미국 대륙의 생존 도로, 남도 섬 카페 간판으로 재탄생하다

AD

큰사진보기 ⓒ 완도신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

길은 언제나 풍요가 아닌 결핍에서 시작된다. 채워지지 않는 내면의 허기와 돌아갈 곳 없는 쓸쓸함이 발바닥을 재촉할 때, 사람은 길 위에 선다. 누군가는 더 나은 삶을 찾아, 누군가는 벼랑 끝 생존을 위해 집을 나서지만, 저마다 다른 사정과 목적을 품고 길을 떠나며 낯선 곳에서 새로운 삶을 시작할 수 있으리라는 기대는 그들의 여정에 공통적으로 깃든다.존 스타인벡이 소설 <분노의 포도>에서 생생하게 그려낸 미국의 '루트 66'이 그러했다. 1930년대, 붉은 먼지 폭풍이 고향의 농토를 황폐하게 만들었을 때, 오클라호마의 농민들은 생계를 이어갈 터전을 찾아 고물차에 가재도구를 실었다. 시카고에서 산타모니카까지 이어지던 약 2,400마일의 길은 그들에게 단순한 도로가 아니었다. 삶의 터전을 잃은 이들이 새로운 정착지를 찾아 나선 이주의 경로였다. 고단한 여정 속에서도 삶을 이어가려는 사람들의 사연이 켜켜이 쌓인 '어머니의 길(The Mother Road)'이었다.시카고의 빌딩 숲을 뒤로하고 텍사스의 광활한 평원을 지나 서쪽의 캘리포니아로 향하던 그 길 위에서 사람들은 밤이면 모닥불 곁에 모여 서로의 사연을 나누었다. 쏟아지는 별빛 아래에서 삶과 인간의 존엄을 되묻기도 했던 길. 비록 그 끝에 기대와 다른 현실과 또 다른 고단함이 기다리고 있었을지라도, 그들을 걷게 했던 것은 '살아가야 한다'는 삶을 향한 의지였다. 그들에게 길은 희망이면서 동시에 살아남기 위해 감내해야 했던 고통의 다른 이름이기도 했다.그 고단했던 생존의 대서사가 새겨진 이름이, 뜻밖에도 남도 끝자락의 푸른 바다를 품은 섬 완도에서 전혀 다른 모습으로 마주한다. '신지면 신지로 216'. 완도읍에서 신지대교를 건너 명사십리의 하얀 모래가 펼쳐진 섬의 동쪽 끝을 향해 달리는 길목, 파도 소리를 배경 삼아 자리한 건물 하나. '카페 루트 66'이다.미국의 거친 대륙을 횡단하던 유명한 도로의 이름이 이 고즈넉한 섬의 해안가 카페 간판으로 옮겨온 풍경은, 처음에는 뜻밖의 만남이 주는 신선함과 낯섬으로 다가온다. 미국 대륙의 루트 66이 삶의 터전을 찾아 황량한 먼지바람을 뚫고 달리던 이동의 축이었다면, 이곳 신지도의 지방도 제830호선은 다도해의 섬들을 잇고 파도 소리를 들으며 천천히 걸음을 옮기는 호흡의 축이다.한쪽이 살아남기 위해 끊임없이 나아가야 했던 길이라면, 다른 한쪽은 발걸음을 늦추고 주변의 풍경을 살필 수 있는 길이다.목적지를 향해 속도를 높이던 여정이 이곳에서는 바다를 바라보며 지나온 시간을 돌아보는 시간으로 바뀐다. 그러나 이곳은 도로가 아니다. 쉼 없이 달리는 바퀴를 멈추어 세우는 공간이며, 엔진 소리 대신 잔잔한 파도 소리가 채우는 치유의 기착지다.자동차 차창을 내리고 남도의 온화한 바닷바람을 마시며 문을 열고 들어서는 순간, 서로 다른 두 장소를 잇는 이 이름의 의미가 조금씩 선명해진다. 길 위에서 앞을 향하던 시선은 창밖의 바다에 머물고, 목적지를 향해 흐르던 시간은 잠시 속도를 늦춘다.'카페루트 66'은 완도군 산림조합이 지역의 향토 자원을 알리기 위해 조성한 복합문화공간이다. 속도의 시대를 사느라 자신의 마음을 돌볼 겨를조차 잃어버린 이들을 맞이하는 이곳은, 잠시 쉬어 가며 잊고 있던 마음의 허기를 들여다볼 수 있는 '머무름'의 공간이다.대륙의 유랑자들이 타오르는 갈증 속에서 간이식당의 희미한 불빛을 찾아 헤맸듯, 현대의 지친 나그네들은 푸른 바다가 펼쳐진 창가에 앉아 일상의 속도를 늦춘다. 그들에게 이곳은 삶의 고단함을 단번에 지워주는 곳이라기보다, 잠시 숨을 고르며 다시 걸어갈 힘을 얻는 자리다.정원과 카페 공간 전체를 채우고 있는 향은 사막의 마른 흙내가 아닌 산림조합의 손길로 가꾸어진 은은하고도 묵직한 황칠나무의 향이다.황칠(黃漆)이란 무엇인가. 완도의 온화한 땅이 품어낸 자생 수종이자 전통적으로 귀하게 여겨졌던 황칠은, 전통 공예품의 결을 아름답게 살려내던 천연 도료의 원료다. 나무의 줄기에 상처를 내어 얻는 수액은 정제와 가공을 거쳐 공예품에 황금빛 광택을 더하는 데 쓰였다. 나무가 품고 있던 수액이 사람의 손길을 거쳐 또 다른 가치로 태어나는 것이다.신지도의 따스한 햇볕과 남도의 해풍을 받고 자란 황칠나무에는 오랜 세월 전통 공예의 아름다움을 빛내온 역사와 자연이 품어온 생명력이 함께 깃들어 있다.나무가 상처를 입고도 성장을 이어가듯, 사람 또한 저마다의 아픔을 견디며 삶의 결을 만들어간다. 물론 자연의 상처와 인간의 고통을 같은 것으로 말할 수는 없지만, 상처 이후에도 생명을 이어가는 모습에서 우리는 저마다의 시간을 견디는 힘을 떠올린다. 완도의 땅이 품어온 황칠은 그렇게 자연의 생명력과 인간의 시간을 조용히 이어준다.창밖으로 끝없이 펼쳐진 신지도 바다의 수평선을 바라보며 황칠 음료의 찻잔을 기울이는 동안 <분노의 포도> 속 조드 일가가 감당해야 했던 고통의 연대기는 조금 다른 빛깔로 다가온다. 그들의 분노가 척박한 현실에서 인간성을 지키기 위한 저항의 한 방식이었다면, 완도의 산림조합이 일구어 낸 이 공간은 삶의 굴곡을 견디며 이곳을 찾은 이들에게 잠시 숨을 고를 자리를 내어준다. 한쪽에는 삶의 터전을 찾아 길을 떠난 이들의 기억이, 다른 한쪽에는 여행길에서 잠시 머무는 이들의 시간이 놓여 있다.미국의 루트 66은 효율과 속도를 앞세운 새로운 고속도로망이 확충되면서 1985년 미국 연방 고속도로 체계에서 공식적인 지위를 잃었다. 그러나 사람들은 여전히 그 길을 '역사적 루트 66'이라 부르며 옛길에 남겨진 흔적을 찾아 나선다.아마도 효율의 궤도에서 밀려난 것들이 간직한 낭만과, 느리게 걷는 자만이 발견할 수 있는 사소한 아름다움이 그곳에 역사와 기억의 흔적으로 남아 있기 때문일 것이다. 완도 신지도의 카페 루트 66도 그 이름으로 우리에게 또 다른 여정을 권한다.더 빨리 목적지에 도달하려는 세상의 궤도에서 잠시 벗어나 창가 의자에 몸을 깊숙이 파묻으면, 앞만 보고 달려온 시간도 어느새 걸음을 늦추고 마음의 여백을 내어준다.시카고를 떠나 태평양이 펼쳐지는 산타모니카 해변에서 여정을 마치던 미국인들의 로드트립처럼, 신지대교를 건너 신지도 명사십리 해변을 지나 섬의 끝자락에서 바다를 마주하는 우리의 여정 또한 나름의 완결성을 지닌다. 문 한 짝을 사이에 두고 안쪽에는 황칠나무와 정원이 어우러진 아늑한 공간이 있고, 바깥쪽에는 밀려왔다 물러가는 파도 사이로 새로운 시작을 떠올리게 하는 바다가 출렁인다.소설의 끝자락에서 톰 조드는 어머니에게 사람들이 서로를 위해 살아가야 한다는 뜻을 담은 말을 남긴다. 그 말이 전하는 연대의 의미는 카페의 투명한 유리창에 부딪히는 푸른 파도 소리에 겹쳐 잔잔한 여운을 남긴다.미국의 루트 66이 우리에게 어디로 가야 하는지 질문하는 '길'이었다면, 완도의 카페 루트 66은 잠시 멈추어 서서 자신의 마음을 들여다보라 권하는 '쉼표'다. 남도의 온화한 바람과 아스라이 부서지는 바다의 윤슬을 바라보며, 나그네는 비로소 자신의 시간을 마주한다.인간에게는 끝없이 달릴 길뿐만 아니라, 가만히 멈추어 차 한 잔을 마실 자리도 필요하다. 이 먼 바닷가의 루트 66에서 우리는 목적지에 빨리 도착하는 것보다 자신이 어디에서 왔고 어디로 향하는지 돌아보는 일이 더 중요할 수 있음을 깨닫는다.길 위에서 살아남기 위해 달렸던 사람들의 이야기는 이 카페에서 새로운 의미를 얻는다. 창밖의 바다는 말없이 파도를 밀어 보내고 거두며, 다시 길을 나설 이에게 고요한 쉼의 의미를 전한다.