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문화

26.10.23 11:41최종 업데이트 26.10.23 11:41

[사진] 가을 하늘 물들인 화려한 에어쇼

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가을 하늘 물들인 화려한 에어쇼

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ⓒ 최은준

2026년 사천에어쇼가 10월 22일(목) 경남 사천비행장 일원에서 개막한 가운데, 공군 특수비행팀 블랙이글스가 화려한 곡예비행을 선보이고 있다.

#사천에어쇼#2026사천에어쇼#우주항공#비행기#공군

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최은준 (reporter4you) 내방

우리 사회는 평범한 사람들이 지탱한다는 말을 믿습니다. 소시민으로서 지극히 평범한 가치를 공유하고 소개하고 싶습니다. 동화작가의 시선으로 세상을 들여다 봅니다.

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