 솔리다임 상장 결국 중단

SK하이닉스가 미국 손자회사 솔리다임의 기업공개(IPO) 검토를 중단했다. 이억원 금융위원장이 국회 국정감사 과정에서 솔리다임 상장이 '중복 상장 가이드라인 적용 대상'이라고 밝힌 지 하루 만이다.
SK하이닉스는 23일 오전 한국거래소에 '풍문 또는 보도에 대한 해명' 공시를 내고, "당사의 해외 종속 회사인 솔리다임은 생산 능력 확대 및 경쟁력 강화를 위한 다양한 자금 조달 방안을 검토해 왔으나 자본시장 여건 등을 종합적으로 고려하여 프리IPO 및 기업공개(IPO)에 대한 검토를 중단하기로 결정했다"고 밝혔다.
앞서 SK하이닉스는 지난 8월 솔리다임이 5조 원 규모 프리IPO(상장 전 투자유치)를 추진한다는 언론 보도가 나오자 "다양한 방안을 검토하고 있으나 현재까지 확정된 사항은 없다"는 미확정 공시를 냈다. 이후 9월에도 같은 내용의 공시를 다시 냈는데, 석 달 가까이 '검토 중'이던 입장을 이번에 중단으로 확정했다.
SK하이닉스는 이날 낸 입장문에서 "솔리다임의 성장 가능성이나 투자 필요성이 달라졌기 때문은 아니"라며 "최근 자본 시장 여건과 주가 흐름 등을 고려할 때, 현재 IPO가 SK하이닉스와 기존 주주들에게 가장 유리한 선택인지 재검토할 필요가 있다고 판단했다"고 설명했다. 또 "솔리다임의 성장과 기존 주주들의 이익을 함께 높일 수 있는 다양한 방안을 지속적으로 모색하겠다"고 밝혔다.
이번 결정은 금융 당국이 솔리다임 상장에 국내 중복 상장 규제를 적용하겠다고 잇따라 밝힌 직후 나왔다.
이 위원장은 지난 22일 국회 정무위원회 종합감사에서 솔리다임 미국 상장이 중복 상장에 해당하느냐는 질의에 "중복 상장 가이드라인 적용 대상"이라며 "SK스퀘어와 SK하이닉스가 모회사로서 주주충실의무에 기반한 5대 의무를 이행해야 한다"고 답했다(관련 기사: 금융위원장도 "솔리다임, 중복상장 적용 대상"
https://omn.kr/2k813).
이에 앞서 이찬진 금융감독원장도 지난 19일 국정감사에서 "중복 상장에 저촉된다는 판단은 금융위원회도, 금감원도 하고 있다"고 말한 바 있다.