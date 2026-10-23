서울 금천구 청년들을 위한 동네 안내서

큰사진보기 ▲<금천학 교과서>가 발간돼 구민과 청년들로부터 주목받고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲금천학 교과서뿐 아니라 1인 가구 청년들을 위한 생활정보가 담긴 NFC 키링, QR코드, 진입청년을 위한 상담 QR코드도 제작했다.(왼쪽부터) ⓒ 이혁진 관련사진보기

서울 금천구 청년들을 위한 '지역 교과서'인 <금천학 교과서>. 지난 7월 서울청년센터 금천 청춘삘딩이 금천 청년네트워크의 제안과 금천구 주민 참여 예산으로 만든 <금천학 교과서>는 금천구에 처음 발 딛는 청년들을 위한 동네 안내서이자 환영 책자다. 70여 쪽 책자에는 금천구의 청년 정책, 생활과 문화, 지역과 동네, 전통시장 등 다양한 '깨알 정보'가 담겨있다. 알뜰한 살림 정보까지 담았다.금천구 독산3동 주민센터에서 <금천학 교과서>를 받아 든 주민 박경호(65)씨는 "진작 이러한 생활 안내서가 있기를 기대했는데 정말 반갑다"라고 말했다. 책자에는 금천구에 오래 사는 주민도 잘 알기 힘든 '고급 정보'가 포함돼 눈길을 끈다. 건축사로 근무하는 주민 윤찬호(55)씨는 "경사지가 많은 독산동과 시흥동에 열선이 깔려있는 지리 정보는 겨울철 강설과 결빙에 주민들의 일상적인 이동 안전과 직결되는 매우 중요한 자료다. 교과서가 매우 꼼꼼하게 제작됐다"라고 평가했다.이 책자는 금천청년기록단 12명이 직접 발로 뛰며 자료를 수집하고 현장을 촬영하며 제작했다. 금천구 전입 2년 차인 기록단 Y씨는 "금천구가 다른 구에 비해 청년 관련 혜택이 많으니 모두 챙겨서 행복한 금천 생활을 시작하기 바란다"고 말했다. 전입 3년 차 S씨는 "1인 가구가 많은 만큼 혼자서는 하기 어려운 것들, 포기하는 것들이 많은데 청춘삘딩, 1인 가구 지원센터 등을 찾아가 상담과 혜택 받기를 기대한다"라고 말했다. 금천구 토박이 J 씨는 "금천구에 살면서 딱히 후회해 본 적이 없다. 무엇보다 금천구만의 매력과 정겨움을 새로 전입하는 청년들이 즐기길 바란다. 금천구에도 있을 것은 다 있다"고 소개했다.책자 부록의 '금천구 생활 단어 사전'도 눈길을 끈다. 처음 이사 온 청년들이 생활하면서 반드시 알아야 할 도로 교통, 지역 별칭, 지명 유래, 상업 지구 등과 관련한 단어들이다. 젊은 세대들의 언어 생활을 반영한 축약 단어들이 많다.'금나래'는 금천구 마스코트로 '금빛 날개'라는 뜻으로 도서관, 공원, 각종 행사 등에 명칭으로 사용되고 있다. 은사(은행나무사거리), 시사(시흥사거리), 독사(독산사거리), 구디(구로디지털단지), 가디(가산디지털단지), '아울렛단지'는 패션단지로 유명하고, 구로공단의 새로운 이름인 'G밸리'의 핵심이 금천구에 있다고 안내하고 있다.금천학 교과서 발간 외에 혼자 사는 청년들에게 필요한 정보를 담은 NFC 키링과 QR코드도 있다. 이를 계기로 금천구 곳곳에 활기차게 활보하는 청년들이 많기를 기대한다. 현재 <금천학 교과서>와 NFC 키링 등을 함께 담은 '금천 청년 웰컴 키트'는 금천구청과 일선 주민센터에서 배포하고 있다.