문화 26.10.23 11:41ㅣ최종 업데이트 26.10.23 11:41 [사진] 가을 하늘 물들인 화려한 에어쇼 최은준(reporter4you) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 구글 검색 선호 출처로 추가 가을 하늘 물들인 화려한 에어쇼 ( 1 / 9 ) jQuery Slider ⓒ 최은준 2026년 사천에어쇼가 10월 22일(목) 경남 사천비행장 일원에서 개막한 가운데, 공군 특수비행팀 블랙이글스가 화려한 곡예비행을 선보이고 있다. #사천에어쇼#2026사천에어쇼#우주항공#비행기#공군 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 10만인클럽 10만인클럽 회원글 최은준 (reporter4you) 내방 아이콘구독하기 우리 사회는 평범한 사람들이 지탱한다는 말을 믿습니다. 소시민으로서 지극히 평범한 가치를 공유하고 소개하고 싶습니다. 동화작가의 시선으로 세상을 들여다 봅니다. 이 기자의 최신기사[사진] 추운 겨울날, 바다를 걷는 사람들 갤러리 오마이포토 선서 거부한 조희대 대법원장 1/11 이전 다음 이전 다음 접경지역 주민의 생명과 안전을 볼모로 대북강경대응 요구말라! 긴급 기자회견 국정감사 나온 박진영 한성숙 국무총리가 남긴 이태원참사 희생자 추모의 글 박정희기념관 달려간 국힘, <암살자(들)> "패륜적 각색" 맹비난 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.