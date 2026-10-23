여섯 명이 모이면 여섯 개의 계절이 생긴다

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"언니, 별일 없으면 차 한잔하고 가자."

"다음에는 융건릉 걷는 거 어때?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다. 글쓴이는 수필가 입니다.

이맘때 부는 바람은 대추가 익어가는 쪽으로 마음을 몰고 간다. 그 마음을 따라 여섯 명의 여자가 가을로 깊이 들어갔다.계절에서 계절로 넘어갈 때면 정해진 행사처럼 물향기수목원으로 갔었다. 잔설을 뚫고 복수초가 올라오는 날도, 꽃이 지고 초록이 초록을 물고 이어지는 날도 그랬다. 여름이 미련을 버리지 못하고 나뭇잎 뒤에 숨어 있던 날도 있다.계절은 늘 한쪽 발을 걸친 채 다음 계절을 맞이했다. 그러나 이곳에서는 무엇이 끝나고 무엇이 시작되는지 굳이 가려내지 않아도 된다. 조금 늦게 물들어도 아직 푸른 채 남아 있어도 저마다의 빛깔로 한 계절을 이루는 곳이다.오늘은 나이가 고만고만하다고 말하고 싶은 사람들과 함께였다.저마다 다른 삶을 살아온 사람들이다. 클래식을 좋아하는 사람이 있고 발라드를 좋아하는 사람이 있다. 소주파가 있고 맥주파가 있으며 소맥파도 있다. 가만히 앉아 바느질하는 손재주가 좋은 사람이 있는가 하면 몇 년째 재봉틀 사용법을 배워야지 마음만 먹고 있는 사람도 있다. 음식 앞에서도 여행지를 고르는 일에서도 취향은 좀처럼 한쪽으로 모이지 않는다. 지나온 날들이 다르니 좋아하는 것도 싫어하는 것도 수목원의 나뭇잎처럼 저마다 다른 빛깔이다.그런데 그 차이를 굳이 없애려 하지 않는다. 누구의 취향이 더 나은지 따지지 않고 왜 그러냐고 캐묻지도 않는다. 각자의 취향을 그대로 둔 채 한자리에 둘러앉는다. 그러다 보면 어느새 서로의 마음 한 자락씩 내어놓고 작은 울타리를 만든다.누군가 오지 않으면 무슨 일이 있는지 살피고 별것 아닌 이야기에 함께 웃는다. 혼자라면 그냥 지나쳤을 풍경 앞에서 걸음을 멈추고 먹고 싶은 것이 다를 때는 조금씩 양보해 그중 가장 맛있는 것을 먹는다. 그렇게 만든 울타리는 노랗고 빨간 단풍과 닮았다. 높지도, 단단하지도 않지만 잠시 기대어 쉬기에는 제격이다. 그러니 오늘 나들이 장소로 수목원을 정한 것도 자연스러운 일이었다.수목원에 자주 왔던 나는 소나무 숲 아래 쉼터 쪽으로 일행을 이끌었다. 우리의 첫 번째 일정은 김밥이었다. 끼리끼리 모여 소풍을 즐기는 게 얼마 만일까. 학창 시절을 굳이 소환하지 않아도 출발하기 전부터 마음이 들떠 있었다.철쭉색 테이블보를 펼치고 각자 싸 온 것들을 꺼내놓으니 먹고만 가도 될 만큼 풍성했다. 김밥과 과일 그리고 갖가지 마음이 담긴 이것저것, 다섯 사람의 가방에서 음식과 선물이 나왔다. 입만 가지고 간 나도 무안해하지 않고 자리를 잡았다. 단풍이 익어가는 소리에 맞춰 깨무는 샤인머스캣은 유난히 달았다. 얼마나 수다를 떨었을까. 배도 마음도 채워진 우리는 그제야 본격적으로 수목원을 걷기로 했다.숲길에는 말이 많아지는 구간과 말이 줄어드는 구간이 있다. 발밑에서 가을이 바스락거리고 나뭇가지 사이로 부서진 햇빛이 어깨와 등에 우리들의 수다처럼 내려앉았다. 처음에는 이 나무가 어떻고 저 꽃이 어떻다는 이야기가 오갔다. 누군가 꽃잎 끝을 가리키면 시선이 한곳에 모였다가 다시 흩어졌다.그러다 누군가 어제 있었던 일을 꺼내면 길은 잠시 그 사람의 생활 속으로 들어갔다. 가족 이야기, 일터에서 있었던 일, 오래전부터 마음에 걸려 있던 일, 별것 아닌 것처럼 시작한 이야기가 어느 순간 한 사람의 지난한 시간을 데려오기도 했다. 그럴 때면 앞서가던 사람도 걸음을 늦추고 뒤처지던 사람도 조용히 곁으로 다가왔다.하지만 우리들의 대화는 한곳에 오래 머무는 법이 없다. 어제 가족과 외식했던 식당 이야기는 집 근처 맛집 추천으로 건너갔고 맛집 이야기가 끝나기도 전에 지난달 다녀온 경주 여행이 등장했다. 그러더니 누군가 궁평항에 칼국수 먹으러 가자고 했다. 다음에는 일본 여행 가자는 말까지 나왔다. 아직 궁평항도 가지 않았는데 일본이라니.가야 할 곳이 점점 늘어간다. 목소리 하나가 높아지는가 싶다가 다른 사람의 웃음에 묻혔다. 옆에서 걷던 사람이 불쑥 한마디를 보태면 이야기는 또 다른 쪽으로 흘러갔다. 조금 전까지 무슨 이야기를 하고 있었는지 잊을 만큼 주제는 자주 바뀌었다. 앞뒤가 맞지 않아도 괜찮았다. 서로의 말을 이어받기도 하고 엉뚱한 곳으로 밀어놓기도 하면서 걸었다. 대화가 끊길 듯하면 누군가 흙길 위의 솔방울을 툭 차듯 새로운 이야기를 굴려 보냈다.그날 나눈 이야기를 순서대로 적으라면 아마 한 줄도 제대로 쓰지 못할 것이다. 무슨 말을 했는지보다 함께 웃었던 웃음소리가 더 또렷하게 남아 있을 뿐이다.우리는 서로에게 특별한 사람이 되려고 모이는 것은 아니다. 각자의 생활로 돌아가면 누군가의 아내고 엄마고, 일터의 한 사람이다. 해야 할 일과 신경 써야 할 사람들 사이에서 하루를 보낸다. 그러다 이렇게 만나면 잠시 다른 이름으로 불리지 않아도 된다.무언가를 잘 해내지 않아도 되고 누군가의 기대에 맞추려 애쓰지 않아도 된다. 그저 나로 앉아 있을 수 있다. 여섯 명이 모인다는 것은 한 사람 한 사람의 자리를 조금 더 넓게 만드는 일인지도 모르겠다. 서로 다른 계절이 한곳에 모인다고 해서 어느 한쪽이 다른 쪽을 닮아야 하는 것은 아니니까.관계가 꼭 커다란 약속으로 유지되는 것은 아니다. 영원히 함께하자는 말보다 다음 계절에도 한번 걷자는 말이 더 오래 마음에 남을 때가 있다. 어느 날 문득 이런 말이 오간다.우리는 이런 말들을 주머니에 넣고 각자의 생활로 돌아간다. 가로수들이 바람을 잡고 흔들린다. 어떤 나무는 벌써 붉었고 어떤 나무는 여전히 초록이다. 여섯 사람의 계절도 저마다 다른 속도로 깊어질 것이다. 그러다 어느 날, 누군가 먼저 다음 계절을 꺼내놓으면 우리는 다시 모일 것이다. 대추가 익고 바람이 불고 김밥을 펼쳐놓을 자리가 있는 곳에서.